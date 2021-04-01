"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, которое сейчас особенно важно. ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
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Разговаривать с ними нужно заранее зная, что толку с них 0.
Их можно и нужно использовать, как туалетную бумагу.
Чего-то хотеть от них могут разве что клоуны.