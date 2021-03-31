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У Німеччині рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca лише громадян старше 60 років

У Німеччині рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca лише громадян старше 60 років

У міністерстві охорони здоров'я Німеччини вирішили обмежити використання вакцини Vaxzevria компанії AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", таке рішення прийняв міністр охорони здоров'я країни Єнс Спан, воно опубліковано на сайті федерального канцлера Німеччини.

Постійна комісія з вакцинації Німеччини представила переглянутий проєкт рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. У ньому вона рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca людям старше 60 років. Особи молодшого віку можуть використовувати цю вакцину на розсуд лікаря і з індивідуальною оцінкою ризику, йдеться в рішенні.

Причиною названо побоювання з приводу тромбозу вен головного мозку у людей віком до 60 років.

Також читайте: Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін

"Завдяки цьому рішенню люди старше 60 років зможуть вакцинуватися швидше. Я лише можу попросити їх скористатися цією пропозицією", - зазначив Спан.

За даними EMA, клінічні дослідження вакцини від коронавірусу AstraZeneca показали, що вона ефективна в запобіганні COVID-19 у людей від 18 років. Спершу ефективність вакцини встановили на рівні близько 60%, але в березні AstraZeneca оновила своє дослідження і підняла ефективність до 76%.

Понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом як запобіжний захід.

Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду ЕМА 18 березня зазначав, що переваги вакцини AstraZeneca в боротьбі з коронавірусною інфекцією все ще переважають ризики. Такі висновки були зроблені після завершення попереднього розгляду повідомлень про тромбах у людей, щеплених вакциною AstraZeneca.

