Из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата, - нардеп Устинова
Местным депутатам от партии "Голос" якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты за поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.
Об этом заявила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Местным депутатам "Голоса" начало звонить руководство фракции и партии, и намеками угрожать, что осенью заберут мандаты, применив закон об императивном мандате. Заберут мандат не за коррупционные сделки, или подыгрывание России, а за то, что публично требуют ДЕМОКРАТИИ! Прозрачных выборов руководителя, демократизации устава. Теперь за это оказывается забирают мандат! К сожалению, руководство ни партии, ни фракции так и не поняло, что большинство людей в партии - это люди с ценностями, которые шли не за "депутатской корочкой" и мириться с несправедливостью и тем, что сейчас происходит в партии не будут. "Послушание" вождю - это не "Голос", и КПСС у нас здесь строить не дадим. Испанский стыд", - заявила Устинова.
Вместе с тем, Устинова не уточнила, о депутатах каких именно местных советов идет речь.
Сейчас главой партии "Голос" является Кира Рудык. Председателем фракции в Раде - Ярослав Железняк.
Ранее 10 народных депутатов фракции "Голос" подписали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.
22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за направление в КСУ законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должности директоров НАБУ и ГБР.
Пожалуйста, подождите...
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10 народних депутатів партії Голос (рівно половина фракції) вимагає перевиборів керівництва партії.
Вони звинувачують Кіру Рудик і Ярослава Железняка в самопіарі і роботі на Зеленського.
Раніше лунали звинувачення в лобіюванні Кірою Рудик інтересів Пінчука.
Кхм...
У зв'язку з чим, у мене є 2 запитання:
1) а перевибори Пінчука будуть? Чи Пінчук - це обов'язкова опція?
2) куди більш серйозне питання
Тобто, коли я 1.5 року тому, перед парламентськими виборами казав, що Вакарчук - це ніякий не політик, не лідер, не надія, а чувак з явно вираженими психічними розладами (я зараз не накидую, а констатую факт), і він знову зістрибне (не тому що я пророк, а тому що це характерно для його стану)... то мені казали, що я - проплачений бот ЄС, і я ховаю "Надію України".
Тепер це стало фактом.
Тобто, коли я (і не тільки я) 1.5 року тому, перед парламентськими виборами, а потім - перед місцевими, казав що Голос - це недолугий проект, зліплений з гівна і палок (я не виключаю, що там можуть бути і непогані люди, але це - не професія) і він контрольований Пінчуком, і що цей проект буде служити ЗЕленому клоуну... то мені казали, що я проплачений бот ЄС, і я ховаю Надію України.
Тепер же про це кажуть самі нардепи Голосу.
То ж, запитання:
Люди, які йшли в списках Голосу, казали що вони нові, чесні, порядні, інші, мають інші принципи, ви здатні отак стати і чесно вибачитись перед виборцями, що обманули їх, що стали знаряддям в руках Пінчука і клоунів?
М.Лемберг
І тільки Рух зберігся. Навіть нехай нині він по факту називається "Європейська Солідарність".
Перша після об'єднавчого з'їзду стала партією регіонів.
Не треба її плутати з "Рухом". Це прямо протилежні речі
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко ; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Азаров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юхим Звягільський та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Леонід Черновецький .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] Відповідно, засновниками партії вважаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Азаров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Володимир Семиноженко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадій Самофалов та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-13 [13] .