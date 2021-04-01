УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини
790 13

Комітет Ради підтримав законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків

Комітет Ради підтримав законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків

Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика чи фармпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", йдеться про проєкт закону №5124.

"Підтримати проєкт закону ... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроєкту, рекомендувати ВР у першому читанні ухвалити його за основу", - говорить рішення комітету.

Його підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.

Зазначається, що закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне заподіяння побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.

Також дивіться: Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14994) комітет (370) медицина (2127) кримінальна відповідальність (212) лікарі (1288)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
странно, как-то, теперь будем классифицировать насилие... - это большой простор для маневра - насилие в отношении медиков, кассиров супермаркета, ит-шников, водителей... - работы для законотворчества хватит лет на 20...
показати весь коментар
01.04.2021 10:35
+3
Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
01.04.2021 10:38
+2
А що медики це теж тепер превігілійована каста, як судді та прокурори? З якої радості. Це дескримінація інших професій. Так не має бути.
показати весь коментар
01.04.2021 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що медики це теж тепер превігілійована каста, як судді та прокурори? З якої радості. Це дескримінація інших професій. Так не має бути.
показати весь коментар
01.04.2021 10:34 Відповісти
а шо інших не судять по таким статтям? усе і до цього було і є.
показати весь коментар
01.04.2021 10:42 Відповісти
странно, как-то, теперь будем классифицировать насилие... - это большой простор для маневра - насилие в отношении медиков, кассиров супермаркета, ит-шников, водителей... - работы для законотворчества хватит лет на 20...
показати весь коментар
01.04.2021 10:35 Відповісти
Головне закончик состряпать. А який з них працює? Вірно. Жоден. Вірніше один закон працює завжди. Закон природи. Хто сильніший той і правий....
показати весь коментар
01.04.2021 10:41 Відповісти
усе працює, коли ним правильно користуватись.
показати весь коментар
01.04.2021 10:43 Відповісти
Подготовка к насильственной вакцинации
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2021 10:39 Відповісти
Ці Зелені мудаки збираються зайнятись реальними справами? У нас і так існує кримінальна відповідальність за вказані дії. Те, що ви по пару років накинули за насилля над людиною, що має спеціальну професію, що змінює?
Тільки безвідворотність покарання може вплинути на поведінку індивідуума. Ці справи буде розслідувати якийсь інший слідчий поліції, а не той, який до цього розслідував ст.121 та 125 КК України? Там буде інший прокурор, інший суд, чи може вони за іншим КПК будуть розглядатися?
Замість того, щоби вносити зміни у КПК, займатися побудовою дієвих правоохоронних органів та судів, ці зелені мудаки займаються пустим піаром.
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
Медики и так никогда не отвечали ни за что, и у людей отчаявшихся никакой закон или защита не остановит. Просто не понимаешь не берись не косяч так нет деньги важней чужой жизни. Так-то они которые ради денег калечат людей и не отвечают за это
показати весь коментар
01.04.2021 10:42 Відповісти
Народ бажає халявної медицини. Поки це не зміниться, усе залишиться так, як є.
показати весь коментар
01.04.2021 10:47 Відповісти
Цікавить коли медики нарешті нестимуть відповідальність (уголовну) реальну за свої помилки?А це життя людей.
показати весь коментар
01.04.2021 11:00 Відповісти
а если подерутся мент с медиком кто будет виноват? наверное те кто будет их разнимать...
показати весь коментар
01.04.2021 12:19 Відповісти
 
 