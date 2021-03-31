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Новости Агрессия России против Украины
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Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш

Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш

Представители российской делегации в ТКГ отказались от предложения Леонида Кравчука поддержать приверженность сохранению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня был циничный момент, когда Леонид Кравчук (глава украинской делегации в ТКГ. - Ред.) предложил вернуться к соблюдению режима тишины на Донбассе с полуночи, предложил всем поддержать это, а потом ещё посол Яшар Чевик, модератор подгруппы по безопасности, предложил сделать заявление, чтобы стороны подтвердили свою приверженность режиму тишины, и Россия, одна против двух, потому что ОБСЕ поддержала украинское предложение, отказалась подтверждать, ссылаясь на то, что уже есть это предложение и зачем его снова подтверждать. Хотя мы все действительно понимаем, что предложение есть, но перезагрузка нужна, потому что по факту режим тишины не соблюдается. Результата нет", - рассказал Гармаш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Он также отметил, что российская сторона не заинтересована в достижении какого-то результата, поскольку "для них Минский процесс и ТКГ – просто один из инструментов гибридной войны".

"Поэтому пока нет политического решения из Москвы о прекращении этой войны, ее представители в ТКГ будут продолжать блокировать реальный переговорный процесс и заявлять, что они якобы не сторона конфликта. Но нам важно сохранять эту площадку переговоров, на которой можно будет заставить Россию со временем и под давлением санкций принять компромиссное решение", - резюмировал Гармаш.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль заявляет о риске "возобновления" войны на Донбассе

Автор: 

россия (95652) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+54
А в Глаза Смотрели???.
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31.03.2021 19:32
+47
Все что сделал Зеленский на Донбассе за свои два года, это сдал украинские территории и надорвал боевой дух ВСУ. И теперь еще получил плевок в свою морду и оплеуху от от того в чьи глаза он так хотел посмотреть
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31.03.2021 19:36
+38
уже 2 года в коричневое очко ЗЕля смотрит
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31.03.2021 19:34
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А в Глаза Смотрели???.
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31.03.2021 19:32 Ответить
уже 2 года в коричневое очко ЗЕля смотрит
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31.03.2021 19:34 Ответить
Очко ***** не може до безконечності бути відкритим...
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31.03.2021 19:43 Ответить
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями... та велосипедиста:

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:13 Ответить
Кравчук не сповна розуму.
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31.03.2021 19:32 Ответить
Кравчук -- флюгер. Куда ветер, туда и дым. Ну и деменцию никто не отменял.
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31.03.2021 19:38 Ответить
кравчука послали вслед за зеленским
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31.03.2021 19:58 Ответить
Він разом з кучмою Іуди, які залишили Україну без ядерного щита і сприяли розвалу армії та розгулу кримінала, а як наслідок злочинний олігархат, тотальна корупція та розкрадання держави, війна, вбиті та знедолені і втрата територій. Ось так коротко про все.
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01.04.2021 10:02 Ответить
ага, держи кармаш щире
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31.03.2021 19:35 Ответить
Не отвлекайте Бубочку,он с Вирастюуом вакцинации обсуждают.
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31.03.2021 19:35 Ответить
ВОЙНА
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31.03.2021 19:36 Ответить
А хіба не це Зєлєнскому два роки стараються донести притомні українці, у головах яких війна не закінчилася, бо ворог не помер?
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31.03.2021 19:36 Ответить
Все что сделал Зеленский на Донбассе за свои два года, это сдал украинские территории и надорвал боевой дух ВСУ. И теперь еще получил плевок в свою морду и оплеуху от от того в чьи глаза он так хотел посмотреть
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31.03.2021 19:36 Ответить
И угробил оборонзаказ. Напомню, что производства "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет.
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31.03.2021 19:41 Ответить
Хернёй занимаются. А нужно это было или нет-рассудит время. Но то,что кацапня невменяема и недоговороспособна-факт.
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31.03.2021 19:37 Ответить
Тобто Єрмак і Мендель(Інь і Янь ЗЄ) усьо порєшают?
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31.03.2021 19:48 Ответить
До чого тут "тобто єрмак і мендель"?
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31.03.2021 19:53 Ответить
На даний момент Єрмак і Мєндєль все вирішують і в просторі і в часі. Не приємно, але факт.
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31.03.2021 19:58 Ответить
эта "херня" - важный дипломатический рычаг, возможность для манипуляций с обеих сторон.

