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заява (216) Голос партія (512)

Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії

Половина фракції

10 нардепів "Голосу" опублікували спільну заяву, в якій вимагають провести з'їзд, змінити Статут і переобрати керівництво партії.

Текст заяви є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Депутати в ньому звинувачують керівництво партії в "узурпації влади й оскверненні принципів демократії" і виступають проти підкилимних переговорів зі "слугами народу" про коаліцію.

"Ми не поділяємо відмову керівництва партії від захисту антикорупційних органів та боротьби з корупцією. ... Ми розчаровані відмовою керівництва партії і фракції підписувати постанову про звільнення Генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною", - сказано в заяві.

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"Ми засуджуємо ведення керівництвом партії і фракції підкилимних переговорів про входження в коаліцію з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова і Степанова, призначає Шкарлета, кидає за ґрати політв'язнів, провалила вакцинацію і вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція є неприпустимою", - підкреслюють депутати, які підписали заяву.

Вони вимагають внести до статуту партії зміни, які розширять повноваження партійних осередків, а також провести вибори керівництва партії, "які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції "Голос"".

Заяву підписали половина депутатів "Голосу" в Раді: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних. У партії заявили, що виключень не буде.
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Топ коментарі
+19
зебільно-подлякові боти https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/484181, https://censor.net/ru/user/480291, на цій новині паляться, навіть не задумуючись.
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29.03.2021 20:46
+11
Пінчук в курсі? Бо припинить фінансування.
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29.03.2021 20:40
+11
хіба тільки в цій темі
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29.03.2021 20:51
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Здається мені ця партія загине. Ніби всі чесні були і то половина скурвилась.
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29.03.2021 20:38 Відповісти
В Батьківщині он ніхто не виступає проти перемовин зі слугами. Там головне, - навчитись швидко перевзуватись і робити це вчасно, у відповідності зі зміною лінії партії.
А тут - нормальні демократичні процеси.
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29.03.2021 20:46 Відповісти
Бо там колективно заробляють кошти.
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29.03.2021 20:49 Відповісти
А наші люди знаєте як скажуть - вони слабкі, зарано їм в політику, якісь несерйозні і непевні.
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29.03.2021 20:50 Відповісти
Люди ж досі хочуть Лукашенку.
Агресивна меншість не дає.
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29.03.2021 21:01 Відповісти
Совок совком..кінця краю цьому немає.
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29.03.2021 21:07 Відповісти
В ВР, по большому счёту, вообще нет политических партий.

История их известна, судьба одна и та же... -- мотыльковая...*)
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29.03.2021 21:12 Відповісти
Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии - Цензор.НЕТ 478
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29.03.2021 20:48 Відповісти
самонеміч хтось ще пам'ятає? так і тут... одноразові
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29.03.2021 21:06 Відповісти
НУ не скажіть...
Садовий досі "рулить" у міськвиконкомі Львова..._у міськраді досі є чималенька фракція "Самонемочі"..
Хоча.. це здається вже"залишки билого вєлічія"...
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29.03.2021 22:34 Відповісти
Среди подписавших Стефанишина. Я как-то склонна ей поверить.
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29.03.2021 21:30 Відповісти
Я не сумніваюсь, що вони роблять правильно, але не в очах українського виборця.
Їм порадять спочатку розібратись в собі, а потім лізти в політику.
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29.03.2021 21:34 Відповісти
Лень рыться и искать, они списочники или одномандатники.Эти 10 человек - наиболее активная и толковая часть фракции, без них на Голосе можно ставить крест.
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29.03.2021 21:44 Відповісти
коли Програма в партії- туман
залишилась лиш віра

