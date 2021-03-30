Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков
Тільки Конституційний суд може визначити, чи є конституційним указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України".
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо говорити про те, чи відповідає це Конституції, то у нас є єдиний орган, який може це чітко визначити, - це Конституційний суд України", - сказав спікер ВР під час брифінгу у вівторок.
Разумков нагадав, що у суб'єктів висування, якими є президент і Верховна Рада, раніше була можливість відкликати суддів КС, "у 2016 році змінами до Конституції така можливість була скасована".
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
собутыльникиколлеги и подчиненные тупицкого ??? ))))))
я? кто Вам это набрехал ?
Да, зебанутые, это-же ваш избранник
Во первых почитайте Конституцию Украины, о равноправии граждан.Между так, это основополагающий закон.
Тому, цей указ Зеленського до сих пір не опублікований і не має юридичної сили, і залишаються чинними укази Яннуковича про призначення цих двох суддів КС
вместо того чтобы быстро внести в закон о декларировании поправки которые убирают противоречия по КС зе полез в салупу и решил показать себя крутым перцем. в результате на свою хитрую сраку нашел большой болт. и теперь вопрос не в том есть болт или нет. вопрос только в том совпадет резьба или будут закручивать через силу.
итак, зеленые приняли закон поданый ЗЕЛЕНСКИМ или его командой этот закон вступил в силу 28 ****. 2019
КС признал некоторые положения закона ЗЕЛЕНСКОГО неконституционными и призвал внести поправки
вместо того чтобы пойти по процедуре ЗЕЛЕНСКИЙ включил режим мачо и попер буром на КС пытаясь осуществить незаконное давление на суд
А стаття 368-5 (незаконне збагачення), якою доповнено Кримінальний Кодекс за часів Зеленського законом від 31.10.2019 року, який набрав чинності 28.11.2019 року продовжує діяти і до цього часу.
два
https://www.dw.com/ru/kommentarij-zelenskij-protiv-ks-ukraina-spolzaet-v-glubokij-krizis/a-55444624 dw
просвещайся
Ось https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text текст рішення КС , в якому чітко вказано що і де визнано неконституційним - а саме стаття 366-1 ККУ, яку додали до кодексу законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n813 № 1700-VII від 14.10.2014 ; і змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-19#n13 від 15.03.2016 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n34 і від 06.12.2016 .
Ось https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n13 закон Зеленського від 31.10.2019 року, який вводить в ККУ статтю 368-5, його ніхто не відміняв і статтю не скасовував. Подобається це комусь чи ні.
Звідси робимо простий висновок - Конституційний суд у складі більшості суддів, призначених за Януковича і Порошенка, своїм рішенням що не підлягає оскарженню визнав неконституційним закон, прийнятий і змінений за часів Порошенка, але винним у цьому чомусь роблять Зеленського.
эту статью КС уже отменял в феврале 2019 года
и эту же статью зелебобик вернул в законе про незаконное обогащение
я же тебе ссылки дал на уважаемое издание. там вся хронология и причины кризиса который инициировал вазелин. просвещайся.
А "конституційна криза" - не що інше як намагання Зеленського змінити повій замість переставляння ліжок в борделі. Проте призначені в КС судді прекрасно знають від кого вони залежні, і будуть триматись за мантії до останнього і згодом можуть аналогічним чином скасувати будь-який закон, а крайнім знову зроблять уже відомо кого.
по твоей же ссылке
"На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт було роздано вранці і проголосовано. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий", - повідомив Лещенко.
и не только я
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rlz=1C1CHBD_ruUA925UA925&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&aqs=chrome..69i57.16663j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Конституционный суд отменил статью за незаконное обогащение
на этом ликбез окончен
Тому притягнути Зеленського як якимось чином причетного до цього свавілля КС у зрадоботів не вийде, як би ви цього не хотіли. А намагання Зеленського не прийняти черговий закон, який може знову бути відмінений цим судом під верещання зрадоботів, а змінити суд, який ці закони відміняє - повністю підтримую, лише тоді можна говорити про якусь політичну відповідальність президента за рішення судів.
Коли буде опублікований, треба щоб хтось зробив подання про неконституційність цього указу.Самі судді позбавлені такого права
Далі буде більше, Зєля. Це ти віриш цим фальшивим рейтингам. А Розумков, мабуть, знає, який в тебе РЕАЛЬНИЙ рейтинг