Лишним не будет, так что пусть болтают. Показывают свое лицо миру. Украине это на руку - мы тут белые и пушистые.
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01.04.2021 12:09 Ответить
Ай, ай, ай..не может быть? А вы думали договорится с зеленым кремлевским говном? Нет не просто фантазеры, вы....фантазоискатели.....с кривороженным говорком.
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31.03.2021 19:37 Ответить
А что скажут Меркель и Макрон ?
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31.03.2021 19:37 Ответить
Это фигня, что Мендель скажет?
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31.03.2021 19:42 Ответить
Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1870
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31.03.2021 19:40 Ответить
Химка вогню!!!
https://youtu.be/v_pvH53jcOY
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31.03.2021 19:41 Ответить
Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9104
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31.03.2021 19:43 Ответить
Уже много раз повторяю, кремлевский мясник никогда не пойдет на мирное решение развязанной им же войны, бес путлер по самые уши в крови, он уголовный преступник, для него мир равносилен Гааге, кому это еще не понятно, все работают на убийцу.
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31.03.2021 19:48 Ответить
ты блин капитан очевидность.
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01.04.2021 12:10 Ответить
А где эта говорящая жопа голова ТКГ Люся Арестович?!
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31.03.2021 19:49 Ответить
Він тут буває під ніком Tierre.
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31.03.2021 20:08 Ответить
Арєстовіч йде накуй
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31.03.2021 20:42 Ответить
стільки противників зебілів і клована тут... а скільки на вулиці... десь 9 з 10-ти... Але ж звідки же береться рейтинг клована в 25-30%??
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31.03.2021 20:01 Ответить
Кишенькові та продажні соціологи маніпулюють громадською думкою, нав'язують її.
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31.03.2021 20:41 Ответить
Замість того, щоб торочити "перемир'я триває", заявіть, що росія зірвала перемир'я і вимагайте санкцій.
Так ні, вони кацапів відмазують від заслуженої кари.
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31.03.2021 20:08 Ответить
де байрактары?
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31.03.2021 20:16 Ответить
заборонили дрони і безпілотники
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31.03.2021 20:19 Ответить
так сепари ВОГи скидають і нічого...Як шо ім пофуй заборона то чому нам ні?
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31.03.2021 21:40 Ответить
а Бубочке смешно оно глаза закрыло на происходящее и думает о футболе перед матчем с Казахастаном сейчас Росія в ТКГ відмовилася підтримати прихильність режиму припинення вогню, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2330
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31.03.2021 20:48 Ответить
ничья. Гундосый клоун приносит несчастье всему до чего прикасается
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01.04.2021 00:30 Ответить
а казахи на конях будуть грать ? там м"яч взагалі бачили?
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01.04.2021 10:43 Ответить
поздравляю. начинается последняя авантюра путина
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31.03.2021 21:08 Ответить
Кацап понимает только по морде. Наша армия на своей земле, а пришлые пусть идут на удобрения. И настанет мир.
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31.03.2021 21:26 Ответить
Так з 1 квітня повертаємо все назад..антиснайперські групи..розвідку..БПЛА.антімінометні радари і систепи подавленю вогню..Чи це тільки ВОНИ не будуть виконувати решим тиші а ми і далі будемо мовчати?
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31.03.2021 21:43 Ответить
Гармаш,ты что? только родился, как и зеленский? А РАНЬШЕ это непонятно было?
Зачем два года коту под хвост ушли? На "понимание" того, что для ВСЕХ ДАВНО ОЧЕВИДНО?
Тормоза зеленые!
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31.03.2021 22:03 Ответить
Порошенка потрібна хоча б прем'єром поставити. А то прийде повний пісєц.
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31.03.2021 22:37 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1377316612227878914 2 ч
Колона паливо заправників у напрямку до кордонів України.https://twitter.com/i/status/1377300156572438534

https://twitter.com/prxpnx

Зося Синицына
@prxpnx
·https://twitter.com/prxpnx/status/1377315642148319234 2 ч

31.03.2021. Російська військова техніка прямує до окупованого Криму. От буквально зараз...https://twitter.com/i/status/1377315642148319234

https://twitter.com/ja_ne_rab

L@M
@ja_ne_rab
·https://twitter.com/ja_ne_rab/status/1377318556182921219 2 ч

Сьогодні, на засіданні ТКГ русня не підтримала перемир'я з 0:00, 1.04.2021. До Криму та на Ростов йдуть ешелони військової техніки. Русні потрібна вода для Криму, то ж буде заворушкаhttps://twitter.com/i/status/1377318556182921219

https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx


https://twitter.com/prxpnx
https://twitter.com/prxpnx

Зося Синицына

@prxpnx

·https://twitter.com/prxpnx/status/1377303278015414275 3 ч

Ще одна величезна колона російської техніки. Ростовська область, 30.03.2021 Назар Приходько
https://twitter.com/i/status/1377303278015414275
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31.03.2021 23:20 Ответить
Воронеж, 31.03.2021 колона техники, Уралы и т.д

https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1377405595431530499


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01.04.2021 03:17 Ответить
можно окончательно уже признать, что заглядывание в глаза Путину и попытки покорчить жалобную морду лица у Зели провалились. Инициатор и спонсор этой войны - Россия. И даже самый тупологий Слуга Народа это уже прекрасно понимает. Вопрос - когда будет импичмент слабоумному Президенту за за добровольную сдачу позиций врагу, и его посадка на кичман?
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01.04.2021 00:29 Ответить
Дедушка Черчилль был прав ...
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01.04.2021 00:30 Ответить
ну, а вы хотели, от рашистов....фюреру путину не нужен мир, ему нужна война и дестабилизация постоянно Украины. Это было ясно еще 2014 года.

Фашистской РФ насрать на мир, он им не нужен. Украинойской власти и Армии давно нужно быть готовым ко всему...дать отпор захватчику, оккупанту РФ.
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01.04.2021 02:57 Ответить
А шо скаже фрау Мендуль ?
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01.04.2021 10:44 Ответить
новость надо растиражировать и довести до всех наших союзников, что тут думать... что б понимали, что за скидки на газ немецким и французким компаниям украинские воины заплатят своими жизнями.... и при таком попустительстве Европе в конце концов придется заплатить за все...
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01.04.2021 10:54 Ответить
 
 