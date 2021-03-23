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Нардеп "Голосу" Устінова: партія намагається здихатися неугодних. ДОКУМЕНТ

Нардеп

Шестеро депутатів, яких керівництво "Голосу" погрожує вигнати з партії, голосували не за зміни до Конституції, а а за те, щоб направити звернення в КС і не дати звільнити керівництво НАБУ.

Про це пише у Фейсбуці нардеп "Голосу" Олександра Устінова - одна з шести депутатів, яких партія може виключити зі свого складу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала витяг із рішення політради партії.

"Це - попередження про виключення з партії, яке, схоже, виглядає як привід "здихатися" неугодних депутатів", - пише Устінова.

"Наше голосування в Парламенті було не за зміни до Конституції. Ми голосували лише за направлення звернення в КСУ, яке вже один раз визнало неконституційним можливість призначення голів НАБУ та ДБР президентом. Це технічний і тактичний крок, щоб не дати швидко проголосувати провладний законопроект, щоб знести керівництво НАБУ та зробити його залежним політично органом", - стверджує Устінова.

Нардеп Голосу Устінова: партія намагається здихатися неугодних 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин

Політик вважає, що таким чином партія використовувала проти неї те, що вона захищала незалежність НАБУ та антикорупційних органів.

"Це називаться "домахатися до мишей", вибачте на слові, або знайти привід", - додала Устінова.

Раніше ввечері у вівторок, 23 березня, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Попередження, крім нього та Устінової, отримали Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль.

Також дивіться: "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні". ВIДЕО

16 березня під час голосування у ВР 267 народних депутатів підтримали проект постанови про направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про порядок призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР для отримання висновку про відповідність законопроекту вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного закону.

Згідно з даними електронного протоколу на сайті парламенту, це рішення підтримали, зокрема, вісім членів фракції "Голос" (Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин).

Нардеп Голосу Устінова: партія намагається здихатися неугодних 02

Голос партія (512) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+16
Голос это Самопомич -2 и его ждет точно та же судьба , то есть после следующих выборов в ВР про них не кто и не вспомнит.
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23.03.2021 18:57
+13
развалит рудик эту "партию"
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23.03.2021 18:50
+11
Зачем вы девочки красивых (Пинчука) любите, не постоянная у них (пинчуков) любовь.
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23.03.2021 18:57
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вакарчут отстой завел под порошка компост
в ВР
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23.03.2021 18:48 Відповісти
развалит рудик эту "партию"
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23.03.2021 18:50 Відповісти
А чего там валить? Пинчук создавал для себя карманную партию и он продолжает ими рулить.
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23.03.2021 19:36 Відповісти
Зачем вы девочки красивых (Пинчука) любите, не постоянная у них (пинчуков) любовь.
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23.03.2021 18:57 Відповісти
а бабло зате - постійне; і круте
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23.03.2021 19:23 Відповісти
И Кучмой не пахнет.
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23.03.2021 19:37 Відповісти
Голос это Самопомич -2 и его ждет точно та же судьба , то есть после следующих выборов в ВР про них не кто и не вспомнит.
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23.03.2021 18:57 Відповісти
а что Вы ожидали от крупного и потужного политика Вакарчука ?
две ходки в раду и хоть бы какой толк
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23.03.2021 19:00 Відповісти
Вакарчуку Пинчук дал бабок и он их отработал .Он как любой шоумен зарабатывает своим **... , ну типа лицом.
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23.03.2021 19:25 Відповісти
Там в партии еще один такой-же есть.
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23.03.2021 19:38 Відповісти
Лавры Кличка зрение муляют , у Виталика получилось косить бабло в десятки раз больше чем кулаками и этим то же хочется.
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23.03.2021 19:41 Відповісти
але набагато швидше.
там нуль харизми.
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23.03.2021 19:15 Відповісти
Там тільки дупа ширша за плечі.
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23.03.2021 19:21 Відповісти
Кто не с нами, тот против нас! Учатся у патриотов-соседей по парламенту?
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23.03.2021 19:00 Відповісти
От вахарчука уже избавились и остальных на выход
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23.03.2021 19:06 Відповісти
Нардеп "Голосу" Устинова: партія намагається здихатися неугодних - Цензор.НЕТ 4548https://zahid.espreso.tv/rozkol-u-golosi-chi-viklyuchat-z-partii-odnogo-z-ii-ochilnikiv
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23.03.2021 19:13 Відповісти
Одне порожнє місце поскаржилося на інше порожнє місце на порожньому місці.)))
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23.03.2021 19:20 Відповісти
В більш-менш нормальній партії і то почубилися. Ну ****..
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23.03.2021 19:20 Відповісти
А що в тій партії нормального, я вибачаюсь?
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23.03.2021 19:22 Відповісти
ті, яких хочуть вигнати
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23.03.2021 19:24 Відповісти
Не хто, а що- різниця зрозуміла?
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23.03.2021 19:32 Відповісти
не впадай в істеріку. йди, читай по діях Устіновї та Лозинського.
Їхні голосування та законопроекти, наприклад. Це зрозуміло? Чи аби ляпнути?
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23.03.2021 20:32 Відповісти
На фоні решти лайна майже все. Було. Я свою думку не нав'язую
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23.03.2021 19:28 Відповісти
Так що саме?
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23.03.2021 19:32 Відповісти
Ще раз. Я ні за кого не агітую. Якщо ви за два роки не оцінили діяльність партій то я вам мозок не заміню.
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23.03.2021 19:39 Відповісти
Що з цього приводу заявляє Притула?
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23.03.2021 19:22 Відповісти
його виключили ще раніше. Оскільки він не нардеп - це було легко зробити, особливо після відчутної поразки від Кличка. Притула тепер - не "голосний".
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23.03.2021 19:25 Відповісти
Його виключили з партії?
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23.03.2021 19:27 Відповісти
Нет. Он член партии. Его поперли с политсовета после истории с рашенской франшизой "Логика" типа за порчу имиджа партии. Но ему деньги не пахнут.
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23.03.2021 19:42 Відповісти
Он свою задачу выполнил, вернее не выполнил. Мало голосов сумел оттянуть и Кличко победил в первом туре.
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23.03.2021 19:43 Відповісти
вменяемьіе пинчуку не нужньі.
нужньі послушньіе
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23.03.2021 19:23 Відповісти
Да Пинчук уже понял , что дальше их не фига не ждет , по тому и выжимает из них по максимуму , а для этого как раз послушные и надо. Он как нормальный бизнесмен , хочет вернуть свои бабки с прибылью.
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23.03.2021 19:28 Відповісти
Если эта тусовка соросят партия то я монгольский контрразведчик.
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23.03.2021 19:44 Відповісти
Або ти просто придурок порошенковський чи слуганародський
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23.03.2021 22:36 Відповісти
А де Славік чого нічого не каже
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23.03.2021 19:45 Відповісти
А что должен ? Он по моему честно свой концерт в ВР отработал . Так что гонорар заработал честно.
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23.03.2021 19:55 Відповісти
:Жаль. Хороший был проект. Но как всегда. Что то пошло не так.
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23.03.2021 20:00 Відповісти
А что Васильченко и Пипа? Покаялись?
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23.03.2021 20:03 Відповісти
Пінчуківські ставлять в стійло західняків-супрунівців.
Голос-всьо.Чекаємо на черговий проєвропейський проект.
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23.03.2021 20:08 Відповісти
Десять голосят пішли у депутати
І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.

Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.
Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.

Вісім голосят не так голосували.
І раптом стало сім - бо їх попереджали.

Сім голосят про цінності казали.
Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.

Шість голосят створили опозицію.
І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.

П'ять голосят почали жити в мирі.
Один з'явився на протест, і стало їх чотири.

Чотири голосятка писали постанову.
Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.

Троє голосят Пінчуку звітували.
Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.

Двоє голосят із Фрідманом сиділи.
Поглянув він на них обох, але одне зомліло.

Останнє голосятко поткнулось до Фіали.
А той спитав: «А гроші де?» - і нікого не стало.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzvLquD2adLyLzlICDMFoaL09jx1bqdCiZr6rQTgESR3JgVRuyQ906bW0hrTRlSXkKcw8dTmjrTgSxWRC-LpgJuOvN6g78ndurIa4bWkklMqgSZWy_K-pJHtEJhNaFySBrK5IkaalVWjq2ibtNz-***********************************-iTAiGMJJw&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Олексій Панич
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23.03.2021 20:09 Відповісти
Нардеп "Голосу" Устинова: партія намагається здихатися неугодних - Цензор.НЕТ 8252
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23.03.2021 20:16 Відповісти
С этой "партией" всё стало предельно понятно, когда её "лидер" во второй(!) раз свалил из Рады, а его преемница, эта бестолочь Рудик, привселюдно заявила, что её главный противник... Порошенко!
Не ЗЕленая плесень, не перекрашеные рыги - кремлевские подстилки, а тот, от которого у Кремля коллективное бешенство (сдохнуть бы им всем)!
Устинова! Беги от них вместе с Соломией и другими нормальными, это стадо скоро ляжет под кацапских коллаборантов!
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23.03.2021 20:23 Відповісти
у цій "партії",єдиний,кого можна пошкодувати,це Притула..
просто як відомого волонтера..
решта-шлак,не вартий стільки коментів..
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23.03.2021 20:53 Відповісти
Якби Вакарчук зайнявся хірургією, то було б гірше. А політика від Океану Ельзи - ну це щоб чіста паржать.
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23.03.2021 21:13 Відповісти
У Притули спостерігається "розділення особистості" - він водночас і волонтер і родич риговської гниди - хомута, який потроху штовхає Серьогу в бік "поміркованих проросійських", через що Притула скоро заспіває пісню дурнуватої К.Рудік про "жахливу небезпеку Порошенка"... Шкода хлопця, може згоріти...
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23.03.2021 21:30 Відповісти
Вам до Притули як до неба рачки (срачки)
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23.03.2021 22:38 Відповісти
Йдіть корові в тріщину разом із ним. Можете навіть обійняти одне одного.
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23.03.2021 22:48 Відповісти
Дивні люди -- не можуть дочекатися перевиборів , які без усяких зайвих витрат енергії позбавляться від "Голосу" так би мовити усім складом .
Навіщо Україні точна копія БПП тільки вид збоку ?

Один ПЕС вже є , а клон навіщо ?!
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23.03.2021 21:33 Відповісти
Я голосував за "Голос". І намовив багатьох друзів. Якщо ви, кур/ви, почнете розбірки, зроблю усе навпаки і ще додам екстра! Як задовбали ці скандали. Йде війна, а вони сперечаються хто кращий... Це ви так рейтинг свій мікроскопічний підвищуєте?
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23.03.2021 21:37 Відповісти
Так всегда бывает, когда нет концепции, курса, а просто "за все хорошее")))
Да и пиньчуку нужны не умные и самостоятельные, а выгодно голосующие---как кира рудик.
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23.03.2021 23:17 Відповісти
 
 