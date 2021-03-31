Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш
Представники російської делегації в ТКГ відмовилися від пропозиції Леоніда Кравчука підтримати відданість збереженню режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні був цинічний момент, коли Леонід Кравчук (голова української делегації в ТКГ - ІФ) запропонував повернутися до дотримання режиму тиші на Донбасі з півночі, запропонував усім підтримати це, а потім ще посол Яшар Чевік, модератор підгрупи з безпеки, запропонував зробити заяву, щоб сторони підтвердили свою відданість режиму тиші, і Росія, одна проти двох, тому що ОБСЄ підтримала українську пропозицію, відмовилася підтверджувати, посилаючись на те, що вже є ця пропозиція і навіщо її знову підтверджувати. Хоча ми всі дійсно розуміємо, що пропозиція є, але перезавантаження потрібне, тому що фактично режим тиші не дотримується. Результату немає", - розповів Гармаш.
Він також зазначив, що російська сторона не зацікавлена в досягненні якогось результату, оскільки "для них Мінський процес і ТКГ - просто один з інструментів гібридної війни".
"Тому доки немає політичного рішення з Москви про припинення цієї війни, її представники в ТКГ продовжуватимуть блокувати реальний переговорний процес і заявляти, що вони нібито не сторона конфлікту. Але нам важливо зберігати цей майданчик переговорів, на якому можна буде змусити Росію з часом і під тиском санкцій прийняти компромісне рішення", - резюмував Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Лишним не будет, так что пусть болтают. Показывают свое лицо миру. Украине это на руку - мы тут белые и пушистые.
https://youtu.be/v_pvH53jcOY
жопаголова ТКГ Люся Арестович?!
Так ні, вони кацапів відмазують від заслуженої кари.
Зачем два года коту под хвост ушли? На "понимание" того, что для ВСЕХ ДАВНО ОЧЕВИДНО?
Тормоза зеленые!
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1377316612227878914 2 ч
Колона паливо заправників у напрямку до кордонів України.https://twitter.com/i/status/1377300156572438534
https://twitter.com/prxpnx
Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377315642148319234 2 ч
31.03.2021. Російська військова техніка прямує до окупованого Криму. От буквально зараз...https://twitter.com/i/status/1377315642148319234
https://twitter.com/ja_ne_rab
L@M
@ja_ne_rab
·https://twitter.com/ja_ne_rab/status/1377318556182921219 2 ч
Сьогодні, на засіданні ТКГ русня не підтримала перемир'я з 0:00, 1.04.2021. До Криму та на Ростов йдуть ешелони військової техніки. Русні потрібна вода для Криму, то ж буде заворушкаhttps://twitter.com/i/status/1377318556182921219
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377303278015414275 3 ч
Ще одна величезна колона російської техніки. Ростовська область, 30.03.2021 Назар Приходько
https://twitter.com/i/status/1377303278015414275
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1377405595431530499
Фашистской РФ насрать на мир, он им не нужен. Украинойской власти и Армии давно нужно быть готовым ко всему...дать отпор захватчику, оккупанту РФ.