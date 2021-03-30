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Новини Конституційна криза
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Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

Тільки Конституційний суд може визначити, чи є конституційним указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України".

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про те, чи відповідає це Конституції, то у нас є єдиний орган, який може це чітко визначити, - це Конституційний суд України", - сказав спікер ВР під час брифінгу у вівторок.

Разумков нагадав, що у суб'єктів висування, якими є президент і Верховна Рада, раніше була можливість відкликати суддів КС, "у 2016 році змінами до Конституції така можливість була скасована".

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) КС (1427) Тупицький Олександр (259) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+14
Одним словом, Разумков дає зрозуміти, що під тим відвертим протизаконням, що творить Зеленський, він підписуватися не хоче. Він іще на волі пожити хоче і після депутатства.
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30.03.2021 17:55
+9
Вот эти "судьи", во главе с Тупицким, Ваве-Памперсному лапти то и сплетут.
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30.03.2021 17:53
+7
т.е собутыльники коллеги и подчиненные тупицкого ??? ))))))
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30.03.2021 17:51
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Милости прошу к нашему шалашу.
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30.03.2021 17:47 Відповісти
Кто она такая эта Разумков ?
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30.03.2021 18:00 Відповісти
Самый умный.
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30.03.2021 18:11 Відповісти
еще и разумков хвост поднял
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30.03.2021 17:48 Відповісти
На бубочку. И пукнул. ЗЕленым.
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30.03.2021 17:58 Відповісти
не тільки. вр має право оцінювати законність указів президента.звичайно кс може розглянути цю справу, і результат буде відомий. але тоді постане питання *заангажованості* суду. зрештою зеля в нас такий юрист, як з мене вірусолог
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30.03.2021 17:50 Відповісти
т.е собутыльники коллеги и подчиненные тупицкого ??? ))))))
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30.03.2021 17:51 Відповісти
ты выбирал Януковича, потом Ишака Оманского, чего жалуешься???
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30.03.2021 18:30 Відповісти
Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС, - Разумков - Цензор.НЕТ 1584

