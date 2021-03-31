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Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії

Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії

Олексій Навальний обіцяє голодувати доти, доки до нього не допустять лікаря.

Про це повідомляється на сторінках російського політика в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На його сторінці в Фейсбуці опубліковано фотографію заяви Навального на ім'я начальника колонії, в якій він вимагає допустити до нього лікаря.

"Я маю право запросити лікаря й отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - пише Навальний.

"А замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибирали навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет"", - додав опозиціонер.

Минулого тижня адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП по Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії по Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії 01
Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії 02
Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії 03

Автор: 

голодування (426) росія (65336) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+23
А не насрать ли нам?
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31.03.2021 19:26
+18
Пусть небутерброд попросит. Сразу полегчает. А еще, как вариант, станет в углу камеры и 1000 раз громко крикнет "крымнаш". Сразу полегчает и есть перехочется.
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31.03.2021 19:27
+14
А Бутерброд , - По прежнему Хочется и Водочки.
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31.03.2021 19:25
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А Бутерброд , - По прежнему Хочется и Водочки.
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31.03.2021 19:25 Відповісти
А не насрать ли нам?
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Возле лешиной кровати никто не убирается. Ну просто изверги))
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31.03.2021 19:28 Відповісти
Пусть небутерброд попросит. Сразу полегчает. А еще, как вариант, станет в углу камеры и 1000 раз громко крикнет "крымнаш". Сразу полегчает и есть перехочется.
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31.03.2021 19:27 Відповісти
Опечатка в заголовке - правильно московитский ватник
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31.03.2021 19:28 Відповісти
Интерсно, на что он расчитывал возвращаясь в Россию, отравили-спасли в Германии, ну вернулся, ну посадили, ну сдохнет он зарешеткой.... какой у него был план? бред...
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31.03.2021 19:30 Відповісти
Извините, но по новым правилам правописания название мокшанской помойки пишется с маленькой буквы "паРаша"... А в остальном я с Вами полностью согласен, навальный - не бутерброд , чтобы его то сажать в тюрьму, то выпускать из тюрьмы... Раз посадили, значит пусть сидит и не ноет.... Ему ещё 30 лет сидеть - за это время он может своим нытьём всем надоесть, и его удавят....Тёмной ночкой... В тюремной камере.... Под нарами....
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Вот чесно,похер,пусть хоть повесится.
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31.03.2021 19:31 Відповісти
Так он и повесится...только чуть позже...причем желания у него никто спрашивать не будет....
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31.03.2021 19:32 Відповісти
лечебное голодание всегда на пользу идет, стройнее станет фигура, чище желудок, и мысли приобретут упорядоченный характер
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31.03.2021 19:33 Відповісти
Пихуй
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31.03.2021 19:36 Відповісти
имхо...с Крымом мы бы разобрались, если бы кацапию возглавил Навальный ...
наверно таких "смельчаков", как Лёша не так много в этой жизни, а если честно то единицы...
бойцов диванно-виртуальных войн значительно больше...
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31.03.2021 19:37 Відповісти
та насрать на него. он крым российским считает. с чего вдруг украина за него так топит?
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31.03.2021 19:38 Відповісти
Это Владимирская Россия. Жизнь человека стоит меньше пачки сигарет...
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31.03.2021 19:42 Відповісти
А шо такое? Как Крым по беспределу отжимать, так не бутерброд. А на зоне слегка попрессовали, сразу про законы и права вспомнил?
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31.03.2021 19:47 Відповісти
