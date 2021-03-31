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В Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

В Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

В министерстве здравоохранения Германии решили ограничить использование вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое решение принял министр здравоохранения страны Йенс Спан, оно опубликовано на сайте федерального канцлера Германии.

Постоянная комиссия по вакцинации Германии представила пересмотренный проект рекомендации по вакцинации против COVID-19. В нем она рекомендует использовать вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет. Лица младшего возраста могут использовать эту вакцину по усмотрению врача и с индивидуальной оценкой риска, говорится в решении.

Причиной названы опасения по поводу тромбоза вен головного мозга у людей в возрасте до 60 лет.

"Благодаря этому решению люди старше 60 лет смогут вакцинироваться быстрее. Я лишь могу попросить их воспользоваться этим предложением", – отметил Спан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений

По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

вакцина (3815) Германия (6974) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+4
Будут омолаживать население.
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31.03.2021 09:14
+3
Тіпа їх вже не шкода?
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31.03.2021 09:19
+3
Ну не выбрасывать же
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31.03.2021 09:21
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Будут омолаживать население.
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31.03.2021 09:14 Ответить
в принципе, в этом и состояла проба вируса. Забить, а потом лечить недозабитых.
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31.03.2021 09:50 Ответить
Теперь вакцина, которая ранее была известна как COVID-19 Vaccine AstraZeneca, будет называться Vaxzevria.
В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка теперь также может измениться.
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31.03.2021 09:18 Ответить
Тіпа їх вже не шкода?
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31.03.2021 09:19 Ответить
ну да. На кой они нужны государству. Только лекарства требуют
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31.03.2021 09:46 Ответить
і пенсії
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31.03.2021 09:57 Ответить
а в других странах не рекомендуют вакцинировать AstraZeneca людей старше 65 лет.
я для себя сделал однозначный вывод: лучше держаться от нее подальше.
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31.03.2021 09:20 Ответить
В Канаді.
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31.03.2021 09:36 Ответить
Лично зашла на нововсти Канада- ТОЖЕ МЕНЕЕ 55 НЕ БУДУТ.
Эту новость исказила РАША- подала ее как вверх ногами - как старше 55 не будут...
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31.03.2021 12:38 Ответить
Так, рекомендують не вакцинувати AstraZeneca COVID-19 тих, кому ще нема 55 років. Джерело інформації - Національний консультативний комітет з імунізації (NACI), Канада. Читаємо,
Government of Canada Gouvernement du Canada
NACI rapid response: Recommended use of AstraZeneca COVID-19 vaccine in younger adults
Recommendation
NACI recommends that AstraZeneca COVID-19 vaccine should not be used in adults under 55 years of age at this time while the safety signal of Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) following vaccination with AstraZeneca COVID-19 vaccine is investigated further. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
Цю заяву NACI було поширено рядом УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ, зокрема, https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html УКРІНФОРМом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html
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31.03.2021 18:10 Ответить
Ну не выбрасывать же
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31.03.2021 09:21 Ответить
Ну так, пенсійний фонд навіть в Германії не гумовий. Потрібне розвантаження. Чи то через вірус чи то через вакцину. Ціль оправдовує засоби...
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31.03.2021 09:24 Ответить
😁🤓🤣😇
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31.03.2021 09:34 Ответить
Значит, Covishield тоже после 60. Раз одна малина
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31.03.2021 09:25 Ответить
После 60 терять уже нечего
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31.03.2021 09:27 Ответить
