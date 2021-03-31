Хмельниччина може потрапити в "червону" зону карантину вже найближчими днями, - Степанов
Хмельницька область, де, як раніше повідомлялося, завантажені 94% ліжок для пацієнтів з COVID-19, може потрапити в "червону" зону карантину в найближчі дні.
Про це в ході засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо областей, які не перебувають у "червоному" рівні епіднебезпеки, найбільш напружена ситуація в Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що в найближчі дні вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки, тому що є порушення критеріїв", - підкреслив глава МОЗ.
Степанов звернувся до органів місцевої влади із закликом приділити ще більшу увагу дотриманню карантинних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині завантажені понад 94% ліжок для хворих на коронавірус.
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