В Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет
В министерстве здравоохранения Германии решили ограничить использование вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое решение принял министр здравоохранения страны Йенс Спан, оно опубликовано на сайте федерального канцлера Германии.
Постоянная комиссия по вакцинации Германии представила пересмотренный проект рекомендации по вакцинации против COVID-19. В нем она рекомендует использовать вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет. Лица младшего возраста могут использовать эту вакцину по усмотрению врача и с индивидуальной оценкой риска, говорится в решении.
Причиной названы опасения по поводу тромбоза вен головного мозга у людей в возрасте до 60 лет.
"Благодаря этому решению люди старше 60 лет смогут вакцинироваться быстрее. Я лишь могу попросить их воспользоваться этим предложением", – отметил Спан.
По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.
Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.
Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка теперь также может измениться.
я для себя сделал однозначный вывод: лучше держаться от нее подальше.
Эту новость исказила РАША- подала ее как вверх ногами - как старше 55 не будут...
Government of Canada Gouvernement du Canada
NACI rapid response: Recommended use of AstraZeneca COVID-19 vaccine in younger adults
Recommendation
NACI recommends that AstraZeneca COVID-19 vaccine should not be used in adults under 55 years of age at this time while the safety signal of Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) following vaccination with AstraZeneca COVID-19 vaccine is investigated further. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
Цю заяву NACI було поширено рядом УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ, зокрема, https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html УКРІНФОРМом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217542-u-kanadi-radat-ne-vikoristovuvati-vakcinu-astrazeneca-ludam-molodsim-55-rokiv.html
"лишь граждан старше 60 лет" почти равно "ограничить для людей в возрасте до 60 лет"