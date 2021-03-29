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заявление (391) Голос партия (499)

Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии

Половина фракции

10 нардепов "Голоса" опубликовали совместное заявление, в котором требуют провести съезд, изменить Устав и переизбрать руководство партии.

Текст заявления есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Депутаты в нем обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии" и выступают против подковерных переговоров со "слугами народа" о коалиции.

"Мы не разделяем отказ руководства партии от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией. ... Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении Генерального прокурора Ирины Венедиктов, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство "Голоса" отказывается выносить на обсуждение однопартийцев переговоры о коалиции с Банковой, - Юрчишин

"Мы осуждаем ведения руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - подчеркивают подписавшие заявление депутаты.

Они требуют внести в устав партии изменения, которые расширят полномочия партийных ячеек, а также провести выборы руководства партии, "которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос"".

Также на Цензор.НЕТ: Заявление "Голоса": исключений из партии не будет

Заявление подписали половина депутатов "Голоса" в Раде: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.

Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных. В партии заявили, что исключений не будет.

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Топ комментарии
+19
зебільно-подлякові боти https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/484181, https://censor.net/ru/user/480291, на цій новині паляться, навіть не задумуючись.
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29.03.2021 20:46
+11
Пінчук в курсі? Бо припинить фінансування.
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29.03.2021 20:40
+11
хіба тільки в цій темі
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29.03.2021 20:51
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Здається мені ця партія загине. Ніби всі чесні були і то половина скурвилась.
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29.03.2021 20:38 Ответить
В Батьківщині он ніхто не виступає проти перемовин зі слугами. Там головне, - навчитись швидко перевзуватись і робити це вчасно, у відповідності зі зміною лінії партії.
А тут - нормальні демократичні процеси.
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29.03.2021 20:46 Ответить
Бо там колективно заробляють кошти.
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29.03.2021 20:49 Ответить
А наші люди знаєте як скажуть - вони слабкі, зарано їм в політику, якісь несерйозні і непевні.
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29.03.2021 20:50 Ответить
Люди ж досі хочуть Лукашенку.
Агресивна меншість не дає.
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29.03.2021 21:01 Ответить
Совок совком..кінця краю цьому немає.
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29.03.2021 21:07 Ответить
В ВР, по большому счёту, вообще нет политических партий.

История их известна, судьба одна и та же... -- мотыльковая...*)
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29.03.2021 21:12 Ответить
Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии - Цензор.НЕТ 478
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29.03.2021 20:48 Ответить
самонеміч хтось ще пам'ятає? так і тут... одноразові
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29.03.2021 21:06 Ответить
НУ не скажіть...
Садовий досі "рулить" у міськвиконкомі Львова..._у міськраді досі є чималенька фракція "Самонемочі"..
Хоча.. це здається вже"залишки билого вєлічія"...
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29.03.2021 22:34 Ответить
Среди подписавших Стефанишина. Я как-то склонна ей поверить.
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29.03.2021 21:30 Ответить
Я не сумніваюсь, що вони роблять правильно, але не в очах українського виборця.
Їм порадять спочатку розібратись в собі, а потім лізти в політику.
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29.03.2021 21:34 Ответить
Лень рыться и искать, они списочники или одномандатники.Эти 10 человек - наиболее активная и толковая часть фракции, без них на Голосе можно ставить крест.
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29.03.2021 21:44 Ответить
коли Програма в партії- туман
залишилась лиш віра

