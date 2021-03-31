Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш
Представители российской делегации в ТКГ отказались от предложения Леонида Кравчука поддержать приверженность сохранению режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня был циничный момент, когда Леонид Кравчук (глава украинской делегации в ТКГ. - Ред.) предложил вернуться к соблюдению режима тишины на Донбассе с полуночи, предложил всем поддержать это, а потом ещё посол Яшар Чевик, модератор подгруппы по безопасности, предложил сделать заявление, чтобы стороны подтвердили свою приверженность режиму тишины, и Россия, одна против двух, потому что ОБСЕ поддержала украинское предложение, отказалась подтверждать, ссылаясь на то, что уже есть это предложение и зачем его снова подтверждать. Хотя мы все действительно понимаем, что предложение есть, но перезагрузка нужна, потому что по факту режим тишины не соблюдается. Результата нет", - рассказал Гармаш.
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Он также отметил, что российская сторона не заинтересована в достижении какого-то результата, поскольку "для них Минский процесс и ТКГ – просто один из инструментов гибридной войны".
"Поэтому пока нет политического решения из Москвы о прекращении этой войны, ее представители в ТКГ будут продолжать блокировать реальный переговорный процесс и заявлять, что они якобы не сторона конфликта. Но нам важно сохранять эту площадку переговоров, на которой можно будет заставить Россию со временем и под давлением санкций принять компромиссное решение", - резюмировал Гармаш.
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Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Лишним не будет, так что пусть болтают. Показывают свое лицо миру. Украине это на руку - мы тут белые и пушистые.
https://youtu.be/v_pvH53jcOY
жопаголова ТКГ Люся Арестович?!
Так ні, вони кацапів відмазують від заслуженої кари.
Зачем два года коту под хвост ушли? На "понимание" того, что для ВСЕХ ДАВНО ОЧЕВИДНО?
Тормоза зеленые!
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1377316612227878914 2 ч
Колона паливо заправників у напрямку до кордонів України.https://twitter.com/i/status/1377300156572438534
https://twitter.com/prxpnx
Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377315642148319234 2 ч
31.03.2021. Російська військова техніка прямує до окупованого Криму. От буквально зараз...https://twitter.com/i/status/1377315642148319234
https://twitter.com/ja_ne_rab
L@M
@ja_ne_rab
·https://twitter.com/ja_ne_rab/status/1377318556182921219 2 ч
Сьогодні, на засіданні ТКГ русня не підтримала перемир'я з 0:00, 1.04.2021. До Криму та на Ростов йдуть ешелони військової техніки. Русні потрібна вода для Криму, то ж буде заворушкаhttps://twitter.com/i/status/1377318556182921219
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377303278015414275 3 ч
Ще одна величезна колона російської техніки. Ростовська область, 30.03.2021 Назар Приходько
https://twitter.com/i/status/1377303278015414275
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1377405595431530499
Фашистской РФ насрать на мир, он им не нужен. Украинойской власти и Армии давно нужно быть готовым ко всему...дать отпор захватчику, оккупанту РФ.