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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ збили безпілотник ОБСЄ на окупованій частині Луганщини

Найманці РФ збили безпілотник ОБСЄ на окупованій частині Луганщини

На окупованій частині Луганщини російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю проти БПЛА патруля ОБСЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Перебуваючи на непідконтрольній уряду території, на північ від Луганська, біля населеного пункту Весела Гора, представники СММ здійснювали огляд території за допомогою БПЛА малого радіусу дії. Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - сказано у звіті СММ ОБСЄ від 30 березня.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Автор: 

безпілотник (4201) ОБСЄ (3507) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+18
И что? Ну лично я выражаю глубокую озабоченность...по идее обэесешникам должно полегчать...
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31.03.2021 18:50
+8
Неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!!)))
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31.03.2021 18:54
+8
така паралельна реальність у зеко|манди
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31.03.2021 18:57
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И что? Ну лично я выражаю глубокую озабоченность...по идее обэесешникам должно полегчать...
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31.03.2021 18:50 Відповісти
Неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!!)))
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31.03.2021 18:54 Відповісти
Бандформування.
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31.03.2021 18:50 Відповісти
Лапті називали УПА бандформуваннями. Тепер отримують отвєтку.
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31.03.2021 19:24 Відповісти
Це порушення перемир"я ,чи ні ????))))
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31.03.2021 18:50 Відповісти
Какого перемирия? Обсешники с кем-то заключали перемирие?
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31.03.2021 19:04 Відповісти
Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины - Цензор.НЕТ 6665
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31.03.2021 18:53 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3256832/s_nachala_tekuschih_sutok_narusheniyi_rejima_prekrascheniya_ognya_ne_zafiksirovano_presstsentr_os
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31.03.2021 18:54 Відповісти
така паралельна реальність у зеко|манди
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31.03.2021 18:57 Відповісти
мда...

"Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины"
сразу за
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" ?
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31.03.2021 18:56 Відповісти
Ну так вони ж на окупованій частині пуляли, значіт нєнарушалі прєкраШШєнія Агня...
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31.03.2021 19:20 Відповісти
все равно как то странновато - вроде и откывали огонь и вроде нет...
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31.03.2021 19:39 Відповісти
Интересно, а за чей счет закупается обьсє? Може вони з сєпарами бізЬнєс такий замутили?
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31.03.2021 19:18 Відповісти
ОБСЕ , если бы не Цензор то и не знали Бы , даже озабоченности не Заявили.
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31.03.2021 19:21 Відповісти
Из отчёта ОБСЕ:"В результате звука,похожего на выстрел неизвестного происхождения и неизвестно откуда беспилотник миссии потерял управление в из-за сбоя системы электропривода. Где и когда упал-никто ничего не видел и не знает".
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31.03.2021 19:24 Відповісти
Обсе ни о чем организация как-то.
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31.03.2021 19:27 Відповісти
Такая я же импотенская организация как и ООН, и парламентская ассамблея и иже с ними...
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31.03.2021 19:57 Відповісти
А на таких безпилотниках запись отснятого ведется? Интересно, что там наснимали до того, как он линию фронта перелетел
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31.03.2021 19:35 Відповісти
пусть в очередной раз выразят свою обеспокоенность
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31.03.2021 20:29 Відповісти
 
 