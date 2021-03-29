Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії
10 нардепів "Голосу" опублікували спільну заяву, в якій вимагають провести з'їзд, змінити Статут і переобрати керівництво партії.
Текст заяви є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Депутати в ньому звинувачують керівництво партії в "узурпації влади й оскверненні принципів демократії" і виступають проти підкилимних переговорів зі "слугами народу" про коаліцію.
"Ми не поділяємо відмову керівництва партії від захисту антикорупційних органів та боротьби з корупцією. ... Ми розчаровані відмовою керівництва партії і фракції підписувати постанову про звільнення Генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною", - сказано в заяві.
"Ми засуджуємо ведення керівництвом партії і фракції підкилимних переговорів про входження в коаліцію з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова і Степанова, призначає Шкарлета, кидає за ґрати політв'язнів, провалила вакцинацію і вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція є неприпустимою", - підкреслюють депутати, які підписали заяву.
Вони вимагають внести до статуту партії зміни, які розширять повноваження партійних осередків, а також провести вибори керівництва партії, "які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції "Голос"".
Заяву підписали половина депутатів "Голосу" в Раді: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.
Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних. У партії заявили, що виключень не буде.
Будь ласка, зачекайте...
А тут - нормальні демократичні процеси.
Агресивна меншість не дає.
История их известна, судьба одна и та же... -- мотыльковая...*)
Садовий досі "рулить" у міськвиконкомі Львова..._у міськраді досі є чималенька фракція "Самонемочі"..
Хоча.. це здається вже"залишки билого вєлічія"...
Їм порадять спочатку розібратись в собі, а потім лізти в політику.
залишилась лиш віра
що Лідери не наї..уть..
майбах - хорошая машина
мне вообще кажется что для попадания на "прямой" зеленые соломинки тянут. некоторые вообще не ходят после особо "успешных" эфиров
с учетом того что именно говорил портников например в 2018 и 2019 годах - ну таке. в прозрение я не верю. остальное - время покажет
Для цих десяти - мабуть, вже не Пінчук.
Можешь подписаться на меня -- я непротив.
А в Германии я начинал с лагеря беженцев в 1993 году.
В Киеаве родился и в Украине прожил половину жизни -- 33 года.
И за последние пять лет, бывал в Украине чаще раз в 10, чем ты в Европе... -- в любой. *)
це як в тому анекдоті:
- порядочная женщіна любіт порядок: сєводня одін, завтра другой...
а потаскуха, потаскуєт і ляжет спать одна
водночас я сподіваюсь, ти ж не вимагатимеш фактів, які б підтверджували викладене в анекдоті
«Ніхто не говорив, що партія Голос йде на короткий термін. Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і будемо там стільки, скільки потрібно буде часу, щоб справжні зміни в країні відбулися», - (с) Святослав Вакарчук 2019 р., а вже в червні 2020-го він заявив про намір скласти депутатські повноваження... мало?
на ще:
"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія https://www.ukrinform.ua/tag-partia-golos «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих", - заявила Кіра Рудик. (липень 2020 р.)
Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити". (лютий 2021 р)
насолоджуйся а оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах...
Нема змісту.
оцінювати можливості в майбутньому цих політичних імпотентів.
тільки правильно говорити "нема сенсу"... зміст - кац. содєржаніє
зміст книги наприклад
Прогнозовано,коли не збігаються інтереси інвесторів.
Эх, а какая распевочка была, какая ария намечалась....
А оказалось шансон.