Нардеп "Голоса" Устинова: партия пытается избавиться от неугодных. ДОКУМЕНТ

Шестеро депутатов, которых руководство "Голоса" угрожает выгнать из партии, голосовали не за изменения в Конституцию, а а за то, чтобы направить обращение в КС и не дать уволить руководство НАБУ.

Об этом пишет в Фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова - одна из шести депутатов, которых партия может исключить из своего состава, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала выдержку из решения политсовета партии.

"Это - предупреждение об исключении из партии, которое, похоже, выглядит как повод "избавиться" неугодных депутатов", - пишет Устинова.

"Наше голосование в парламенте было не по изменениям в Конституцию. Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, который уже один раз признал неконституционным возможность назначения главу НАБУ и ГБР президентом. Это технический и тактический шаг, чтобы не дать быстро проголосовать провластный законопроект, снести руководство НАБУ и сделать его зависимым политически органом", - утверждает Устинова.

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Политик считает, что таким образом партия использовала против нее то, что она защищала независимость НАБУ и антикоррупционных органов.

"Это называется "домахаться до мышей", с позволения сказать, или найти повод", - добавила Устинова.

Ранее вечером во вторник, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Предупреждения, кроме него и Устиновой, получили Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль.

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16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).