Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії

Олексій Навальний обіцяє голодувати доти, доки до нього не допустять лікаря.

Про це повідомляється на сторінках російського політика в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На його сторінці в Фейсбуці опубліковано фотографію заяви Навального на ім'я начальника колонії, в якій він вимагає допустити до нього лікаря.

"Я маю право запросити лікаря й отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - пише Навальний.

"А замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибирали навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет"", - додав опозиціонер.

Минулого тижня адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП по Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії по Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".





