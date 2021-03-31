Найманці РФ збили безпілотник ОБСЄ на окупованій частині Луганщини
На окупованій частині Луганщини російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю проти БПЛА патруля ОБСЄ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Перебуваючи на непідконтрольній уряду території, на північ від Луганська, біля населеного пункту Весела Гора, представники СММ здійснювали огляд території за допомогою БПЛА малого радіусу дії. Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - сказано у звіті СММ ОБСЄ від 30 березня.
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+18 Привет
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+8 Дмитро Черних #470343
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"Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины"
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"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" ?