Педöр Наваальни (Федір Нахабний- уко.) , обычный фино-угрский парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Чебурашия, где всё население чипировано малоизвестными науке клещами-рогоносцами. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а герои почему-то все говорят на древнеукраинском языке. Спорные вопросы решаются сажанием оппонента на богатырскую бутылку. Особо несговорчивых сажают на Царь-Пушку. Неожиданно Педöр оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему, ведь он допустил всего навсего невинную шалость - назвал главаря орков мелким воришкой...Однако за спиной Педöра начинают разворачиваться немыслимые события - то, о чём он всю жизнь боялся сказать, заявил вождь племени чероки Женя Байдоненко...Тперь Наваальни встал перед жёстким выбором - его адепты требуют чтобы он добровольно сел либо на бутылку, либо на Царь-Пушку... Скоро во всех кинотеатрах!
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31.03.2021 19:50 Відповісти
Ого ты закрутил.
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31.03.2021 22:32 Відповісти
Особенно с буквой "ö" пришлось потрудиться.
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31.03.2021 23:27 Відповісти
Вынужден признать, что вы таки глазастый.
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31.03.2021 23:29 Відповісти
А я слона и не приметил, однако.
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31.03.2021 23:30 Відповісти
хорошая мокша-дохлая мокша
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31.03.2021 20:01 Відповісти
Вспоминаю Чебурашку "мы строили,строили,и наконец построили!".Вот это и есть венец строительства прекрасной рассеюшки.ВЕРТУХАИ и ХОЛОПЫ.Как собственно говоря всегда и было.И вот за эту жисть волают наши совкодрочеры и опзжешники.
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31.03.2021 20:01 Відповісти
То він сприяє режиму х@йла, економлячі на собі казенні харчі.
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31.03.2021 20:05 Відповісти
И к чему этот перформанс? - стадо всё устраивает. У зебр не спрашивают их мнение о сафари.
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31.03.2021 20:13 Відповісти
молодца! Пусть возьмёт с полки... бутерброд.
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31.03.2021 20:13 Відповісти
Чому в Україні стільки уваги цьому імперцю? своїх проблем немає, давайте краще Ріфа висвітлювати щодня. Все одно, поки *****-вбивця не здохне, території ми не повернем, а як здохне, то вини самі повернуться.
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31.03.2021 21:03 Відповісти
луче не стоит Алеша, а то распердолит ипальник от голода как у херройши Гади Хавченко, в экран не влезет !!
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31.03.2021 21:15 Відповісти
Да ну и йух с ним. Шо *****, шо завальный... один хер.
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31.03.2021 21:44 Відповісти
навальный враг моего врага, значит друг.
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31.03.2021 21:53 Відповісти
Здесь бенефис русиш-троллей по уничтожению Навального, не реагируйте.
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31.03.2021 23:31 Відповісти
приїхав Лексей на росію, а вона така "а тепер пішов н.....й" ..
так жалко пацана ))))))
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31.03.2021 22:27 Відповісти
Кому це цікаво?
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31.03.2021 22:42 Відповісти
по великому рахунку всім на нього насрати, але й привід понасміхатись, бо нікому його не шкода. навіть не розумію для чого це тут пишуть, може щоб якийсь випадковий кацап це прочитав.
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02.04.2021 06:50 Відповісти
так пусть и сдохнет , тоже мне бутербродный мученик )))))))))
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31.03.2021 22:47 Відповісти
Лёха, вот мне тебя не жаль ни капли. Потому что такие подонки как ты, не могли назвать ни Гитлера ни Сталина убийцей.А российский нарид, он хоть и поганенький, но это ж не бутерброд, по всяким лажовым предъявам по митингам его гонять. Туда-сюда...
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31.03.2021 23:02 Відповісти
Не жалко имперца. От слова совсем
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31.03.2021 23:58 Відповісти
Ну и на кой хрен нам знать о том как живется этому кацапу в колонии?
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01.04.2021 00:16 Відповісти
Небутерброд ему в помощь.
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01.04.2021 02:16 Відповісти
Жрать захочет, табуретку грызть будет
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01.04.2021 07:49 Відповісти
Смачного йому голодування!
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01.04.2021 07:56 Відповісти
Піду перекушу чогось смачненького.
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01.04.2021 10:46 Відповісти
Навальный - герой. Я все кто тут против него бутербродные, либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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01.04.2021 15:37 Відповісти
 
 