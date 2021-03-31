Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии

Алексей Навальный обещает голодать до тех пор, пока к нему не допустят врача.

Об этом сообщается на страницах российского политика в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

На его странице в Фейсбуке опубликована фотография заявления Навального на имя начальника колонии, в котором он требует допустить к нему врача.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - пишет Навальный.

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"А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет"", - добавил оппозиционер.

На прошлой неделе адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

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Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".