що Лідери не наї..уть..
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29.03.2021 22:36 Відповісти
Нет у них программы, от слова ВООБЩЕ. Так, болтаются между прочими.
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29.03.2021 23:06 Відповісти
НАЙВАЖЧЕ ЗРОЗУМІТИ,ЯКА ПОЛОВИНА В "ГОЛОСІ" ЗРАДИЛА\СКУРВИЛАСЬ
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29.03.2021 22:26 Відповісти
Лидер партии...........
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29.03.2021 23:07 Відповісти
бунт в стакане!
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29.03.2021 20:38 Відповісти
А що скаже ікона партії Славік Вакарчук? Чи говорити - то не його? Він ротом вміє лише їсти і співати?
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29.03.2021 21:16 Відповісти
ничего!
Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии - Цензор.НЕТ 4740
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29.03.2021 21:20 Відповісти
Угадай с двух раз где окажется эта десятка в случае выхода из партии.
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29.03.2021 23:08 Відповісти
даже гадать не стану
майбах - хорошая машина
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29.03.2021 23:12 Відповісти
Хи-хи......... а я вот последнюю неделю наблюдаю за этими персонажами на Прямом. У них либо чуйка, либо что-то знают.
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29.03.2021 23:20 Відповісти
меня больше зеленые на прямом прикалывают. статисты не интересны
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29.03.2021 23:22 Відповісти
Они то как раз на Прямом совершенно неинтересны, даже в разряд статистов не запишешь, традиционно оплеванные уходят.
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29.03.2021 23:25 Відповісти
ну я же для развлечения. ну и немножко для праведного гнева на тему "сволочи кого вы привели к власти"
мне вообще кажется что для попадания на "прямой" зеленые соломинки тянут. некоторые вообще не ходят после особо "успешных" эфиров
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29.03.2021 23:27 Відповісти
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29.03.2021 23:52 Відповісти
А если серьезно, то надо чаще смотреть аналитику Портникова. Мне всегда было интересно из каких джерел он черпает инфу. Как по написанному чешет.
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29.03.2021 23:23 Відповісти
если серьезно то я не люблю когда кто то разжевывает и кладет в рот чтобы я проглотил. портников конечно красавчик но мне больше до души Виктор Таран,
с учетом того что именно говорил портников например в 2018 и 2019 годах - ну таке. в прозрение я не верю. остальное - время покажет
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29.03.2021 23:26 Відповісти
Ну как бы в 2018 и 2019 годах он пытался достучаться до тех, кто относился к вопросу выбора по приколу и по принципу какая разница. Ну не может человек с нормальными мозгами серьезно думать, что страна сойдет с ума.
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29.03.2021 23:54 Відповісти
я не здамся без боюююю
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29.03.2021 20:39 Відповісти
-- без вою...
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29.03.2021 21:24 Відповісти
Пінчук в курсі? Бо припинить фінансування.
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29.03.2021 20:40 Відповісти
Забродило дерьмо в выгребной яме.
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29.03.2021 20:45 Відповісти
зебільно-подлякові боти https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/484181, https://censor.net/ru/user/480291, на цій новині паляться, навіть не задумуючись.
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29.03.2021 20:46 Відповісти
хіба тільки в цій темі
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29.03.2021 20:51 Відповісти
і то правда
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29.03.2021 20:52 Відповісти
Отож , використали ім"я хорошого музиканта на підтримку поганого президента , а тепер бідкаються .. . ))
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29.03.2021 20:46 Відповісти
Ще нічого доброго не зробили. а вже руїна. Як так можна?
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29.03.2021 20:48 Відповісти
-- как всегда было можно...
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29.03.2021 20:51 Відповісти
а хто в них начальник партії...Вакарчук?
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29.03.2021 20:49 Відповісти
Кира Рудык.
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29.03.2021 20:54 Відповісти
Для всієї партії Пінчук.
Для цих десяти - мабуть, вже не Пінчук.
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29.03.2021 20:54 Відповісти
Гібридний коментарій від країни гібридних воїн, яка сама не живе і другим не дає. Мерзений коментарій від
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29.03.2021 20:54 Відповісти
Як ти можеш знати якщо прийшов на готове. Тут тобі нема чим гордитися.
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29.03.2021 21:14 Відповісти
Что ты про меня знаешь? -- ты тут в нулях пока что.
Можешь подписаться на меня -- я непротив.
А в Германии я начинал с лагеря беженцев в 1993 году.
В Киеаве родился и в Украине прожил половину жизни -- 33 года.

