"ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні обговорив ситуацію з безпекою на сході України і в окупованому Криму з генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельгою Шмід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Обговорив з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України і в Криму. Вітаю рішення про продовження мандата СММ і схвалення її бюджету, яке зараз особливо важливо. ОБСЄ повинна пильно стежити за діями РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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Разговаривать с ними нужно заранее зная, что толку с них 0.
Их можно и нужно использовать, как туалетную бумагу.
Чего-то хотеть от них могут разве что клоуны.