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Нардеп "Голоса" Устинова: партия пытается избавиться от неугодных. ДОКУМЕНТ

Нардеп

Шестеро депутатов, которых руководство "Голоса" угрожает выгнать из партии, голосовали не за изменения в Конституцию, а а за то, чтобы направить обращение в КС и не дать уволить руководство НАБУ.

Об этом пишет в Фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова - одна из шести депутатов, которых партия может исключить из своего состава, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала выдержку из решения политсовета партии.

"Это - предупреждение об исключении из партии, которое, похоже, выглядит как повод "избавиться" неугодных депутатов", - пишет Устинова.

"Наше голосование в парламенте было не по изменениям в Конституцию. Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, который уже один раз признал неконституционным возможность назначения главу НАБУ и ГБР президентом. Это технический и тактический шаг, чтобы не дать быстро проголосовать провластный законопроект, снести руководство НАБУ и сделать его зависимым политически органом", - утверждает Устинова.

Нардеп Голоса Устинова: партия пытается избавиться от неугодных 01

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин

Политик считает, что таким образом партия использовала против нее то, что она защищала независимость НАБУ и антикоррупционных органов.

"Это называется "домахаться до мышей", с позволения сказать, или найти повод", - добавила Устинова.

Ранее вечером во вторник, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Предупреждения, кроме него и Устиновой, получили Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать, было предательство или нет". ВИДЕО

16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).

Нардеп Голоса Устинова: партия пытается избавиться от неугодных 02

Автор: 

Голос партия (499) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+16
Голос это Самопомич -2 и его ждет точно та же судьба , то есть после следующих выборов в ВР про них не кто и не вспомнит.
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23.03.2021 18:57
+13
развалит рудик эту "партию"
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23.03.2021 18:50
+11
Зачем вы девочки красивых (Пинчука) любите, не постоянная у них (пинчуков) любовь.
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23.03.2021 18:57
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Правила форума Совет форумчан
вакарчут отстой завел под порошка компост
в ВР
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23.03.2021 18:48 Ответить
развалит рудик эту "партию"
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23.03.2021 18:50 Ответить
А чего там валить? Пинчук создавал для себя карманную партию и он продолжает ими рулить.
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23.03.2021 19:36 Ответить
Зачем вы девочки красивых (Пинчука) любите, не постоянная у них (пинчуков) любовь.
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23.03.2021 18:57 Ответить
а бабло зате - постійне; і круте
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23.03.2021 19:23 Ответить
И Кучмой не пахнет.
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23.03.2021 19:37 Ответить
Голос это Самопомич -2 и его ждет точно та же судьба , то есть после следующих выборов в ВР про них не кто и не вспомнит.
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23.03.2021 18:57 Ответить
а что Вы ожидали от крупного и потужного политика Вакарчука ?
две ходки в раду и хоть бы какой толк
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23.03.2021 19:00 Ответить
Вакарчуку Пинчук дал бабок и он их отработал .Он как любой шоумен зарабатывает своим **... , ну типа лицом.
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23.03.2021 19:25 Ответить
Там в партии еще один такой-же есть.
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23.03.2021 19:38 Ответить
Лавры Кличка зрение муляют , у Виталика получилось косить бабло в десятки раз больше чем кулаками и этим то же хочется.
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23.03.2021 19:41 Ответить
але набагато швидше.
там нуль харизми.
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23.03.2021 19:15 Ответить
Там тільки дупа ширша за плечі.
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23.03.2021 19:21 Ответить
Кто не с нами, тот против нас! Учатся у патриотов-соседей по парламенту?
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23.03.2021 19:00 Ответить
От вахарчука уже избавились и остальных на выход
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23.03.2021 19:06 Ответить
Нардеп "Голосу" Устинова: партія намагається здихатися неугодних - Цензор.НЕТ 4548https://zahid.espreso.tv/rozkol-u-golosi-chi-viklyuchat-z-partii-odnogo-z-ii-ochilnikiv
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23.03.2021 19:13 Ответить
Одне порожнє місце поскаржилося на інше порожнє місце на порожньому місці.)))
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23.03.2021 19:20 Ответить
В більш-менш нормальній партії і то почубилися. Ну ****..
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23.03.2021 19:20 Ответить
А що в тій партії нормального, я вибачаюсь?
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23.03.2021 19:22 Ответить
ті, яких хочуть вигнати
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23.03.2021 19:24 Ответить
Не хто, а що- різниця зрозуміла?
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23.03.2021 19:32 Ответить
не впадай в істеріку. йди, читай по діях Устіновї та Лозинського.
Їхні голосування та законопроекти, наприклад. Це зрозуміло? Чи аби ляпнути?
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23.03.2021 20:32 Ответить
На фоні решти лайна майже все. Було. Я свою думку не нав'язую
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23.03.2021 19:28 Ответить
Так що саме?
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23.03.2021 19:32 Ответить
Ще раз. Я ні за кого не агітую. Якщо ви за два роки не оцінили діяльність партій то я вам мозок не заміню.
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23.03.2021 19:39 Ответить
Що з цього приводу заявляє Притула?
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23.03.2021 19:22 Ответить
його виключили ще раніше. Оскільки він не нардеп - це було легко зробити, особливо після відчутної поразки від Кличка. Притула тепер - не "голосний".
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23.03.2021 19:25 Ответить
Його виключили з партії?
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23.03.2021 19:27 Ответить
Нет. Он член партии. Его поперли с политсовета после истории с рашенской франшизой "Логика" типа за порчу имиджа партии. Но ему деньги не пахнут.
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23.03.2021 19:42 Ответить
Он свою задачу выполнил, вернее не выполнил. Мало голосов сумел оттянуть и Кличко победил в первом туре.
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23.03.2021 19:43 Ответить
вменяемьіе пинчуку не нужньі.
нужньі послушньіе
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23.03.2021 19:23 Ответить
Да Пинчук уже понял , что дальше их не фига не ждет , по тому и выжимает из них по максимуму , а для этого как раз послушные и надо. Он как нормальный бизнесмен , хочет вернуть свои бабки с прибылью.
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23.03.2021 19:28 Ответить
Если эта тусовка соросят партия то я монгольский контрразведчик.
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23.03.2021 19:44 Ответить
Або ти просто придурок порошенковський чи слуганародський
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23.03.2021 22:36 Ответить
А де Славік чого нічого не каже
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23.03.2021 19:45 Ответить
А что должен ? Он по моему честно свой концерт в ВР отработал . Так что гонорар заработал честно.
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23.03.2021 19:55 Ответить
:Жаль. Хороший был проект. Но как всегда. Что то пошло не так.
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23.03.2021 20:00 Ответить
А что Васильченко и Пипа? Покаялись?
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23.03.2021 20:03 Ответить
Пінчуківські ставлять в стійло західняків-супрунівців.
Голос-всьо.Чекаємо на черговий проєвропейський проект.
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23.03.2021 20:08 Ответить
Десять голосят пішли у депутати
І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.

Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.
Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.

Вісім голосят не так голосували.
І раптом стало сім - бо їх попереджали.

Сім голосят про цінності казали.
Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.

Шість голосят створили опозицію.
І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.

П'ять голосят почали жити в мирі.
Один з'явився на протест, і стало їх чотири.

Чотири голосятка писали постанову.
Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.

Троє голосят Пінчуку звітували.
Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.

Двоє голосят із Фрідманом сиділи.
Поглянув він на них обох, але одне зомліло.

Останнє голосятко поткнулось до Фіали.
А той спитав: «А гроші де?» - і нікого не стало.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzvLquD2adLyLzlICDMFoaL09jx1bqdCiZr6rQTgESR3JgVRuyQ906bW0hrTRlSXkKcw8dTmjrTgSxWRC-LpgJuOvN6g78ndurIa4bWkklMqgSZWy_K-pJHtEJhNaFySBrK5IkaalVWjq2ibtNz-***********************************-iTAiGMJJw&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Олексій Панич
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23.03.2021 20:09 Ответить
Нардеп "Голосу" Устинова: партія намагається здихатися неугодних - Цензор.НЕТ 8252
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23.03.2021 20:16 Ответить
С этой "партией" всё стало предельно понятно, когда её "лидер" во второй(!) раз свалил из Рады, а его преемница, эта бестолочь Рудик, привселюдно заявила, что её главный противник... Порошенко!
Не ЗЕленая плесень, не перекрашеные рыги - кремлевские подстилки, а тот, от которого у Кремля коллективное бешенство (сдохнуть бы им всем)!
Устинова! Беги от них вместе с Соломией и другими нормальными, это стадо скоро ляжет под кацапских коллаборантов!
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23.03.2021 20:23 Ответить
у цій "партії",єдиний,кого можна пошкодувати,це Притула..
просто як відомого волонтера..
решта-шлак,не вартий стільки коментів..
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23.03.2021 20:53 Ответить
Якби Вакарчук зайнявся хірургією, то було б гірше. А політика від Океану Ельзи - ну це щоб чіста паржать.
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23.03.2021 21:13 Ответить
У Притули спостерігається "розділення особистості" - він водночас і волонтер і родич риговської гниди - хомута, який потроху штовхає Серьогу в бік "поміркованих проросійських", через що Притула скоро заспіває пісню дурнуватої К.Рудік про "жахливу небезпеку Порошенка"... Шкода хлопця, може згоріти...
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23.03.2021 21:30 Ответить
Вам до Притули як до неба рачки (срачки)
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23.03.2021 22:38 Ответить
Йдіть корові в тріщину разом із ним. Можете навіть обійняти одне одного.
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23.03.2021 22:48 Ответить
Дивні люди -- не можуть дочекатися перевиборів , які без усяких зайвих витрат енергії позбавляться від "Голосу" так би мовити усім складом .
Навіщо Україні точна копія БПП тільки вид збоку ?

Один ПЕС вже є , а клон навіщо ?!
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23.03.2021 21:33 Ответить
Я голосував за "Голос". І намовив багатьох друзів. Якщо ви, кур/ви, почнете розбірки, зроблю усе навпаки і ще додам екстра! Як задовбали ці скандали. Йде війна, а вони сперечаються хто кращий... Це ви так рейтинг свій мікроскопічний підвищуєте?
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23.03.2021 21:37 Ответить
Так всегда бывает, когда нет концепции, курса, а просто "за все хорошее")))
Да и пиньчуку нужны не умные и самостоятельные, а выгодно голосующие---как кира рудик.
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23.03.2021 23:17 Ответить
 
 