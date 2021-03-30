Из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата, - нардеп Устинова

Местным депутатам от партии "Голос" якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты за поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

Об этом заявила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Местным депутатам "Голоса" начало звонить руководство фракции и партии, и намеками угрожать, что осенью заберут мандаты, применив закон об императивном мандате. Заберут мандат не за коррупционные сделки, или подыгрывание России, а за то, что публично требуют ДЕМОКРАТИИ! Прозрачных выборов руководителя, демократизации устава. Теперь за это оказывается забирают мандат! К сожалению, руководство ни партии, ни фракции так и не поняло, что большинство людей в партии - это люди с ценностями, которые шли не за "депутатской корочкой" и мириться с несправедливостью и тем, что сейчас происходит в партии не будут. "Послушание" вождю - это не "Голос", и КПСС у нас здесь строить не дадим. Испанский стыд", - заявила Устинова.

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Вместе с тем, Устинова не уточнила, о депутатах каких именно местных советов идет речь.

Сейчас главой партии "Голос" является Кира Рудык. Председателем фракции в Раде - Ярослав Железняк.

Ранее 10 народных депутатов фракции "Голос" подписали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за направление в КСУ законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должности директоров НАБУ и ГБР.