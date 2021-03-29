Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии
10 нардепов "Голоса" опубликовали совместное заявление, в котором требуют провести съезд, изменить Устав и переизбрать руководство партии.
Текст заявления есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Депутаты в нем обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии" и выступают против подковерных переговоров со "слугами народа" о коалиции.
"Мы не разделяем отказ руководства партии от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией. ... Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении Генерального прокурора Ирины Венедиктов, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной", - сказано в заявлении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство "Голоса" отказывается выносить на обсуждение однопартийцев переговоры о коалиции с Банковой, - Юрчишин
"Мы осуждаем ведения руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - подчеркивают подписавшие заявление депутаты.
Они требуют внести в устав партии изменения, которые расширят полномочия партийных ячеек, а также провести выборы руководства партии, "которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос"".
Также на Цензор.НЕТ: Заявление "Голоса": исключений из партии не будет
Заявление подписали половина депутатов "Голоса" в Раде: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.
Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных. В партии заявили, что исключений не будет.
Пожалуйста, подождите...
А тут - нормальні демократичні процеси.
Агресивна меншість не дає.
История их известна, судьба одна и та же... -- мотыльковая...*)
Садовий досі "рулить" у міськвиконкомі Львова..._у міськраді досі є чималенька фракція "Самонемочі"..
Хоча.. це здається вже"залишки билого вєлічія"...
Їм порадять спочатку розібратись в собі, а потім лізти в політику.
залишилась лиш віра
що Лідери не наї..уть..
майбах - хорошая машина
мне вообще кажется что для попадания на "прямой" зеленые соломинки тянут. некоторые вообще не ходят после особо "успешных" эфиров
с учетом того что именно говорил портников например в 2018 и 2019 годах - ну таке. в прозрение я не верю. остальное - время покажет
Для цих десяти - мабуть, вже не Пінчук.
Можешь подписаться на меня -- я непротив.
А в Германии я начинал с лагеря беженцев в 1993 году.
В Киеаве родился и в Украине прожил половину жизни -- 33 года.
И за последние пять лет, бывал в Украине чаще раз в 10, чем ты в Европе... -- в любой. *)
це як в тому анекдоті:
- порядочная женщіна любіт порядок: сєводня одін, завтра другой...
а потаскуха, потаскуєт і ляжет спать одна
водночас я сподіваюсь, ти ж не вимагатимеш фактів, які б підтверджували викладене в анекдоті
«Ніхто не говорив, що партія Голос йде на короткий термін. Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і будемо там стільки, скільки потрібно буде часу, щоб справжні зміни в країні відбулися», - (с) Святослав Вакарчук 2019 р., а вже в червні 2020-го він заявив про намір скласти депутатські повноваження... мало?
на ще:
"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія https://www.ukrinform.ua/tag-partia-golos «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих", - заявила Кіра Рудик. (липень 2020 р.)
Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити". (лютий 2021 р)
насолоджуйся а оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах...
Нема змісту.
оцінювати можливості в майбутньому цих політичних імпотентів.
тільки правильно говорити "нема сенсу"... зміст - кац. содєржаніє
зміст книги наприклад
Прогнозовано,коли не збігаються інтереси інвесторів.
Эх, а какая распевочка была, какая ария намечалась....
А оказалось шансон.