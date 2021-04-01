П'ять нових приймальних відділень у лікарнях Київщини відкриють найближчим часом, - ОДА

Зараз будівельники завершують ремонтні роботи в приймальних відділеннях в Ірпінській центральній міській лікарні, а також в Обухівській і Тетіївській центральних районних лікарнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

За словами заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, ступінь готовності на цих об'єктах становить від 94% до 99%. Роботи проводяться в рамках програми президента "Велике будівництво". Так, вже зовсім скоро громадяни зможуть отримувати якісні медичні послуги в нових, сучасних відділеннях лікарень.

"Питанню розвитку медичної інфраструктури тривалий час не приділяли належної уваги. Проте завдяки ініціативі Президента минулого року в усій Україні розпочались активні роботи в напрямі розбудови цієї сфери. І наша область не стала виключенням. Цього року продовжуємо вдосконалювати медичні заклади нашої області, адже від цього залежить здоров’я і життя мешканців Київщини", – наголосив Лісовик.

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Зазначається, що процес модернізації приймальних відділень Київської області почався торік. Тоді роботи паралельно стартували в 12 медустановах. Зараз вже 7 приймальних відділень Київщини були капітально модернізовані.

"Тепер оновлені приймальні відділення мають: Білоцерківська лікарня №2, Бориспільська багатопрофільна клінічна лікарня, а також Броварська, Вишгородська, Іванківська, Макарівська і Миронівська центральні районні лікарні", - уточнив заступник голови ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив цілі програми на 2021 рік. За його словами, до кінця року в Україні буде відремонтовано, реконструйовано та побудовано 177 приймальних відділень лікарень.