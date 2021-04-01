Вакцинація в Європі відбувається недозволено повільними темпами. Не час послаблювати обмежувальні заходи, - ВООЗ

Темпи вакцинації проти COVID-19 у регіоні Європи залишаються недозволено повільними.

Про це йдеться в заяві європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розподіл вакцин - неприйнятно повільний. І доти, доки охоплення (вакцинацією. - Ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті самі заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації", - зазначив голова цього підрозділу ВООЗ Ганс Клюге.

Він уточнив, що лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес вакцинації. Водночас, зазначено у заяві, дані національної служби охорони здоров'я Англії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, який почався в грудні 2020 року, врятував понад 6 тис. життів. Своєю чергою інформація від Ізраїлю з приводу вакцин розробки компаній Pfizer і BioNTech свідчить, що друга доза препарату на 90% ефективна у запобіганні зараженням, серйозному перебігу хвороби і госпіталізаціям.

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Водночас у регіоні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19. Згідно із заявою, за минулий тиждень тут зафіксували 1,6 млн випадків хвороби, приблизно 24 тис. летальних випадків.

"Лише п'ять тижнів тому тижнева кількість нових випадків у Європі опустилася нижче позначки в 1 млн, але тепер ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж за останні кілька місяців. Є ризики, пов'язані зі збільшеною мобільністю (населення. - Ред.) і зустрічами на релігійні свята", - пояснюється в документі.

Водночас 50 країн і територій, що входять до цього регіону, повідомили про поширення "британського" більш заразного штаму коронавірусу. Наразі 27 країн регіону перебувають у повному або частковому режимі ізоляції, у 21 країні у ночі діє комендантська година. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх ослабили.

"Ми бачили знову і знову: поширення вірусу можна зупинити. Отже, моє послання урядам регіону - не час послаблювати (обмежувальні. - ред.) заходи", - наголосив Клюге.

За даними ВООЗ, із початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 45 млн випадків COVID-19, кількість летальних випадків наближається до 1 млн.