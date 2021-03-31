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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины

Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины

На оккупированной части Луганщины российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие против БПЛА патруля ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Находясь на неподконтрольный правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая Гора, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

Автор: 

беспилотник (3634) ОБСЕ (4880) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+18
И что? Ну лично я выражаю глубокую озабоченность...по идее обэесешникам должно полегчать...
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31.03.2021 18:50
+8
Неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!!)))
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31.03.2021 18:54
+8
така паралельна реальність у зеко|манди
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31.03.2021 18:57
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Правила форума Совет форумчан
И что? Ну лично я выражаю глубокую озабоченность...по идее обэесешникам должно полегчать...
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31.03.2021 18:50 Ответить
Неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!!)))
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31.03.2021 18:54 Ответить
Бандформування.
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31.03.2021 18:50 Ответить
Лапті називали УПА бандформуваннями. Тепер отримують отвєтку.
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31.03.2021 19:24 Ответить
Це порушення перемир"я ,чи ні ????))))
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31.03.2021 18:50 Ответить
Какого перемирия? Обсешники с кем-то заключали перемирие?
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31.03.2021 19:04 Ответить
Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины - Цензор.НЕТ 6665
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31.03.2021 18:53 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256832/s_nachala_tekuschih_sutok_narusheniyi_rejima_prekrascheniya_ognya_ne_zafiksirovano_presstsentr_os
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31.03.2021 18:54 Ответить
така паралельна реальність у зеко|манди
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31.03.2021 18:57 Ответить
мда...

"Наемники РФ сбили беспилотник ОБСЕ на оккупированной части Луганщины"
сразу за
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" ?
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31.03.2021 18:56 Ответить
Ну так вони ж на окупованій частині пуляли, значіт нєнарушалі прєкраШШєнія Агня...
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31.03.2021 19:20 Ответить
все равно как то странновато - вроде и откывали огонь и вроде нет...
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31.03.2021 19:39 Ответить
Интересно, а за чей счет закупается обьсє? Може вони з сєпарами бізЬнєс такий замутили?
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31.03.2021 19:18 Ответить
ОБСЕ , если бы не Цензор то и не знали Бы , даже озабоченности не Заявили.
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31.03.2021 19:21 Ответить
Из отчёта ОБСЕ:"В результате звука,похожего на выстрел неизвестного происхождения и неизвестно откуда беспилотник миссии потерял управление в из-за сбоя системы электропривода. Где и когда упал-никто ничего не видел и не знает".
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31.03.2021 19:24 Ответить
Обсе ни о чем организация как-то.
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31.03.2021 19:27 Ответить
Такая я же импотенская организация как и ООН, и парламентская ассамблея и иже с ними...
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31.03.2021 19:57 Ответить
А на таких безпилотниках запись отснятого ведется? Интересно, что там наснимали до того, как он линию фронта перелетел
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31.03.2021 19:35 Ответить
пусть в очередной раз выразят свою обеспокоенность
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31.03.2021 20:29 Ответить
 
 