що Лідери не наї..уть..
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29.03.2021 22:36 Ответить
Нет у них программы, от слова ВООБЩЕ. Так, болтаются между прочими.
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29.03.2021 23:06 Ответить
НАЙВАЖЧЕ ЗРОЗУМІТИ,ЯКА ПОЛОВИНА В "ГОЛОСІ" ЗРАДИЛА\СКУРВИЛАСЬ
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29.03.2021 22:26 Ответить
Лидер партии...........
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29.03.2021 23:07 Ответить
бунт в стакане!
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29.03.2021 20:38 Ответить
А що скаже ікона партії Славік Вакарчук? Чи говорити - то не його? Він ротом вміє лише їсти і співати?
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29.03.2021 21:16 Ответить
ничего!
Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии - Цензор.НЕТ 4740
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29.03.2021 21:20 Ответить
Угадай с двух раз где окажется эта десятка в случае выхода из партии.
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29.03.2021 23:08 Ответить
даже гадать не стану
майбах - хорошая машина
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29.03.2021 23:12 Ответить
Хи-хи......... а я вот последнюю неделю наблюдаю за этими персонажами на Прямом. У них либо чуйка, либо что-то знают.
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29.03.2021 23:20 Ответить
меня больше зеленые на прямом прикалывают. статисты не интересны
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29.03.2021 23:22 Ответить
Они то как раз на Прямом совершенно неинтересны, даже в разряд статистов не запишешь, традиционно оплеванные уходят.
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29.03.2021 23:25 Ответить
ну я же для развлечения. ну и немножко для праведного гнева на тему "сволочи кого вы привели к власти"
мне вообще кажется что для попадания на "прямой" зеленые соломинки тянут. некоторые вообще не ходят после особо "успешных" эфиров
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29.03.2021 23:27 Ответить
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29.03.2021 23:52 Ответить
А если серьезно, то надо чаще смотреть аналитику Портникова. Мне всегда было интересно из каких джерел он черпает инфу. Как по написанному чешет.
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29.03.2021 23:23 Ответить
если серьезно то я не люблю когда кто то разжевывает и кладет в рот чтобы я проглотил. портников конечно красавчик но мне больше до души Виктор Таран,
с учетом того что именно говорил портников например в 2018 и 2019 годах - ну таке. в прозрение я не верю. остальное - время покажет
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29.03.2021 23:26 Ответить
Ну как бы в 2018 и 2019 годах он пытался достучаться до тех, кто относился к вопросу выбора по приколу и по принципу какая разница. Ну не может человек с нормальными мозгами серьезно думать, что страна сойдет с ума.
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29.03.2021 23:54 Ответить
я не здамся без боюююю
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29.03.2021 20:39 Ответить
-- без вою...
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29.03.2021 21:24 Ответить
Пінчук в курсі? Бо припинить фінансування.
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29.03.2021 20:40 Ответить
Забродило дерьмо в выгребной яме.
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29.03.2021 20:45 Ответить
зебільно-подлякові боти https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/484181, https://censor.net/ru/user/480291, на цій новині паляться, навіть не задумуючись.
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29.03.2021 20:46 Ответить
хіба тільки в цій темі
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29.03.2021 20:51 Ответить
і то правда
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29.03.2021 20:52 Ответить
Отож , використали ім"я хорошого музиканта на підтримку поганого президента , а тепер бідкаються .. . ))
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29.03.2021 20:46 Ответить
Ще нічого доброго не зробили. а вже руїна. Як так можна?
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29.03.2021 20:48 Ответить
-- как всегда было можно...
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29.03.2021 20:51 Ответить
а хто в них начальник партії...Вакарчук?
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29.03.2021 20:49 Ответить
Кира Рудык.
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29.03.2021 20:54 Ответить
Для всієї партії Пінчук.
Для цих десяти - мабуть, вже не Пінчук.
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29.03.2021 20:54 Ответить
Гібридний коментарій від країни гібридних воїн, яка сама не живе і другим не дає. Мерзений коментарій від
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29.03.2021 20:54 Ответить
Як ти можеш знати якщо прийшов на готове. Тут тобі нема чим гордитися.
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29.03.2021 21:14 Ответить
Что ты про меня знаешь? -- ты тут в нулях пока что.
Можешь подписаться на меня -- я непротив.
А в Германии я начинал с лагеря беженцев в 1993 году.
В Киеаве родился и в Украине прожил половину жизни -- 33 года.

