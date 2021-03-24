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Заява "Голосу": виключень з партії не буде

Заява

Слова окремих членів фракції "Голосу" про їх виключення з партії не відповідають дійсності. Члени партії мають "залишатися вірними партійній ідеології та фракційній дисципліні".

Про це йдеться в офіційній заяві "Голосу", опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми — політична сила, яка твердо стоїть на принципах демократії, патріотизму та відповідального лідерства. Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання — обов'язкове для всіх. Виключень не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої Програми", - сказано в заяві.

У партії нагадали, що вона складається із тисяч членів і прихильників у 21 регіоні, 350 депутатів у місцевих радах. В таких умовах виконання процедур і партійної дисципліни є критичним, вважають у "Голосі".

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"Нещодавня ситуація у фракції Верховної Ради — прецедент порушення партійної і фракційної дисципліни. Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень Президента України є фундаментальним питанням політики і не може залишатися без уваги... Заяви окремих членів фракції щодо їх виключення з партії є такими, що не відповідають дійсності", - сказано в заяві.

У партії пообіцяли зробити все, щоб налагодити комунікацію всередині фракції і зберегти її монолітність.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних.

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Заява Голосу: виключень з партії не буде 03
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Топ коментарі
+4
Сумна доля партії Голос....

Заявление "Голоса": исключений из партии не будет - Цензор.НЕТ 6384
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24.03.2021 23:44
+2
Ну власне, Голос підтверджує себе як Самонеміч 2.0. Там є 3-4 справді нормальні людини, які або підуть у вільне плавання (як Гопко) чи долучаться до ЕС. Інші - на дно. Ідеологія "ми типу проукраїнські але ж не з Порошенком" себе вичерпала в 19-му.
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24.03.2021 23:52
+1
Від вас користі, як колись від радикалів Ляшка.
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24.03.2021 23:39
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Від вас користі, як колись від радикалів Ляшка.
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24.03.2021 23:39 Відповісти
Боляче дивиться, як розколюється найменша фракція Ради.
Цікаво, як ЗЕбанат їх буде затягувати тепер в коаліцію?
Напевно тушками.
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24.03.2021 23:44 Відповісти
Ні. Конвертами.
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25.03.2021 00:26 Відповісти
с ляшко хоть веселее было, а эти нудные до чертиков... ну а бесполезные как и ляшко
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24.03.2021 23:47 Відповісти
Ну власне, Голос підтверджує себе як Самонеміч 2.0. Там є 3-4 справді нормальні людини, які або підуть у вільне плавання (як Гопко) чи долучаться до ЕС. Інші - на дно. Ідеологія "ми типу проукраїнські але ж не з Порошенком" себе вичерпала в 19-му.
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24.03.2021 23:52 Відповісти
Харакири или сеппуку??
))
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24.03.2021 23:42 Відповісти
Сумна доля партії Голос....

Заявление "Голоса": исключений из партии не будет - Цензор.НЕТ 6384
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24.03.2021 23:44 Відповісти
класно. хай залізняк з кірою почитають
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25.03.2021 00:40 Відповісти
а що таке "Яр" це не назва ресторану з роману Пікуля "Нечиста сила"?
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25.03.2021 00:42 Відповісти
Что-то пошло не так....
Довыделывался.
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24.03.2021 23:50 Відповісти
а який пассаж від політради, це в кращих традиціях ленінських прокламацій часів боротьби з троцькізмом - "Ми як ніколи єдині" а ще б підпис, як мітко сказано в коментарах - політрада голонемічі або самонемочі. Як там колись болтал з пяну матрос Железняк ?.
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25.03.2021 00:46 Відповісти
 
 