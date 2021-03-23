Нардеп "Голосу" Устінова: партія намагається здихатися неугодних. ДОКУМЕНТ
Шестеро депутатів, яких керівництво "Голосу" погрожує вигнати з партії, голосували не за зміни до Конституції, а а за те, щоб направити звернення в КС і не дати звільнити керівництво НАБУ.
Про це пише у Фейсбуці нардеп "Голосу" Олександра Устінова - одна з шести депутатів, яких партія може виключити зі свого складу, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала витяг із рішення політради партії.
"Це - попередження про виключення з партії, яке, схоже, виглядає як привід "здихатися" неугодних депутатів", - пише Устінова.
"Наше голосування в Парламенті було не за зміни до Конституції. Ми голосували лише за направлення звернення в КСУ, яке вже один раз визнало неконституційним можливість призначення голів НАБУ та ДБР президентом. Це технічний і тактичний крок, щоб не дати швидко проголосувати провладний законопроект, щоб знести керівництво НАБУ та зробити його залежним політично органом", - стверджує Устінова.
Політик вважає, що таким чином партія використовувала проти неї те, що вона захищала незалежність НАБУ та антикорупційних органів.
"Це називаться "домахатися до мишей", вибачте на слові, або знайти привід", - додала Устінова.
Раніше ввечері у вівторок, 23 березня, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Попередження, крім нього та Устінової, отримали Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль.
16 березня під час голосування у ВР 267 народних депутатів підтримали проект постанови про направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про порядок призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР для отримання висновку про відповідність законопроекту вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного закону.
Згідно з даними електронного протоколу на сайті парламенту, це рішення підтримали, зокрема, вісім членів фракції "Голос" (Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин).
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в ВР
две ходки в раду и хоть бы какой толк
там нуль харизми.
Їхні голосування та законопроекти, наприклад. Це зрозуміло? Чи аби ляпнути?
нужньі послушньіе
Голос-всьо.Чекаємо на черговий проєвропейський проект.
І раптом стало дев'ять: один чкурнув співати.
Дев'ять голосят пішли гуляти в лісі.
Один засів у "Ярі", і їх зосталось вісім.
Вісім голосят не так голосували.
І раптом стало сім - бо їх попереджали.
Сім голосят про цінності казали.
Один не виніс компроміс, а шість сидять у залі.
Шість голосят створили опозицію.
І ось сердешних тільки п'ять, бо незручна позиція.
П'ять голосят почали жити в мирі.
Один з'явився на протест, і стало їх чотири.
Чотири голосятка писали постанову.
Один не витримав і втік, а троє пишуть знову.
Троє голосят Пінчуку звітували.
Одне йому сподобалось, а двоє повтікали.
Двоє голосят із Фрідманом сиділи.
Поглянув він на них обох, але одне зомліло.
Останнє голосятко поткнулось до Фіали.
А той спитав: «А гроші де?» - і нікого не стало.
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Не ЗЕленая плесень, не перекрашеные рыги - кремлевские подстилки, а тот, от которого у Кремля коллективное бешенство (сдохнуть бы им всем)!
Устинова! Беги от них вместе с Соломией и другими нормальными, это стадо скоро ляжет под кацапских коллаборантов!
просто як відомого волонтера..
решта-шлак,не вартий стільки коментів..
Навіщо Україні точна копія БПП тільки вид збоку ?
Один ПЕС вже є , а клон навіщо ?!
Да и пиньчуку нужны не умные и самостоятельные, а выгодно голосующие---как кира рудик.