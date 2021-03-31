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Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии

Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии

Алексей Навальный обещает голодать до тех пор, пока к нему не допустят врача.

Об этом сообщается на страницах российского политика в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

На его странице в Фейсбуке опубликована фотография заявления Навального на имя начальника колонии, в котором он требует допустить к нему врача.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - пишет Навальный.

Читайте на Цензор.НЕТ: Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию

"А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет"", - добавил оппозиционер.

На прошлой неделе адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Также на Цензор.НЕТ: Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии 01
Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии 02
Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии 03

Автор: 

голодовка (829) россия (95652) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+23
А не насрать ли нам?
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31.03.2021 19:26
+18
Пусть небутерброд попросит. Сразу полегчает. А еще, как вариант, станет в углу камеры и 1000 раз громко крикнет "крымнаш". Сразу полегчает и есть перехочется.
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31.03.2021 19:27
+14
А Бутерброд , - По прежнему Хочется и Водочки.
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31.03.2021 19:25
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А Бутерброд , - По прежнему Хочется и Водочки.
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31.03.2021 19:25 Ответить
А не насрать ли нам?
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31.03.2021 19:26 Ответить
Возле лешиной кровати никто не убирается. Ну просто изверги))
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31.03.2021 19:28 Ответить
Пусть небутерброд попросит. Сразу полегчает. А еще, как вариант, станет в углу камеры и 1000 раз громко крикнет "крымнаш". Сразу полегчает и есть перехочется.
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31.03.2021 19:27 Ответить
Опечатка в заголовке - правильно московитский ватник
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31.03.2021 19:28 Ответить
Интерсно, на что он расчитывал возвращаясь в Россию, отравили-спасли в Германии, ну вернулся, ну посадили, ну сдохнет он зарешеткой.... какой у него был план? бред...
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31.03.2021 19:30 Ответить
Извините, но по новым правилам правописания название мокшанской помойки пишется с маленькой буквы "паРаша"... А в остальном я с Вами полностью согласен, навальный - не бутерброд , чтобы его то сажать в тюрьму, то выпускать из тюрьмы... Раз посадили, значит пусть сидит и не ноет.... Ему ещё 30 лет сидеть - за это время он может своим нытьём всем надоесть, и его удавят....Тёмной ночкой... В тюремной камере.... Под нарами....
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31.03.2021 19:40 Ответить
Вот чесно,похер,пусть хоть повесится.
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31.03.2021 19:31 Ответить
Так он и повесится...только чуть позже...причем желания у него никто спрашивать не будет....
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31.03.2021 19:32 Ответить
лечебное голодание всегда на пользу идет, стройнее станет фигура, чище желудок, и мысли приобретут упорядоченный характер
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31.03.2021 19:33 Ответить
Пихуй
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31.03.2021 19:36 Ответить
имхо...с Крымом мы бы разобрались, если бы кацапию возглавил Навальный ...
наверно таких "смельчаков", как Лёша не так много в этой жизни, а если честно то единицы...
бойцов диванно-виртуальных войн значительно больше...
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31.03.2021 19:37 Ответить
та насрать на него. он крым российским считает. с чего вдруг украина за него так топит?
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31.03.2021 19:38 Ответить
Это Владимирская Россия. Жизнь человека стоит меньше пачки сигарет...
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31.03.2021 19:42 Ответить
А шо такое? Как Крым по беспределу отжимать, так не бутерброд. А на зоне слегка попрессовали, сразу про законы и права вспомнил?
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31.03.2021 19:47 Ответить
