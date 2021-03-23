Нардеп "Голоса" Устинова: партия пытается избавиться от неугодных. ДОКУМЕНТ
Шестеро депутатов, которых руководство "Голоса" угрожает выгнать из партии, голосовали не за изменения в Конституцию, а а за то, чтобы направить обращение в КС и не дать уволить руководство НАБУ.
Об этом пишет в Фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова - одна из шести депутатов, которых партия может исключить из своего состава, информирует Цензор.НЕТ.
Она опубликовала выдержку из решения политсовета партии.
"Это - предупреждение об исключении из партии, которое, похоже, выглядит как повод "избавиться" неугодных депутатов", - пишет Устинова.
"Наше голосование в парламенте было не по изменениям в Конституцию. Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, который уже один раз признал неконституционным возможность назначения главу НАБУ и ГБР президентом. Это технический и тактический шаг, чтобы не дать быстро проголосовать провластный законопроект, снести руководство НАБУ и сделать его зависимым политически органом", - утверждает Устинова.
Читайте на Цензор.НЕТ: В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин
Политик считает, что таким образом партия использовала против нее то, что она защищала независимость НАБУ и антикоррупционных органов.
"Это называется "домахаться до мышей", с позволения сказать, или найти повод", - добавила Устинова.
Ранее вечером во вторник, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Предупреждения, кроме него и Устиновой, получили Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль.
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16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).
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в ВР
две ходки в раду и хоть бы какой толк
там нуль харизми.
Їхні голосування та законопроекти, наприклад. Це зрозуміло? Чи аби ляпнути?
нужньі послушньіе
Голос-всьо.Чекаємо на черговий проєвропейський проект.
І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.
Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.
Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.
Вісім голосят не так голосували.
І раптом стало сім - бо їх попереджали.
Сім голосят про цінності казали.
Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.
Шість голосят створили опозицію.
І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.
П'ять голосят почали жити в мирі.
Один з'явився на протест, і стало їх чотири.
Чотири голосятка писали постанову.
Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.
Троє голосят Пінчуку звітували.
Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.
Двоє голосят із Фрідманом сиділи.
Поглянув він на них обох, але одне зомліло.
Останнє голосятко поткнулось до Фіали.
А той спитав: «А гроші де?» - і нікого не стало.
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Не ЗЕленая плесень, не перекрашеные рыги - кремлевские подстилки, а тот, от которого у Кремля коллективное бешенство (сдохнуть бы им всем)!
Устинова! Беги от них вместе с Соломией и другими нормальными, это стадо скоро ляжет под кацапских коллаборантов!
просто як відомого волонтера..
решта-шлак,не вартий стільки коментів..
Навіщо Україні точна копія БПП тільки вид збоку ?
Один ПЕС вже є , а клон навіщо ?!
Да и пиньчуку нужны не умные и самостоятельные, а выгодно голосующие---как кира рудик.