"Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины"

На оккупированной части Луганщины российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие против БПЛА патруля ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Находясь на неподконтрольный правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая Гора, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 марта.

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