УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
870 22

"ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні обговорив ситуацію з безпекою на сході України і в окупованому Криму з генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельгою Шмід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Обговорив з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України і в Криму. Вітаю рішення про продовження мандата СММ і схвалення її бюджету, яке зараз особливо важливо. ОБСЄ повинна пильно стежити за діями РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Автор: 

Крим (14175) ОБСЄ (3507) росія (65346) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604) Шмід Гельґа (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
"Я вам ничего не должен!!!!" (какой-то всратый клоун, 2019 г.)
показати весь коментар
01.04.2021 13:22
+5
Кулеба, ти бачиш до чого веде твоя рабська дипломатія від "что ізволітє" Єрмаку?
показати весь коментар
01.04.2021 13:26
+3
А камарілья Зеленського буде в цей час возити для огляду розмальовані двері по містам і селам?
показати весь коментар
01.04.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осенью выборы в Государственную Думу.

Срочно требуются - кровь, растерзанные тела, взорванные дома, эффектные кадры, истерика федеральных каналов, радиоактивный пепел, мyдозвон, боброедка, оскопеева сливной бачок, рыгание квасом, хотите как тама, россиюшка в кольце врагов, америка, бандера, ещё парочку, москвошвея, пивная, ещё парочку, буржуи, буржуи, не толкайся подлец, слезай с подножки, я тебе покажу, твою мать, сплотимся тисьнее, наших бьють, не бросим донбасс там тоже нашенские люди, жить спокойно им не дадим, с нами б-г, а кто если не Путин, кокошник наголо, нет времени на раскачку, затянем пояса, родные мои, потерпите ещё немношко, новые двадцать лет, англичанка гадит, мы обоssрались, новые санкции, просто весь мир нам завидует, железный занавес, догоним африканских людоедов по уровню жизни, обочина цивилизации, мировой изгой, мы с детьми на запад, ну а вы держитесь.
показати весь коментар
01.04.2021 13:22 Відповісти
"Я вам ничего не должен!!!!" (какой-то всратый клоун, 2019 г.)
показати весь коментар
01.04.2021 13:22 Відповісти
А камарілья Зеленського буде в цей час возити для огляду розмальовані двері по містам і селам?
показати весь коментар
01.04.2021 13:23 Відповісти
На яких написано Вова-ЛОХ.
показати весь коментар
01.04.2021 13:25 Відповісти
Интересно другое, после того как сбили беспилотник ОБСЕ, мониторинг продолжается или они забили на это?если забили это тревожный сигнал,не понятно что они там мутят.
показати весь коментар
01.04.2021 13:24 Відповісти
Они зделали вид,что ничего не случилось .
показати весь коментар
01.04.2021 13:56 Відповісти
Кулеба, ти бачиш до чого веде твоя рабська дипломатія від "что ізволітє" Єрмаку?
показати весь коментар
01.04.2021 13:26 Відповісти
Ну да...зедегенератаи все обязаны,т к их главный лох озвучил :"яникомуничегонедолжен"....выкуси те ,зедебильо)
показати весь коментар
01.04.2021 13:30 Відповісти
ОБСЕ абсолютно тупая, бесполезная, ни на что не способная организация.

Разговаривать с ними нужно заранее зная, что толку с них 0.

Их можно и нужно использовать, как туалетную бумагу.

Чего-то хотеть от них могут разве что клоуны.
показати весь коментар
01.04.2021 13:31 Відповісти
А ще потрібно реформи системи якщо Стерненко засудженний, а Семенченко, Антоненко та інші патріоти у СІЗО
показати весь коментар
01.04.2021 13:38 Відповісти
Обсе за собственными задницами не уследят.
показати весь коментар
01.04.2021 13:46 Відповісти
З 9 до 18.00 год. Обід з 13 до 15.00 год. День за 3.
показати весь коментар
01.04.2021 14:16 Відповісти
Ок проследят, оставим тот факт что они повсеместно там слепоглухонемые анацефалы, так вот... Проследили и дальше что? Какие действия, какие санкции? какие ответные меры? А ну может попросят Европарламент выразить озабоченность. Бесполезная организация, которая только транши проедает, да ещё и русней наполнена.
показати весь коментар
01.04.2021 15:21 Відповісти
априори прорашистские слуги с обсе не могут следить за своим мацковским хозяином .Они могут только докладывать о дислокации украинских войск .
показати весь коментар
01.04.2021 15:21 Відповісти
Это за ОБСЕ надо пристально следить
показати весь коментар
01.04.2021 16:39 Відповісти
За чужим військом має "пристально слідкувати" своя Армія і Розвідка. А не н і н а щ о н е з д а л а, н і к о м у н е п о т р і б н а обсє. "Превести стрілки" і вручити безпеку і жииття свого народу, майбутнє своєї країни якійсь шоблі бездарних дармоїдів - то так думає ця міністерська кулеба? Дебільність, пане Кулебо, - то легка форма розумової відсталості. Але то нічого - ви зможете носити цеглу, копати шанці, підносити патрони, прати форму, мити техніку... прибирати дороги, - бодай якась користь.
показати весь коментар
01.04.2021 17:30 Відповісти
 
 