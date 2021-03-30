Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

Тільки Конституційний суд може визначити, чи є конституційним указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України".

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про те, чи відповідає це Конституції, то у нас є єдиний орган, який може це чітко визначити, - це Конституційний суд України", - сказав спікер ВР під час брифінгу у вівторок.

Разумков нагадав, що у суб'єктів висування, якими є президент і Верховна Рада, раніше була можливість відкликати суддів КС, "у 2016 році змінами до Конституції така можливість була скасована".

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.