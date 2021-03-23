Нардеп "Голосу" Устінова: партія намагається здихатися неугодних. ДОКУМЕНТ

Шестеро депутатів, яких керівництво "Голосу" погрожує вигнати з партії, голосували не за зміни до Конституції, а а за те, щоб направити звернення в КС і не дати звільнити керівництво НАБУ.

Про це пише у Фейсбуці нардеп "Голосу" Олександра Устінова - одна з шести депутатів, яких партія може виключити зі свого складу, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала витяг із рішення політради партії.

"Це - попередження про виключення з партії, яке, схоже, виглядає як привід "здихатися" неугодних депутатів", - пише Устінова.

"Наше голосування в Парламенті було не за зміни до Конституції. Ми голосували лише за направлення звернення в КСУ, яке вже один раз визнало неконституційним можливість призначення голів НАБУ та ДБР президентом. Це технічний і тактичний крок, щоб не дати швидко проголосувати провладний законопроект, щоб знести керівництво НАБУ та зробити його залежним політично органом", - стверджує Устінова.

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Політик вважає, що таким чином партія використовувала проти неї те, що вона захищала незалежність НАБУ та антикорупційних органів.

"Це називаться "домахатися до мишей", вибачте на слові, або знайти привід", - додала Устінова.

Раніше ввечері у вівторок, 23 березня, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Попередження, крім нього та Устінової, отримали Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль.

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16 березня під час голосування у ВР 267 народних депутатів підтримали проект постанови про направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про порядок призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР для отримання висновку про відповідність законопроекту вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного закону.

Згідно з даними електронного протоколу на сайті парламенту, це рішення підтримали, зокрема, вісім членів фракції "Голос" (Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин).