"ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні обговорив ситуацію з безпекою на сході України і в окупованому Криму з генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельгою Шмід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Обговорив з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України і в Криму. Вітаю рішення про продовження мандата СММ і схвалення її бюджету, яке зараз особливо важливо. ОБСЄ повинна пильно стежити за діями РФ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.