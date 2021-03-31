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Новини Агресія Росії проти України
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Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш

Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш

Представники російської делегації в ТКГ відмовилися від пропозиції Леоніда Кравчука підтримати відданість збереженню режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні був цинічний момент, коли Леонід Кравчук (голова української делегації в ТКГ - ІФ) запропонував повернутися до дотримання режиму тиші на Донбасі з півночі, запропонував усім підтримати це, а потім ще посол Яшар Чевік, модератор підгрупи з безпеки, запропонував зробити заяву, щоб сторони підтвердили свою відданість режиму тиші, і Росія, одна проти двох, тому що ОБСЄ підтримала українську пропозицію, відмовилася підтверджувати, посилаючись на те, що вже є ця пропозиція і навіщо її знову підтверджувати. Хоча ми всі дійсно розуміємо, що пропозиція є, але перезавантаження потрібне, тому що фактично режим тиші не дотримується. Результату немає", - розповів Гармаш.

Він також зазначив, що російська сторона не зацікавлена в досягненні якогось результату, оскільки "для них Мінський процес і ТКГ - просто один з інструментів гібридної війни".

"Тому доки немає політичного рішення з Москви про припинення цієї війни, її представники в ТКГ продовжуватимуть блокувати реальний переговорний процес і заявляти, що вони нібито не сторона конфлікту. Але нам важливо зберігати цей майданчик переговорів, на якому можна буде змусити Росію з часом і під тиском санкцій прийняти компромісне рішення", - резюмував Гармаш.

Читайте також: ОБСЄ порушила мінський формат і наділила статусом учасників переговорів запрошених з ОРДЛО російських громадян, - Гармаш

Автор: 

росія (65336) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+54
А в Глаза Смотрели???.
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31.03.2021 19:32
+47
Все что сделал Зеленский на Донбассе за свои два года, это сдал украинские территории и надорвал боевой дух ВСУ. И теперь еще получил плевок в свою морду и оплеуху от от того в чьи глаза он так хотел посмотреть
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31.03.2021 19:36
+38
уже 2 года в коричневое очко ЗЕля смотрит
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31.03.2021 19:34
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А в Глаза Смотрели???.
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31.03.2021 19:32 Відповісти
уже 2 года в коричневое очко ЗЕля смотрит
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31.03.2021 19:34 Відповісти
Очко ***** не може до безконечності бути відкритим...
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31.03.2021 19:43 Відповісти
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями... та велосипедиста:

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:13 Відповісти
Кравчук не сповна розуму.
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31.03.2021 19:32 Відповісти
Кравчук -- флюгер. Куда ветер, туда и дым. Ну и деменцию никто не отменял.
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31.03.2021 19:38 Відповісти
кравчука послали вслед за зеленским
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31.03.2021 19:58 Відповісти
Він разом з кучмою Іуди, які залишили Україну без ядерного щита і сприяли розвалу армії та розгулу кримінала, а як наслідок злочинний олігархат, тотальна корупція та розкрадання держави, війна, вбиті та знедолені і втрата територій. Ось так коротко про все.
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01.04.2021 10:02 Відповісти
ага, держи кармаш щире
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31.03.2021 19:35 Відповісти
Не отвлекайте Бубочку,он с Вирастюуом вакцинации обсуждают.
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31.03.2021 19:35 Відповісти
ВОЙНА
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31.03.2021 19:36 Відповісти
А хіба не це Зєлєнскому два роки стараються донести притомні українці, у головах яких війна не закінчилася, бо ворог не помер?
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31.03.2021 19:36 Відповісти
Все что сделал Зеленский на Донбассе за свои два года, это сдал украинские территории и надорвал боевой дух ВСУ. И теперь еще получил плевок в свою морду и оплеуху от от того в чьи глаза он так хотел посмотреть
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31.03.2021 19:36 Відповісти
И угробил оборонзаказ. Напомню, что производства "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет.
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31.03.2021 19:41 Відповісти
Хернёй занимаются. А нужно это было или нет-рассудит время. Но то,что кацапня невменяема и недоговороспособна-факт.
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31.03.2021 19:37 Відповісти
Тобто Єрмак і Мендель(Інь і Янь ЗЄ) усьо порєшают?
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31.03.2021 19:48 Відповісти
До чого тут "тобто єрмак і мендель"?
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31.03.2021 19:53 Відповісти
На даний момент Єрмак і Мєндєль все вирішують і в просторі і в часі. Не приємно, але факт.
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31.03.2021 19:58 Відповісти
эта "херня" - важный дипломатический рычаг, возможность для манипуляций с обеих сторон.