я? кто Вам это набрехал ?
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30.03.2021 18:37 Відповісти
это правильно...никаких арбалетов...пока.
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30.03.2021 17:52 Відповісти
Это Товарищи - коллапс права в Украине.
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30.03.2021 17:52 Відповісти
так завджи і була тільки політ доцільniсть...- і niякого права...
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30.03.2021 18:22 Відповісти
Вот эти "судьи", во главе с Тупицким, Ваве-Памперсному лапти то и сплетут.
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30.03.2021 17:53 Відповісти
Лупоглазый повелитель ломбардов думает что самый умный. Вернее хитрож@пый.
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30.03.2021 17:54 Відповісти
В усякому разі не такий "розумний" як Зеленський. А Самокатчик казав, що у Зеленського в голові " порожнє місце"
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30.03.2021 18:02 Відповісти
Уже не может.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
Одним словом, Разумков дає зрозуміти, що під тим відвертим протизаконням, що творить Зеленський, він підписуватися не хоче. Він іще на волі пожити хоче і після депутатства.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
на месте оппонентов Ишака, я бы давно создал трибунал, где озвучивал незаконные действия пархатых ублюдков с израильскими и рашкинскими ксивами на кармане, и подсчитывал годы, которые они должны провести на принудительных работах на благо Украины.
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30.03.2021 18:33 Відповісти
Глупости надо научится быстро исправлять, а не бубнить как мантру, делая умный вид.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
Так зьобнгутый бубочка не исправляет, этот дрыщ думает, что он царь.
Да, зебанутые, это-же ваш избранник
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Зеля стал Гитлером,осталось приборкать МВД,и дело в шляпе... суды, прокуратура, сбу,НАБУ и прочие ДБР уже его по факту...
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30.03.2021 17:59 Відповісти
Не, до Гитлера ему очень далеко. Вот сралин в квадрате получится легко, если позволят.
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30.03.2021 22:56 Відповісти
Разумков, в президенты метите?
Во первых почитайте Конституцию Украины, о равноправии граждан.Между так, это основополагающий закон.
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30.03.2021 18:00 Відповісти
Очевидні істини для будь-якого студента-першокурсника юрфаку.
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30.03.2021 18:00 Відповісти
На юрФаках сейчас учится одна блатота, как и на медицинских....А как они учатся, видно на практиках! Так что вы не правы!
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30.03.2021 18:05 Відповісти
а спрос на юристов есть? Нах тогда особо учится если не законом дела решаются а баблом?
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30.03.2021 19:28 Відповісти
Юристы работают на то , чтобы прикрыть жопу начальникам, как обойти закон, как оттянуть наказание или его вообще избежать!
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30.03.2021 20:04 Відповісти
так это и есть работа юриста - искать лазейки, во всех нормальных странах, но у нас вместо этого как и кому занести бабло, про закон никто не говорит
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31.03.2021 09:10 Відповісти
Да он гнида и шестерка Бени, а рот открывает и надувает щеки для вида, по команде Бени
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30.03.2021 18:01 Відповісти
У бубочки в жопе Бенина рука, и он кукарекает только то, что ему разрешил Беня.
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30.03.2021 18:04 Відповісти
Відкриваємо новину https://censor.net/ua/news/3227442/******************************************************************************************, читаємо рейтинові коментарі, звертаємо увагу кого звинувачують у цьому рішенні КС. Тепер спостерігаємо як ці ж самі люди захищають КС від кадрових змін.
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Справа не в коментарях. Справа у тому, що не можна антиконституційно звільняти суддей КС, не має таких повноважень у Президента.
Тому, цей указ Зеленського до сих пір не опублікований і не має юридичної сили, і залишаються чинними укази Яннуковича про призначення цих двох суддів КС
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30.03.2021 18:09 Відповісти
Справа в тому, що в рішенні КС "винен Зеленський", і у намаганні переформатувати суд також "винен Зеленський". То що вам треба?
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30.03.2021 18:11 Відповісти
На жаль не вірне чи помилкове колегіальне рішення КС ніхто відмінити не може, тому треба виконувати, виправляти закони, укази. Там і механізм є. Компоміс потрібен. А руйнувати засади держави не можна
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30.03.2021 18:17 Відповісти
а все просто
вместо того чтобы быстро внести в закон о декларировании поправки которые убирают противоречия по КС зе полез в салупу и решил показать себя крутым перцем. в результате на свою хитрую сраку нашел большой болт. и теперь вопрос не в том есть болт или нет. вопрос только в том совпадет резьба или будут закручивать через силу.
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30.03.2021 18:27 Відповісти
Ишак торопится назначить своих во всех органах, потому что уже "наробив" на 10 импичментов и десятку колонии в петухах.
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30.03.2021 18:44 Відповісти
"Вапрос" в тому, якого біса ви звинувачуєте Зеленського у рішенні Конституційного суду, і при цьому ж відверто рвете дупи за збереження складу цього суду. Щоб потім цей суд знову відмінив черговий закон, і типове скавуління почалося по-новому?
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30.03.2021 18:56 Відповісти
мда. ок. еще раз попроще

итак, зеленые приняли закон поданый ЗЕЛЕНСКИМ или его командой этот закон вступил в силу 28 ****. 2019
КС признал некоторые положения закона ЗЕЛЕНСКОГО неконституционными и призвал внести поправки
вместо того чтобы пойти по процедуре ЗЕЛЕНСКИЙ включил режим мачо и попер буром на КС пытаясь осуществить незаконное давление на суд
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30.03.2021 19:04 Відповісти
Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС, - Разумков - Цензор.НЕТ 9090
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30.03.2021 19:06 Відповісти
А ось це вже відвертий звіздьож, оскільки своїм рішенням КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації) - відкриваємо цю статтю і уважно читаємо {Кодекс доповнено статтею 366-1 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n813 № 1700-VII від 14.10.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-19#n13 № 1022-VIII від 15.03.2016 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n34 № 1774-VIII від 06.12.2016 }.

А стаття 368-5 (незаконне збагачення), якою доповнено Кримінальний Кодекс за часів Зеленського законом від 31.10.2019 року, який набрав чинності 28.11.2019 року продовжує діяти і до цього часу.
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30.03.2021 19:15 Відповісти
разhttps://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-51446361 dw
два
https://www.dw.com/ru/kommentarij-zelenskij-protiv-ks-ukraina-spolzaet-v-glubokij-krizis/a-55444624 dw
просвещайся
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30.03.2021 19:24 Відповісти
В тебе все добре з головою? Навіщо мені журналістська "отсєбятіна"?
Ось https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text текст рішення КС , в якому чітко вказано що і де визнано неконституційним - а саме стаття 366-1 ККУ, яку додали до кодексу законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n813 № 1700-VII від 14.10.2014 ; і змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-19#n13 від 15.03.2016 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n34 і від 06.12.2016 .
Ось https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n13 закон Зеленського від 31.10.2019 року, який вводить в ККУ статтю 368-5, його ніхто не відміняв і статтю не скасовував. Подобається це комусь чи ні.

