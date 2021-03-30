Верховна Рада припинила повноваження нардепів Скічка і Колихаєва.

Нардепа "За майбутнє" Игоря Колыхаева избрали городским головой Херсона, а "слугу народа" Александра Скичко назначили председателем Черкасской ОГА.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за припинення повноважень Олександра Скічка проголосували 244 народних депутата.

Повноваження припинено у зв’язку з особистою заявою Скічка. Його указом президента України від 29 січня 2021 року призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідно до Конституції та законодавства України, народний депутат не може поєднувати свої повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

Скічко обирався до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область). Тепер на цьому окрузі мають бути призначені проміжні вибори.

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Окрім цього, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Колихаєва.

За це рішення проголосували 252 народні депутати України.

Повноваження припинено за особистою заявою у зв’язку з обранням його на посаду Херсонського міського голови.

Колихаєв обирався в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область), де тепер призначать проміжні вибори до парламенту.





