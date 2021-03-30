Верховная Рада прекратила полномочия нардепов Скичко и Колыхаева

Нардепа "За майбутнє" Игоря Колыхаева избрали городским головой Херсона, а "слугу народа" Александра Скичко назначили председателем Черкасской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за прекращение полномочий Александра Скичко проголосовали 244 народных депутата.

Полномочия прекращены в связи с личным заявлением Скичко. Указом президента Украины от 29 января 2021 года он назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.

Согласно Конституции и законодательства Украины, народный депутат не может совмещать свои полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП". ВИДЕО

Скичко избирался в парламент в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область). Теперь на этом округе должны быть назначены промежуточные выборы.

Кроме того, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Колыхаева.

За это решение проголосовали 252 народных депутата Украины.

Полномочия прекращены по личному заявлению в связи с избранием его на должность Херсонского городского головы.

Колыхаев избирался в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область), где теперь назначат промежуточные выборы в парламент.

Также читайте: На выборах мэра Херсона победил Колыхаев