Подібну заяву 18 березня зробили в британському Агентстві з регулювання лікарських засобів і медичних виробів, а 19 березня - у Всесвітній організації охорони здоров'я. Після цього країни почали відновлювати вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7374) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+4
Будут омолаживать население.
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31.03.2021 09:14
+3
Тіпа їх вже не шкода?
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31.03.2021 09:19
+3
Ну не выбрасывать же
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31.03.2021 09:21
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Будут омолаживать население.
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31.03.2021 09:14 Відповісти
в принципе, в этом и состояла проба вируса. Забить, а потом лечить недозабитых.
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Теперь вакцина, которая ранее была известна как COVID-19 Vaccine AstraZeneca, будет называться Vaxzevria.
В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка теперь также может измениться.
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31.03.2021 09:18 Відповісти
Тіпа їх вже не шкода?
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31.03.2021 09:19 Відповісти
ну да. На кой они нужны государству. Только лекарства требуют
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31.03.2021 09:46 Відповісти
і пенсії
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31.03.2021 09:57 Відповісти
а в других странах не рекомендуют вакцинировать AstraZeneca людей старше 65 лет.
я для себя сделал однозначный вывод: лучше держаться от нее подальше.
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31.03.2021 09:20 Відповісти
В Канаді.
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31.03.2021 09:36 Відповісти
Лично зашла на нововсти Канада- ТОЖЕ МЕНЕЕ 55 НЕ БУДУТ.
Эту новость исказила РАША- подала ее как вверх ногами - как старше 55 не будут...
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Так, рекомендують не вакцинувати AstraZeneca COVID-19 тих, кому ще нема 55 років. Джерело інформації - Національний консультативний комітет з імунізації (NACI), Канада. Читаємо,
Government of Canada Gouvernement du Canada
NACI rapid response: Recommended use of AstraZeneca COVID-19 vaccine in younger adults
Recommendation
NACI recommends that AstraZeneca COVID-19 vaccine should not be used in adults under 55 years of age at this time while the safety signal of Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) following vaccination with AstraZeneca COVID-19 vaccine is investigated further. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
Цю заяву NACI було поширено рядом УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ, зокрема, https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html УКРІНФОРМом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html
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31.03.2021 18:10 Відповісти
Ну не выбрасывать же
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31.03.2021 09:21 Відповісти
Ну так, пенсійний фонд навіть в Германії не гумовий. Потрібне розвантаження. Чи то через вірус чи то через вакцину. Ціль оправдовує засоби...
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31.03.2021 09:24 Відповісти
😁🤓🤣😇
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31.03.2021 09:34 Відповісти
Значит, Covishield тоже после 60. Раз одна малина
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31.03.2021 09:25 Відповісти
После 60 терять уже нечего
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31.03.2021 09:27 Відповісти
Ну, да, конечно, нечего терять,- кроме самой жизни. А ведь сейчас пенсионеры- тягловая сила семейных бюджетов. Большая ли, маленькая ли пенсия, но старики по умолчанию помогают младшим членам семьи. Для семей пенсионеры- ценность, для государственных чиновников- обуза.
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31.03.2021 09:55 Відповісти
А от Covishield - зовсім інша справа.
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31.03.2021 09:42 Відповісти
Европа тоже разная... Не так давно были скандалы, что за одними и теми же брендами, в Западной и Восточной Европе, продаются разные по качеству продукты питания)))
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31.03.2021 09:48 Відповісти
В Европі все однакове, стандарт.
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Тут питання ось у чому: чи аналогічна по якості вакцина Астро-Зенека, вироблена, для прикладу, у Нідерландах тій, що вироблена в Індії? В принципі, виробник каже, що так, аналогічна. Але в Індії немає того контролю за виробництвом і продажем, як у Европі, тож можуть бути і підробки, і продаж через Індію отрути, виготовленої, наприклад, в Росії.
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31.03.2021 09:49 Відповісти
Так, хотілося б що були обґрунтування фахівців, а не запевняння клоунів і їх бізнес-партнерів.
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31.03.2021 10:00 Відповісти
Ну питання не в вакцині, як такій, а у тому, в якого виробника її купили. Зелені вибрали Індію, бо або европейські виробники були вже перевантажені замовленнями, або в індусів дешевше, або, банально, лише індуси працюють з "відкатами".
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31.03.2021 10:07 Відповісти
Британія вакцинується Астро-Зенекою аж гай шумить, смертей від її використання не зафіксовано. Тож весь цей галас явно робота кацапів, для яких саме Астро-Зенека головний конкурент їхньому Спутнік-5. Не дивно, що ГОЛОВНИМИ КРИТИКАНАМИ виступають Німеччина та Австрія, а ГОЛОВНИМИ ПРОПАГАНДОНАМИ "спутніка" виступають Угорщина та Білорусь з Венесуелою. Кацапські гроші творять дива, обмазуючи біле чорним, а чорне відбілюючи.
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31.03.2021 09:42 Відповісти
А що чути про Covishield? Деякий час тому наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що ізраїльська влада не поспішає схвалювати вакцину "Ковішілд", якою щеплюють українців. Це потенційно призведе до проблеми, пов'язаної з неможливістю українських громадян відвідувати цю близькосхідну країну. Він пояснив, що представники двох країн вели переговори щодо взаємного визнання паспортів вакцинації, але Україна стикнулась з проблемами в вирішенні цієї проблеми. То може ви знаєте, чи вдалося владнати питання з визнанням Ізраїлем вакцинацій ковішилдом?
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31.03.2021 09:53 Відповісти
Я вище написав, що вакцина та сама того ж виробника, але є питання, чи зможе Індія гарантувати якість, зважаючи на те, що немає в Індії европейського контролю за виготовлення і продажем медпрепаратів.
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31.03.2021 10:01 Відповісти
Після того, як з'явилось повідомлення що, https://tsn.ua/video/video-novini/novini-svitu-indiya-zupinyaye-eksport-preparatu-kovishild.html "нової партії вакцини не буде - Індія зупиняє експорт препарату "Ковішилд", варто орієнтуватись на досвід Ізраїлю, де в результаті відповідального ставлення до проблеми, як заявив їх прем'єр країни Біньямін Нетаньяху, покладено кінець пандемії, https://www.timesofisrael.com/netanyahu-on-covid-in-israel-its-behind-us/ The Times of Israel .
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31.03.2021 10:28 Відповісти
Добровольная эвтаназия ?.......
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Есть у неё большой плюс, если что, то смерть быстрая и лёгкая. Просто не повезло и всё.
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31.03.2021 10:11 Відповісти
Как можно такое нести? Старики вакцинируйтесь опасной вакциной иначе вам не достанется.
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31.03.2021 10:29 Відповісти
Редактор! Исправьте ошибку в заголовке!
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31.03.2021 10:30 Відповісти
А что не так?
"лишь граждан старше 60 лет" почти равно "ограничить для людей в возрасте до 60 лет"
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31.03.2021 20:35 Відповісти
спосор вакцинації пенсійний фонд ?
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31.03.2021 10:39 Відповісти
 
 