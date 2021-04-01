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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація в Європі відбувається недозволено повільними темпами. Не час послаблювати обмежувальні заходи, - ВООЗ

Вакцинація в Європі відбувається недозволено повільними темпами. Не час послаблювати обмежувальні заходи, - ВООЗ

Темпи вакцинації проти COVID-19 у регіоні Європи залишаються недозволено повільними.

Про це йдеться в заяві європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розподіл вакцин - неприйнятно повільний. І доти, доки охоплення (вакцинацією. - Ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті самі заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації", - зазначив голова цього підрозділу ВООЗ Ганс Клюге.

Він уточнив, що лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес вакцинації. Водночас, зазначено у заяві, дані національної служби охорони здоров'я Англії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, який почався в грудні 2020 року, врятував понад 6 тис. життів. Своєю чергою інформація від Ізраїлю з приводу вакцин розробки компаній Pfizer і BioNTech свідчить, що друга доза препарату на 90% ефективна у запобіганні зараженням, серйозному перебігу хвороби і госпіталізаціям.

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Водночас у регіоні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19. Згідно із заявою, за минулий тиждень тут зафіксували 1,6 млн випадків хвороби, приблизно 24 тис. летальних випадків.

"Лише п'ять тижнів тому тижнева кількість нових випадків у Європі опустилася нижче позначки в 1 млн, але тепер ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж за останні кілька місяців. Є ризики, пов'язані зі збільшеною мобільністю (населення. - Ред.) і зустрічами на релігійні свята", - пояснюється в документі.

Водночас 50 країн і територій, що входять до цього регіону, повідомили про поширення "британського" більш заразного штаму коронавірусу. Наразі 27 країн регіону перебувають у повному або частковому режимі ізоляції, у 21 країні у ночі діє комендантська година. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх ослабили.

"Ми бачили знову і знову: поширення вірусу можна зупинити. Отже, моє послання урядам регіону - не час послаблювати (обмежувальні. - ред.) заходи", - наголосив Клюге.

За даними ВООЗ, із початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 45 млн випадків COVID-19, кількість летальних випадків наближається до 1 млн.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) Європа (1826) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
...расскажите об этом нашему ЗЕкретину, чемпиону мира по борьбе с КОВИДом
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01.04.2021 11:45
+3
Що ви взагалі знаєте про повільні темпи вакцинації... Запитайте в нашого Степашки, котрий в новій куртці!
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01.04.2021 11:50
+2
Вакцинація вимираючого від ковід населення то таке ...........

Для преЗедента важливіше інше, його криворізькі ручонки навіщось дотяглись до Знаку президента, він перероблює його, додаючи в нього кілька ланок.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Ukrpressign.jpg/200px-Ukrpressign.jpg

НАВІЩО? Якась сатанисться нумерологія, в яку він вірить?
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01.04.2021 12:00
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...расскажите об этом нашему ЗЕкретину, чемпиону мира по борьбе с КОВИДом
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01.04.2021 11:45 Відповісти
Йой! Де ж ви були при початку пандемії!? Робили політичні заяви!?
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01.04.2021 11:46 Відповісти
Що ви взагалі знаєте про повільні темпи вакцинації... Запитайте в нашого Степашки, котрий в новій куртці!
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01.04.2021 11:50 Відповісти
Темпи вакцинації в Україні ідуть обернено пропорційно до темпів "геометричного зростання кількості магазинів Рошен".
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01.04.2021 11:54 Відповісти
шо зе-тыпил, Порох до сих пор ворует и вставляет палки в колеса велосипеда Бубочки?
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01.04.2021 11:58 Відповісти
Ви не розумієте. На сторінках ЦН стало дуже мало зебілів (мабуть у зв"язку з відсутністю фінансування або одужання) і для підвищення градусу обговорення мені доводиться таким чином іронізувати. Я цитую кловуна для його прихильників.))
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01.04.2021 12:05 Відповісти
З "одуженням" ви погарячкували.
Вони не виліковні.
Можуть лише на якийсь час впасти у летаргічний сон.
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01.04.2021 12:19 Відповісти
Вакцинація вимираючого від ковід населення то таке ...........

Для преЗедента важливіше інше, його криворізькі ручонки навіщось дотяглись до Знаку президента, він перероблює його, додаючи в нього кілька ланок.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Ukrpressign.jpg/200px-Ukrpressign.jpg

НАВІЩО? Якась сатанисться нумерологія, в яку він вірить?
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01.04.2021 12:00 Відповісти
https://zaxid.net/zelenskiy_kvartal_95_tag53202/ Володимир Зеленський змінив вигляд Знака президента України - орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, фініфтевих медальйонів та декоративних ланок.

Відповідний https://www.president.gov.ua/documents/1252021-37785 указ оприлюднений на сайті Офісу президента у понеділок, 29 березня.
Зміни стосується лише кількості декоративних ланок - стилізованого зображення листя та кетягів калини на ланцюгу. Їх тепер буде 16, замість попередніх 12.
https://zaxid.net/news/
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01.04.2021 12:02 Відповісти
Так это в Европе. А у нас какой-то мелкий дрыщь кукарекал, шо Украина - чемпион.
Короче, Европе есть чему поучиться у шута.
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01.04.2021 12:00 Відповісти
 
 