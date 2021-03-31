У Німеччині рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca лише громадян старше 60 років
У міністерстві охорони здоров'я Німеччини вирішили обмежити використання вакцини Vaxzevria компанії AstraZeneca для людей віком до 60 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", таке рішення прийняв міністр охорони здоров'я країни Єнс Спан, воно опубліковано на сайті федерального канцлера Німеччини.
Постійна комісія з вакцинації Німеччини представила переглянутий проєкт рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. У ньому вона рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca людям старше 60 років. Особи молодшого віку можуть використовувати цю вакцину на розсуд лікаря і з індивідуальною оцінкою ризику, йдеться в рішенні.
Причиною названо побоювання з приводу тромбозу вен головного мозку у людей віком до 60 років.
"Завдяки цьому рішенню люди старше 60 років зможуть вакцинуватися швидше. Я лише можу попросити їх скористатися цією пропозицією", - зазначив Спан.
За даними EMA, клінічні дослідження вакцини від коронавірусу AstraZeneca показали, що вона ефективна в запобіганні COVID-19 у людей від 18 років. Спершу ефективність вакцини встановили на рівні близько 60%, але в березні AstraZeneca оновила своє дослідження і підняла ефективність до 76%.
Понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом як запобіжний захід.
Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду ЕМА 18 березня зазначав, що переваги вакцини AstraZeneca в боротьбі з коронавірусною інфекцією все ще переважають ризики. Такі висновки були зроблені після завершення попереднього розгляду повідомлень про тромбах у людей, щеплених вакциною AstraZeneca.
Подібну заяву 18 березня зробили в британському Агентстві з регулювання лікарських засобів і медичних виробів, а 19 березня - у Всесвітній організації охорони здоров'я. Після цього країни почали відновлювати вакцинацію препаратом AstraZeneca.
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В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка теперь также может измениться.
я для себя сделал однозначный вывод: лучше держаться от нее подальше.
Эту новость исказила РАША- подала ее как вверх ногами - как старше 55 не будут...
Government of Canada Gouvernement du Canada
NACI rapid response: Recommended use of AstraZeneca COVID-19 vaccine in younger adults
Recommendation
NACI recommends that AstraZeneca COVID-19 vaccine should not be used in adults under 55 years of age at this time while the safety signal of Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) following vaccination with AstraZeneca COVID-19 vaccine is investigated further. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
Цю заяву NACI було поширено рядом УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ, зокрема, https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html УКРІНФОРМом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html
"лишь граждан старше 60 лет" почти равно "ограничить для людей в возрасте до 60 лет"