Звідси робимо простий висновок - Конституційний суд у складі більшості суддів, призначених за Януковича і Порошенка, своїм рішенням що не підлягає оскарженню визнав неконституційним закон, прийнятий і змінений за часів Порошенка, але винним у цьому чомусь роблять Зеленського.
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30.03.2021 19:44 Відповісти
у меня - да. а у тебя?
эту статью КС уже отменял в феврале 2019 года
и эту же статью зелебобик вернул в законе про незаконное обогащение
я же тебе ссылки дал на уважаемое издание. там вся хронология и причины кризиса который инициировал вазелин. просвещайся.
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30.03.2021 19:56 Відповісти
В тому то й справа, що все прийняте за часів Зеленського залишається чинним і продовжує функціонувати, а за відмінений закон часів Порошенка судом, призначеним за часів Януковича і Порошенка - чомусь роблять винним Зеленського.
А "конституційна криза" - не що інше як намагання Зеленського змінити повій замість переставляння ліжок в борделі. Проте призначені в КС судді прекрасно знають від кого вони залежні, і будуть триматись за мантії до останнього і згодом можуть аналогічним чином скасувати будь-який закон, а крайнім знову зроблять уже відомо кого.
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30.03.2021 20:03 Відповісти
блт

по твоей же ссылке

"На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт було роздано вранці і проголосовано. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий", - повідомив Лещенко.
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30.03.2021 20:10 Відповісти
Ти текст рішення КС читав, чи сліпий? Розумієш взагалі різницю між офіційним текстом нормативного акту і тим, що пишуть журналісти? Читай рішення і закони, що саме, яка саме стаття коли і де скасовується. Незаконне збагачення 368-2 скасовувалось рішенням КС в лютому 2019, і було повернуте в Кримінальний кодекс новою статтею 368-5 в жовтні 2019. Недостовірне декларування 366-1- було скасоване іншим рішенням КС в жовтні 2020.
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30.03.2021 20:19 Відповісти
простой вопрос - ответственность за незаконное обогащение действует или ее отменил КС?
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30.03.2021 20:22 Відповісти
Не знаю, це залежить від того, чи впливають дві статті кримінального кодексу одна на одну, з яких одна декриміналізована Конституційним судом, а інша прийнята Зеленським чинна і продовжує діяти, в слідстві і судових процесах по незаконному збагаченню я участі не приймав і вироків по 368-5 в реєстрі не знайшов.
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30.03.2021 21:17 Відповісти
зато я знаю
и не только я
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rlz=1C1CHBD_ruUA925UA925&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&aqs=chrome..69i57.16663j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Конституционный суд отменил статью за незаконное обогащение
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30.03.2021 21:26 Відповісти
советую обратить внимание на дату отмены и в пакете с чем шла эта отмена
на этом ликбез окончен
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30.03.2021 21:27 Відповісти
Ти мені баки про "відміну в пакеті" не забивай, я прекрасно вмію читати рішення судів і закони, а в них чітко написано ким, де і що відміняється, і коли і ким це "що" було прийняте.
Тому притягнути Зеленського як якимось чином причетного до цього свавілля КС у зрадоботів не вийде, як би ви цього не хотіли. А намагання Зеленського не прийняти черговий закон, який може знову бути відмінений цим судом під верещання зрадоботів, а змінити суд, який ці закони відміняє - повністю підтримую, лише тоді можна говорити про якусь політичну відповідальність президента за рішення судів.
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30.03.2021 21:39 Відповісти
Это чмо зеленое должно заниматься вопросами обороны страны и внешней политикой, а не сунуть нос в каждую дырку, лишь бы волынить от своих прямых обязанностей.
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30.03.2021 22:48 Відповісти
Зачем нужны през, ВР, КМ, НАБУ, ГПУ, СБУ, кв.95 и Геращенко, если есть суд тупицкого? КСУ всех заменит, всем отменит, свё запретит, даст полномочия и всех пошлёт....Кроме Вовка!
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30.03.2021 18:03 Відповісти
Будь-який адекватний громадянин скаже що якщо один президент прийняв указ то інший може його скасувати. Але не разумков.
