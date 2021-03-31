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Новини Коронавірус і карантин
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Хмельниччина може потрапити в "червону" зону карантину вже найближчими днями, - Степанов

Хмельниччина може потрапити в

Хмельницька область, де, як раніше повідомлялося, завантажені 94% ліжок для пацієнтів з COVID-19, може потрапити в "червону" зону карантину в найближчі дні.

Про це в ході засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо областей, які не перебувають у "червоному" рівні епіднебезпеки, найбільш напружена ситуація в Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що в найближчі дні вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки, тому що є порушення критеріїв", - підкреслив глава МОЗ.

Степанов звернувся до органів місцевої влади із закликом приділити ще більшу увагу дотриманню карантинних заходів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині завантажені понад 94% ліжок для хворих на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) Хмельниччина (914) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Где вакцина, свиньи?
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31.03.2021 13:22 Відповісти
Відповідь: а от ваш Порошенко знаєте який, у-у-у...
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31.03.2021 13:24 Відповісти
Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов - Цензор.НЕТ 4727
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31.03.2021 13:37 Відповісти
Придурки,, закройте Киев и область, закройте школы, не подвергайте опасности детей младших классов, вас же скоро на клочки рвать начнут люди. Неужели даже чувство самосохранения атрофировалось С мозгами понятно - их и отродясь у вас не было.
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31.03.2021 13:24 Відповісти
снбо собирается, но организационные коронавирусные вопросы не решает...
в настоящих условиях не преступление ли это?
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31.03.2021 13:35 Відповісти
не рвуть, поки що. А прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 15:06 Відповісти
Хмельниччина може потрапити в "червону" зону карантину вже найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9671
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31.03.2021 14:53 Відповісти
сусідка вмерла, 32 роки... R.І.Р. Вчителька.
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31.03.2021 15:02 Відповісти
 
 