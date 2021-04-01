Комітет Ради підтримав законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків

Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика чи фармпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", йдеться про проєкт закону №5124.

"Підтримати проєкт закону ... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроєкту, рекомендувати ВР у першому читанні ухвалити його за основу", - говорить рішення комітету.

Його підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.

Зазначається, що закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне заподіяння побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.

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