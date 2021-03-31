Перше реконструйоване відділення екстреної допомоги на Кіровоградщині готове до відкриття, до кінця тижня будуть готові ще три, - ОДА

Реконструйоване відділення екстреної медичної допомоги в Добровеличківській лікарні на Кіровоградщині готове до відкриття. Ще в трьох відділеннях інших населених пунктів регіону будівельні роботи завершаться до кінця поточного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

"Це абсолютно новий формат приймальних відділень. Завдання програми "Велике будівництво" - забезпечити пацієнтові обстеження, діагностику та лікування в одному місці. В екстрених ситуаціях такий комплексний підхід заощаджує дорогоцінний час для порятунку життів", - зазначив голова ОДА Андрій Назаренко.

Назаренко додав, що процесу будівельних робіт з реконструкції приймальних відділень у лікарнях Олександрії, Світловодська та Кропивницького трохи завадила погода, але до кінця тижня роботи будуть завершені.

Зазначається, що ці приймальні відділення стануть одними із шести відділень опорних лікарень Кіровоградської області, які за програмою Президента "Велике будівництво" в 2021 році будуть реконструйовані й оснащені сучасним обладнанням. Так, допомога хворим у них буде надаватися набагато швидше і в комфортних для пацієнтів і персоналу умовах.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що загалом у поточному році в Україні реконструюють 177 приймальних відділень.

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