И за последние пять лет, бывал в Украине чаще раз в 10, чем ты в Европе... -- в любой. *)
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29.03.2021 21:20 Відповісти
И в чём же различие с Украиной? Просто интересно.
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29.03.2021 21:17 Відповісти
В налоговых декларациях бедных и богатых...*)
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29.03.2021 21:22 Відповісти
про яку національну німецьку державу ти мелеш, якщо там вже половина населення не німці, а "зальотні" араби? інша половина - нащадки згвалтованих кацапами в 1945р молодих німок....
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29.03.2021 22:06 Відповісти
от і чудово..... німці хоч знають, що коли вони до тебе так звертаються - ти їх розумієш
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29.03.2021 22:24 Відповісти
Мабуть керівництву партії грошей хочеться. В долю. То ж зрозуміло. До речі, найпровласнішим необов'язково навіть красти у звичайному сенсі. Просто надрукував вагон грошей - і вивіз в Оман.
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29.03.2021 20:55 Відповісти
ну почему всегда так? соберутся вместе порядочные люди и...., блиииин, никак не могут договориться...
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Не в том месте порядочные собрались...
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29.03.2021 21:04 Відповісти
Якраз і порядочні, але не політики, нам то краще знати. Ми живемо тут, а не як бандера роса - там
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29.03.2021 21:10 Відповісти
Так я ж и говорю: не политики. ...хоть и порядочные, иногда...
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29.03.2021 21:15 Відповісти
Вони не можуть,апріорі,бути порядними людьми чи політиками-вони знали,від початку,що таке"Голос",чиї то фінанси й інтереси! Вони свідомо продали себе й своїх виборців,свою країну!
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29.03.2021 21:42 Відповісти
порядочниє?
це як в тому анекдоті:
- порядочная женщіна любіт порядок: сєводня одін, завтра другой...
а потаскуха, потаскуєт і ляжет спать одна
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29.03.2021 21:10 Відповісти
Язиком може ляпати і дурак. де у вас факти? Ви що баба з базару?
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29.03.2021 21:16 Відповісти
це моє оціночне судження, що ґрунтується на аналізі діяльності цієї політичної сили та її учасників у парламенті і поза його межами...
водночас я сподіваюсь, ти ж не вимагатимеш фактів, які б підтверджували викладене в анекдоті
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29.03.2021 21:35 Відповісти
якщо ж ти наполягатимеш, шоб я привів тобі факти... "заяви десяти" тобі замало? окай лови:
«Ніхто не говорив, що партія Голос йде на короткий термін. Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і будемо там стільки, скільки потрібно буде часу, щоб справжні зміни в країні відбулися», - (с) Святослав Вакарчук 2019 р., а вже в червні 2020-го він заявив про намір скласти депутатські повноваження... мало?
на ще:
"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія https://www.ukrinform.ua/tag-partia-golos «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих", - заявила Кіра Рудик. (липень 2020 р.)

Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити". (лютий 2021 р)

насолоджуйся а оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах...
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29.03.2021 21:57 Відповісти
оцінку їх діяльності побачимо на наступних виборах..

Нема змісту.
оцінювати можливості в майбутньому цих політичних імпотентів.
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29.03.2021 22:39 Відповісти
+++
тільки правильно говорити "нема сенсу"... зміст - кац. содєржаніє
зміст книги наприклад
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29.03.2021 22:57 Відповісти
Порядочные женщины очень дорого стоят...
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29.03.2021 21:16 Відповісти
Гоните ту Рудик -поганка ещё та...
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29.03.2021 21:04 Відповісти
Там Кіра ні при чому. Хіба що: вимушена підкорятися Пінчуку. Виженуть Кіру - піде вона, через деякий час стане нормальним прорухівським політиком. Але замість неї Пінчук поставить свою Клаву.
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30.03.2021 02:00 Відповісти
Не обовязково тут гроші причина гроші, якщо подивитися які там люди і як голосували. Швидше за все не закладено іри побудові ппартії і при підборі кадрів принципів, а при відборі керівництва вибрали не реальних політиків, а не людей з великими амбіціями. Та й ситуація в Україні, працює на розрив.
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29.03.2021 21:06 Відповісти
Супрунівці-соросята пішли від Пінчука на вільні хліба...
Прогнозовано,коли не збігаються інтереси інвесторів.
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29.03.2021 21:35 Відповісти
Голос сипнет.
Эх, а какая распевочка была, какая ария намечалась....
А оказалось шансон.
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29.03.2021 21:54 Відповісти
Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії - Цензор.НЕТ 8305
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29.03.2021 22:28 Відповісти
у фракції Голос одні рагулі ! вони ніякі . ім потрібен нормальний лідер . але не такий як був безязикатий Вакарчук
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29.03.2021 22:40 Відповісти
Вести какие либо переговоры с гауляйтером Украины Ермаком-Козырем это предательство Украины и этим едиственная патриотическая партия в ЗРаде ставит на себе крест.
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30.03.2021 06:11 Відповісти
 
 