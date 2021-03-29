Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії

10 нардепів "Голосу" опублікували спільну заяву, в якій вимагають провести з'їзд, змінити Статут і переобрати керівництво партії.

Текст заяви є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Депутати в ньому звинувачують керівництво партії в "узурпації влади й оскверненні принципів демократії" і виступають проти підкилимних переговорів зі "слугами народу" про коаліцію.

"Ми не поділяємо відмову керівництва партії від захисту антикорупційних органів та боротьби з корупцією. ... Ми розчаровані відмовою керівництва партії і фракції підписувати постанову про звільнення Генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною", - сказано в заяві.

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"Ми засуджуємо ведення керівництвом партії і фракції підкилимних переговорів про входження в коаліцію з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова і Степанова, призначає Шкарлета, кидає за ґрати політв'язнів, провалила вакцинацію і вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція є неприпустимою", - підкреслюють депутати, які підписали заяву.

Вони вимагають внести до статуту партії зміни, які розширять повноваження партійних осередків, а також провести вибори керівництва партії, "які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції "Голос"".

Заяву підписали половина депутатів "Голосу" в Раді: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних. У партії заявили, що виключень не буде.