Ну, да, конечно, нечего терять,- кроме самой жизни. А ведь сейчас пенсионеры- тягловая сила семейных бюджетов. Большая ли, маленькая ли пенсия, но старики по умолчанию помогают младшим членам семьи. Для семей пенсионеры- ценность, для государственных чиновников- обуза.
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31.03.2021 09:55 Ответить
А от Covishield - зовсім інша справа.
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31.03.2021 09:42 Ответить
Европа тоже разная... Не так давно были скандалы, что за одними и теми же брендами, в Западной и Восточной Европе, продаются разные по качеству продукты питания)))
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31.03.2021 09:48 Ответить
В Европі все однакове, стандарт.
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31.03.2021 09:50 Ответить
Тут питання ось у чому: чи аналогічна по якості вакцина Астро-Зенека, вироблена, для прикладу, у Нідерландах тій, що вироблена в Індії? В принципі, виробник каже, що так, аналогічна. Але в Індії немає того контролю за виробництвом і продажем, як у Европі, тож можуть бути і підробки, і продаж через Індію отрути, виготовленої, наприклад, в Росії.
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31.03.2021 09:49 Ответить
Так, хотілося б що були обґрунтування фахівців, а не запевняння клоунів і їх бізнес-партнерів.
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31.03.2021 10:00 Ответить
Ну питання не в вакцині, як такій, а у тому, в якого виробника її купили. Зелені вибрали Індію, бо або европейські виробники були вже перевантажені замовленнями, або в індусів дешевше, або, банально, лише індуси працюють з "відкатами".
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31.03.2021 10:07 Ответить
Британія вакцинується Астро-Зенекою аж гай шумить, смертей від її використання не зафіксовано. Тож весь цей галас явно робота кацапів, для яких саме Астро-Зенека головний конкурент їхньому Спутнік-5. Не дивно, що ГОЛОВНИМИ КРИТИКАНАМИ виступають Німеччина та Австрія, а ГОЛОВНИМИ ПРОПАГАНДОНАМИ "спутніка" виступають Угорщина та Білорусь з Венесуелою. Кацапські гроші творять дива, обмазуючи біле чорним, а чорне відбілюючи.
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31.03.2021 09:42 Ответить
А що чути про Covishield? Деякий час тому наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що ізраїльська влада не поспішає схвалювати вакцину "Ковішілд", якою щеплюють українців. Це потенційно призведе до проблеми, пов'язаної з неможливістю українських громадян відвідувати цю близькосхідну країну. Він пояснив, що представники двох країн вели переговори щодо взаємного визнання паспортів вакцинації, але Україна стикнулась з проблемами в вирішенні цієї проблеми. То може ви знаєте, чи вдалося владнати питання з визнанням Ізраїлем вакцинацій ковішилдом?
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31.03.2021 09:53 Ответить
Я вище написав, що вакцина та сама того ж виробника, але є питання, чи зможе Індія гарантувати якість, зважаючи на те, що немає в Індії европейського контролю за виготовлення і продажем медпрепаратів.
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31.03.2021 10:01 Ответить
Після того, як з'явилось повідомлення що, https://tsn.ua/video/video-novini/novini-svitu-indiya-zupinyaye-eksport-preparatu-kovishild.html "нової партії вакцини не буде - Індія зупиняє експорт препарату "Ковішилд", варто орієнтуватись на досвід Ізраїлю, де в результаті відповідального ставлення до проблеми, як заявив їх прем'єр країни Біньямін Нетаньяху, покладено кінець пандемії, https://www.timesofisrael.com/netanyahu-on-covid-in-israel-its-behind-us/ The Times of Israel .
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31.03.2021 10:28 Ответить
Добровольная эвтаназия ?.......
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31.03.2021 09:50 Ответить
Есть у неё большой плюс, если что, то смерть быстрая и лёгкая. Просто не повезло и всё.
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31.03.2021 10:11 Ответить
Как можно такое нести? Старики вакцинируйтесь опасной вакциной иначе вам не достанется.
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31.03.2021 10:29 Ответить
Редактор! Исправьте ошибку в заголовке!
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31.03.2021 10:30 Ответить
А что не так?
"лишь граждан старше 60 лет" почти равно "ограничить для людей в возрасте до 60 лет"
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31.03.2021 20:35 Ответить
спосор вакцинації пенсійний фонд ?
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31.03.2021 10:39 Ответить
 
 