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30.03.2021 18:06 Відповісти
а чего ты сразу по президентам поскакал, начни с себя. тебе бесплатно дали квартиру на приватизацию, надо отобрать, и продать на благо страны. учился бесплатно в школе, надо выставить счет задним числом! я бы таким вумным как ты баранам насчитал, что и внуки не расплатятся.
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30.03.2021 18:40 Відповісти
роби курва чи тобі щось заважає?
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31.03.2021 13:04 Відповісти
твои гнилые зубы, падла, настораживают.
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31.03.2021 14:18 Відповісти
КС может отменить. А еще КС может отменить надпись на ОПе, что бубочка не лох.
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30.03.2021 18:08 Відповісти
Не може КС із власної волі відмінити Указ Зеленського, тим більше він іще не опублікований.
Коли буде опублікований, треба щоб хтось зробив подання про неконституційність цього указу.Самі судді позбавлені такого права
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30.03.2021 18:12 Відповісти
Все это закончится печально и для страны и для государства в целом,фюреры приходють и уходють,а кушать хочицца всида 73 % рулят колхозом
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30.03.2021 18:08 Відповісти
І у Зєлі і у Пєці рейтинг - НУЛЬ. Зараз у Розумкова більше всіх рейтинг став. Так копнути Зєлю під дупу з носка ще за два роки ніхто не наважувавсь
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30.03.2021 18:43 Відповісти
Тебе сказали топить за Разумкова? А как же любимая столько лет бабалюля? Эх ты... 🙂
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30.03.2021 22:46 Відповісти
законность увольнения конституционного судьи может подтвердить только сам конституционный судья
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30.03.2021 18:09 Відповісти
как то бы вы все там друг друга на ноль перемножили
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30.03.2021 18:11 Відповісти
Разумков не уточняет,что "отозвать судью" и отменить указ преступного президента о назначении того судьи-НЕ СОВСЕМ ОДНО И ТО ЖЕ....
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30.03.2021 18:13 Відповісти
Если судья был назначен незаконно 9а так оно и было),то прекращение полномочий его по этой причине не проходит по процедуре "отзыва"
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30.03.2021 18:14 Відповісти
В 2004 году когда покойный Батя Сенатор нашел сайт цензор,и говорит мне,Ющенко победил на выборах,давай вдвоем поддержим этот сайт.Прошло 17 лет,а колхоз почти не изменился...
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30.03.2021 18:14 Відповісти
т.е. порошенко до 2016 року міг відізвати суддю януковича, але цього не зробив?
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30.03.2021 18:21 Відповісти
чем тебе не нравится этот судья, конкретно??? Янукович в местные суды назначил три сотни судей, и что дальше, отзывать кто не нравится?
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30.03.2021 18:41 Відповісти
От Зєля і попустивсь на землю нашу грішну. Вже він більше не Вседєржитєль, ні Владичиця морська, а звичайний чиновник, який перевищів свої повноваження
Далі буде більше, Зєля. Це ти віриш цим фальшивим рейтингам. А Розумков, мабуть, знає, який в тебе РЕАЛЬНИЙ рейтинг
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30.03.2021 18:38 Відповісти
Зєля думає, що за нього його олігархи впишуться. Як би ці олігархи не повтікали з України. Куди тільки він втече?
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30.03.2021 18:49 Відповісти
а что Вы хотели?-"квартал" в пределах всей страны
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30.03.2021 19:03 Відповісти
одним реченям вилізав сраки всім ...
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30.03.2021 19:57 Відповісти
Разумков маланец, нє?
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30.03.2021 20:28 Відповісти
Отмените регистрацию зесморчка кандидатом в президенты - его ЦИК зарегистрировал с нарушением, оно не владеет державною мовою. И ЦИК за регистрацию должен понести наказание.
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30.03.2021 22:40 Відповісти
Ужасный бардак! Уже никто толком не понимает,кто свой,кто чужой! Одним словом,в стране хаос и беспредел! И Россия не нужна,сами себя закапываете! Бачылы очи,когда выбирали президента! Смейтесь до упаду,украинцы!
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31.03.2021 07:22 Відповісти
 
 