Педöр Наваальни (Федір Нахабний- уко.) , обычный фино-угрский парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Чебурашия, где всё население чипировано малоизвестными науке клещами-рогоносцами. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а герои почему-то все говорят на древнеукраинском языке. Спорные вопросы решаются сажанием оппонента на богатырскую бутылку. Особо несговорчивых сажают на Царь-Пушку. Неожиданно Педöр оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему, ведь он допустил всего навсего невинную шалость - назвал главаря орков мелким воришкой...Однако за спиной Педöра начинают разворачиваться немыслимые события - то, о чём он всю жизнь боялся сказать, заявил вождь племени чероки Женя Байдоненко...Тперь Наваальни встал перед жёстким выбором - его адепты требуют чтобы он добровольно сел либо на бутылку, либо на Царь-Пушку... Скоро во всех кинотеатрах!
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31.03.2021 19:50 Ответить
Ого ты закрутил.
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31.03.2021 22:32 Ответить
Особенно с буквой "ö" пришлось потрудиться.
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31.03.2021 23:27 Ответить
Вынужден признать, что вы таки глазастый.
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31.03.2021 23:29 Ответить
А я слона и не приметил, однако.
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31.03.2021 23:30 Ответить
хорошая мокша-дохлая мокша
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31.03.2021 20:01 Ответить
Вспоминаю Чебурашку "мы строили,строили,и наконец построили!".Вот это и есть венец строительства прекрасной рассеюшки.ВЕРТУХАИ и ХОЛОПЫ.Как собственно говоря всегда и было.И вот за эту жисть волают наши совкодрочеры и опзжешники.
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31.03.2021 20:01 Ответить
То він сприяє режиму х@йла, економлячі на собі казенні харчі.
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31.03.2021 20:05 Ответить
И к чему этот перформанс? - стадо всё устраивает. У зебр не спрашивают их мнение о сафари.
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31.03.2021 20:13 Ответить
молодца! Пусть возьмёт с полки... бутерброд.
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31.03.2021 20:13 Ответить
Чому в Україні стільки уваги цьому імперцю? своїх проблем немає, давайте краще Ріфа висвітлювати щодня. Все одно, поки *****-вбивця не здохне, території ми не повернем, а як здохне, то вини самі повернуться.
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31.03.2021 21:03 Ответить
луче не стоит Алеша, а то распердолит ипальник от голода как у херройши Гади Хавченко, в экран не влезет !!
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31.03.2021 21:15 Ответить
Да ну и йух с ним. Шо *****, шо завальный... один хер.
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31.03.2021 21:44 Ответить
навальный враг моего врага, значит друг.
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31.03.2021 21:53 Ответить
Здесь бенефис русиш-троллей по уничтожению Навального, не реагируйте.
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31.03.2021 23:31 Ответить
приїхав Лексей на росію, а вона така "а тепер пішов н.....й" ..
так жалко пацана ))))))
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31.03.2021 22:27 Ответить
Кому це цікаво?
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31.03.2021 22:42 Ответить
по великому рахунку всім на нього насрати, але й привід понасміхатись, бо нікому його не шкода. навіть не розумію для чого це тут пишуть, може щоб якийсь випадковий кацап це прочитав.
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02.04.2021 06:50 Ответить
так пусть и сдохнет , тоже мне бутербродный мученик )))))))))
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31.03.2021 22:47 Ответить
Лёха, вот мне тебя не жаль ни капли. Потому что такие подонки как ты, не могли назвать ни Гитлера ни Сталина убийцей.А российский нарид, он хоть и поганенький, но это ж не бутерброд, по всяким лажовым предъявам по митингам его гонять. Туда-сюда...
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31.03.2021 23:02 Ответить
Не жалко имперца. От слова совсем
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31.03.2021 23:58 Ответить
Ну и на кой хрен нам знать о том как живется этому кацапу в колонии?
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01.04.2021 00:16 Ответить
Небутерброд ему в помощь.
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01.04.2021 02:16 Ответить
Жрать захочет, табуретку грызть будет
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01.04.2021 07:49 Ответить
Смачного йому голодування!
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01.04.2021 07:56 Ответить
Піду перекушу чогось смачненького.
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01.04.2021 10:46 Ответить
Навальный - герой. Я все кто тут против него бутербродные, либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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01.04.2021 15:37 Ответить
 
 