Лишним не будет, так что пусть болтают. Показывают свое лицо миру. Украине это на руку - мы тут белые и пушистые.
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01.04.2021 12:09 Відповісти
Ай, ай, ай..не может быть? А вы думали договорится с зеленым кремлевским говном? Нет не просто фантазеры, вы....фантазоискатели.....с кривороженным говорком.
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31.03.2021 19:37 Відповісти
А что скажут Меркель и Макрон ?
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31.03.2021 19:37 Відповісти
Это фигня, что Мендель скажет?
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31.03.2021 19:42 Відповісти
Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1870
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Химка вогню!!!
https://youtu.be/v_pvH53jcOY
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31.03.2021 19:41 Відповісти
Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9104
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31.03.2021 19:43 Відповісти
Уже много раз повторяю, кремлевский мясник никогда не пойдет на мирное решение развязанной им же войны, бес путлер по самые уши в крови, он уголовный преступник, для него мир равносилен Гааге, кому это еще не понятно, все работают на убийцу.
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31.03.2021 19:48 Відповісти
ты блин капитан очевидность.
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01.04.2021 12:10 Відповісти
А где эта говорящая жопа голова ТКГ Люся Арестович?!
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31.03.2021 19:49 Відповісти
Він тут буває під ніком Tierre.
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31.03.2021 20:08 Відповісти
Арєстовіч йде накуй
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31.03.2021 20:42 Відповісти
стільки противників зебілів і клована тут... а скільки на вулиці... десь 9 з 10-ти... Але ж звідки же береться рейтинг клована в 25-30%??
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31.03.2021 20:01 Відповісти
Кишенькові та продажні соціологи маніпулюють громадською думкою, нав'язують її.
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31.03.2021 20:41 Відповісти
Замість того, щоб торочити "перемир'я триває", заявіть, що росія зірвала перемир'я і вимагайте санкцій.
Так ні, вони кацапів відмазують від заслуженої кари.
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31.03.2021 20:08 Відповісти
де байрактары?
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31.03.2021 20:16 Відповісти
заборонили дрони і безпілотники
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31.03.2021 20:19 Відповісти
так сепари ВОГи скидають і нічого...Як шо ім пофуй заборона то чому нам ні?
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31.03.2021 21:40 Відповісти
а Бубочке смешно оно глаза закрыло на происходящее и думает о футболе перед матчем с Казахастаном сейчас Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2330
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31.03.2021 20:48 Відповісти
ничья. Гундосый клоун приносит несчастье всему до чего прикасается
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01.04.2021 00:30 Відповісти
а казахи на конях будуть грать ? там м"яч взагалі бачили?
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01.04.2021 10:43 Відповісти
поздравляю. начинается последняя авантюра путина
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31.03.2021 21:08 Відповісти
Кацап понимает только по морде. Наша армия на своей земле, а пришлые пусть идут на удобрения. И настанет мир.
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31.03.2021 21:26 Відповісти
Так з 1 квітня повертаємо все назад..антиснайперські групи..розвідку..БПЛА.антімінометні радари і систепи подавленю вогню..Чи це тільки ВОНИ не будуть виконувати решим тиші а ми і далі будемо мовчати?
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31.03.2021 21:43 Відповісти
Гармаш,ты что? только родился, как и зеленский? А РАНЬШЕ это непонятно было?
Зачем два года коту под хвост ушли? На "понимание" того, что для ВСЕХ ДАВНО ОЧЕВИДНО?
Тормоза зеленые!
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31.03.2021 22:03 Відповісти
Порошенка потрібна хоча б прем'єром поставити. А то прийде повний пісєц.
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31.03.2021 22:37 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1377316612227878914 2 ч
Колона паливо заправників у напрямку до кордонів України.https://twitter.com/i/status/1377300156572438534

https://twitter.com/prxpnx

Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377315642148319234 2 ч

31.03.2021. Російська військова техніка прямує до окупованого Криму. От буквально зараз...https://twitter.com/i/status/1377315642148319234

https://twitter.com/ja_ne_rab

L@M
@ja_ne_rab
·https://twitter.com/ja_ne_rab/status/1377318556182921219 2 ч

Сьогодні, на засіданні ТКГ русня не підтримала перемир'я з 0:00, 1.04.2021. До Криму та на Ростов йдуть ешелони військової техніки. Русні потрібна вода для Криму, то ж буде заворушкаhttps://twitter.com/i/status/1377318556182921219

https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx


https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx

Зося Синицына

@prxpnx

·https://twitter.com/prxpnx/status/1377303278015414275 3 ч

Ще одна величезна колона російської техніки. Ростовська область, 30.03.2021 Назар Приходько
https://twitter.com/i/status/1377303278015414275
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31.03.2021 23:20 Відповісти
Воронеж, 31.03.2021 колона техники, Уралы и т.д

https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1377405595431530499


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01.04.2021 03:17 Відповісти
можно окончательно уже признать, что заглядывание в глаза Путину и попытки покорчить жалобную морду лица у Зели провалились. Инициатор и спонсор этой войны - Россия. И даже самый тупологий Слуга Народа это уже прекрасно понимает. Вопрос - когда будет импичмент слабоумному Президенту за за добровольную сдачу позиций врагу, и его посадка на кичман?
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01.04.2021 00:29 Відповісти
Дедушка Черчилль был прав ...
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01.04.2021 00:30 Відповісти
ну, а вы хотели, от рашистов....фюреру путину не нужен мир, ему нужна война и дестабилизация постоянно Украины. Это было ясно еще 2014 года.

Фашистской РФ насрать на мир, он им не нужен. Украинойской власти и Армии давно нужно быть готовым ко всему...дать отпор захватчику, оккупанту РФ.
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01.04.2021 02:57 Відповісти
А шо скаже фрау Мендуль ?
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01.04.2021 10:44 Відповісти
новость надо растиражировать и довести до всех наших союзников, что тут думать... что б понимали, что за скидки на газ немецким и французким компаниям украинские воины заплатят своими жизнями.... и при таком попустительстве Европе в конце концов придется заплатить за все...
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01.04.2021 10:54 Відповісти
 
 