И за последние пять лет, бывал в Украине чаще раз в 10, чем ты в Европе... -- в любой. *)
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29.03.2021 21:20 Ответить
И в чём же различие с Украиной? Просто интересно.
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29.03.2021 21:17 Ответить
В налоговых декларациях бедных и богатых...*)
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29.03.2021 21:22 Ответить
про яку національну німецьку державу ти мелеш, якщо там вже половина населення не німці, а "зальотні" араби? інша половина - нащадки згвалтованих кацапами в 1945р молодих німок....
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29.03.2021 22:06 Ответить
от і чудово..... німці хоч знають, що коли вони до тебе так звертаються - ти їх розумієш
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29.03.2021 22:24 Ответить
Мабуть керівництву партії грошей хочеться. В долю. То ж зрозуміло. До речі, найпровласнішим необов'язково навіть красти у звичайному сенсі. Просто надрукував вагон грошей - і вивіз в Оман.
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29.03.2021 20:55 Ответить
ну почему всегда так? соберутся вместе порядочные люди и...., блиииин, никак не могут договориться...
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29.03.2021 21:03 Ответить
Не в том месте порядочные собрались...
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29.03.2021 21:04 Ответить
Якраз і порядочні, але не політики, нам то краще знати. Ми живемо тут, а не як бандера роса - там
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29.03.2021 21:10 Ответить
Так я ж и говорю: не политики. ...хоть и порядочные, иногда...
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29.03.2021 21:15 Ответить
Вони не можуть,апріорі,бути порядними людьми чи політиками-вони знали,від початку,що таке"Голос",чиї то фінанси й інтереси! Вони свідомо продали себе й своїх виборців,свою країну!
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29.03.2021 21:42 Ответить
порядочниє?
це як в тому анекдоті:
- порядочная женщіна любіт порядок: сєводня одін, завтра другой...
а потаскуха, потаскуєт і ляжет спать одна
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29.03.2021 21:10 Ответить
Язиком може ляпати і дурак. де у вас факти? Ви що баба з базару?
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29.03.2021 21:16 Ответить
це моє оціночне судження, що ґрунтується на аналізі діяльності цієї політичної сили та її учасників у парламенті і поза його межами...
водночас я сподіваюсь, ти ж не вимагатимеш фактів, які б підтверджували викладене в анекдоті
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29.03.2021 21:35 Ответить
якщо ж ти наполягатимеш, шоб я привів тобі факти... "заяви десяти" тобі замало? окай лови:
«Ніхто не говорив, що партія Голос йде на короткий термін. Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і будемо там стільки, скільки потрібно буде часу, щоб справжні зміни в країні відбулися», - (с) Святослав Вакарчук 2019 р., а вже в червні 2020-го він заявив про намір скласти депутатські повноваження... мало?
на ще:
"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія https://www.ukrinform.ua/tag-partia-golos «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих", - заявила Кіра Рудик. (липень 2020 р.)

Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити". (лютий 2021 р)

насолоджуйся а оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах...
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29.03.2021 21:57 Ответить
оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах..

Нема змісту.
оцінювати можливості в майбутньому цих політичних імпотентів.
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29.03.2021 22:39 Ответить
+++
тільки правильно говорити "нема сенсу"... зміст - кац. содєржаніє
зміст книги наприклад
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29.03.2021 22:57 Ответить
Порядочные женщины очень дорого стоят...
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29.03.2021 21:16 Ответить
Гоните ту Рудик -поганка ещё та...
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29.03.2021 21:04 Ответить
Там Кіра ні при чому. Хіба що: вимушена підкорятися Пінчуку. Виженуть Кіру - піде вона, через деякий час стане нормальним прорухівським політиком. Але замість неї Пінчук поставить свою Клаву.
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30.03.2021 02:00 Ответить
Не обовязково тут гроші причина гроші, якщо подивитися які там люди і як голосували. Швидше за все не закладено іри побудові ппартії і при підборі кадрів принципів, а при відборі керівництва вибрали не реальних політиків, а не людей з великими амбіціями. Та й ситуація в Україні, працює на розрив.
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29.03.2021 21:06 Ответить
Супрунівці-соросята пішли від Пінчука на вільні хліба...
Прогнозовано,коли не збігаються інтереси інвесторів.
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29.03.2021 21:35 Ответить
Голос сипнет.
Эх, а какая распевочка была, какая ария намечалась....
А оказалось шансон.
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29.03.2021 21:54 Ответить
Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії - Цензор.НЕТ 8305
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29.03.2021 22:28 Ответить
у фракції Голос одні рагулі ! вони ніякі . ім потрібен нормальний лідер . але не такий як був безязикатий Вакарчук
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29.03.2021 22:40 Ответить
Вести какие либо переговоры с гауляйтером Украины Ермаком-Козырем это предательство Украины и этим едиственная патриотическая партия в ЗРаде ставит на себе крест.
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30.03.2021 06:11 Ответить
 
 