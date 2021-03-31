Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш

Представники російської делегації в ТКГ відмовилися від пропозиції Леоніда Кравчука підтримати відданість збереженню режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні був цинічний момент, коли Леонід Кравчук (голова української делегації в ТКГ - ІФ) запропонував повернутися до дотримання режиму тиші на Донбасі з півночі, запропонував усім підтримати це, а потім ще посол Яшар Чевік, модератор підгрупи з безпеки, запропонував зробити заяву, щоб сторони підтвердили свою відданість режиму тиші, і Росія, одна проти двох, тому що ОБСЄ підтримала українську пропозицію, відмовилася підтверджувати, посилаючись на те, що вже є ця пропозиція і навіщо її знову підтверджувати. Хоча ми всі дійсно розуміємо, що пропозиція є, але перезавантаження потрібне, тому що фактично режим тиші не дотримується. Результату немає", - розповів Гармаш.

Він також зазначив, що російська сторона не зацікавлена в досягненні якогось результату, оскільки "для них Мінський процес і ТКГ - просто один з інструментів гібридної війни".

"Тому доки немає політичного рішення з Москви про припинення цієї війни, її представники в ТКГ продовжуватимуть блокувати реальний переговорний процес і заявляти, що вони нібито не сторона конфлікту. Але нам важливо зберігати цей майданчик переговорів, на якому можна буде змусити Росію з часом і під тиском санкцій прийняти компромісне рішення", - резюмував Гармаш.

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