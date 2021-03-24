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Заявление "Голоса": исключений из партии не будет

Заявление

Слова отдельных членов фракции "Голоса" об их исключении из партии не соответствуют действительности. Члены партии должны "оставаться верными партийной идеологии и фракционной дисциплине".

Об этом говорится в официальном заявлении "Голоса", опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы - политическая сила, которая твердо стоит на принципах демократии, патриотизма и ответственного лидерства. Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение - быть обязательным для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнение нашей программы", - сказано в заявлении.

В партии напомнили, что она состоит и тысяч членов и сторонников в 21 регионе, 350 депутатов в местных советах. В таких условиях выполнение процедур и партийной дисциплины является критическим, считают в "Голосе".

Читайте на Цензор.НЕТ: Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин

"Недавняя ситуация во фракции Верховной Рады - прецедент нарушения партийной и фракционной дисциплины. Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий Президента Украины является фундаментальным вопросом политики и не может оставаться без внимания. ... Заявления отдельных членов фракции по их исключения из партии являются не соответствующими действительности", - сказано в заявлении.

В партии пообещали сделать все, чтобы наладить коммуникацию внутри фракции и сохранить ее монолитность.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Устинова: партия пытается избавиться от неугодных. ДОКУМЕНТ

Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных.

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Заявление Голоса: исключений из партии не будет 02
Заявление Голоса: исключений из партии не будет 03

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Топ комментарии
+4
Сумна доля партії Голос....

Заявление "Голоса": исключений из партии не будет - Цензор.НЕТ 6384
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24.03.2021 23:44
+2
Ну власне, Голос підтверджує себе як Самонеміч 2.0. Там є 3-4 справді нормальні людини, які або підуть у вільне плавання (як Гопко) чи долучаться до ЕС. Інші - на дно. Ідеологія "ми типу проукраїнські але ж не з Порошенком" себе вичерпала в 19-му.
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24.03.2021 23:52
+1
Від вас користі, як колись від радикалів Ляшка.
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24.03.2021 23:39
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Правила форума Совет форумчан
Від вас користі, як колись від радикалів Ляшка.
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24.03.2021 23:39 Ответить
Боляче дивиться, як розколюється найменша фракція Ради.
Цікаво, як ЗЕбанат їх буде затягувати тепер в коаліцію?
Напевно тушками.
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24.03.2021 23:44 Ответить
Ні. Конвертами.
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25.03.2021 00:26 Ответить
с ляшко хоть веселее было, а эти нудные до чертиков... ну а бесполезные как и ляшко
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24.03.2021 23:47 Ответить
Ну власне, Голос підтверджує себе як Самонеміч 2.0. Там є 3-4 справді нормальні людини, які або підуть у вільне плавання (як Гопко) чи долучаться до ЕС. Інші - на дно. Ідеологія "ми типу проукраїнські але ж не з Порошенком" себе вичерпала в 19-му.
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24.03.2021 23:52 Ответить
Харакири или сеппуку??
))
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24.03.2021 23:42 Ответить
Сумна доля партії Голос....

Заявление "Голоса": исключений из партии не будет - Цензор.НЕТ 6384
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24.03.2021 23:44 Ответить
класно. хай залізняк з кірою почитають
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25.03.2021 00:40 Ответить
а що таке "Яр" це не назва ресторану з роману Пікуля "Нечиста сила"?
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25.03.2021 00:42 Ответить
Что-то пошло не так....
Довыделывался.
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24.03.2021 23:50 Ответить
а який пассаж від політради, це в кращих традиціях ленінських прокламацій часів боротьби з троцькізмом - "Ми як ніколи єдині" а ще б підпис, як мітко сказано в коментарах - політрада голонемічі або самонемочі. Як там колись болтал з пяну матрос Железняк ?.
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25.03.2021 00:46 Ответить
 
 