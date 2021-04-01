Комітет Ради підтримав законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків
Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика чи фармпрацівників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", йдеться про проєкт закону №5124.
"Підтримати проєкт закону ... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроєкту, рекомендувати ВР у першому читанні ухвалити його за основу", - говорить рішення комітету.
Його підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.
Зазначається, що закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне заподіяння побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки безвідворотність покарання може вплинути на поведінку індивідуума. Ці справи буде розслідувати якийсь інший слідчий поліції, а не той, який до цього розслідував ст.121 та 125 КК України? Там буде інший прокурор, інший суд, чи може вони за іншим КПК будуть розглядатися?
Замість того, щоби вносити зміни у КПК, займатися побудовою дієвих правоохоронних органів та судів, ці зелені мудаки займаються пустим піаром.