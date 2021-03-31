Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины
На оккупированной части Луганщины российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие против БПЛА патруля ОБСЕ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Находясь на неподконтрольный правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая Гора, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 марта.
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"Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины"
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"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" ?