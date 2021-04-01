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Новости Агрессия России против Украины
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"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, которое сейчас особенно важно. ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Также читайте: Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США

Автор: 

Крым (26411) ОБСЕ (4880) россия (95660) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) Шмид Хельга (20)


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Топ комментарии
+6
"Я вам ничего не должен!!!!" (какой-то всратый клоун, 2019 г.)
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01.04.2021 13:22
+5
Кулеба, ти бачиш до чого веде твоя рабська дипломатія від "что ізволітє" Єрмаку?
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01.04.2021 13:26
+3
А камарілья Зеленського буде в цей час возити для огляду розмальовані двері по містам і селам?
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01.04.2021 13:23
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Осенью выборы в Государственную Думу.

Срочно требуются - кровь, растерзанные тела, взорванные дома, эффектные кадры, истерика федеральных каналов, радиоактивный пепел, мyдозвон, боброедка, оскопеева сливной бачок, рыгание квасом, хотите как тама, россиюшка в кольце врагов, америка, бандера, ещё парочку, москвошвея, пивная, ещё парочку, буржуи, буржуи, не толкайся подлец, слезай с подножки, я тебе покажу, твою мать, сплотимся тисьнее, наших бьють, не бросим донбасс там тоже нашенские люди, жить спокойно им не дадим, с нами б-г, а кто если не Путин, кокошник наголо, нет времени на раскачку, затянем пояса, родные мои, потерпите ещё немношко, новые двадцать лет, англичанка гадит, мы обоssрались, новые санкции, просто весь мир нам завидует, железный занавес, догоним африканских людоедов по уровню жизни, обочина цивилизации, мировой изгой, мы с детьми на запад, ну а вы держитесь.
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01.04.2021 13:22 Ответить
"Я вам ничего не должен!!!!" (какой-то всратый клоун, 2019 г.)
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01.04.2021 13:22 Ответить
А камарілья Зеленського буде в цей час возити для огляду розмальовані двері по містам і селам?
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01.04.2021 13:23 Ответить
На яких написано Вова-ЛОХ.
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01.04.2021 13:25 Ответить
Интересно другое, после того как сбили беспилотник ОБСЕ, мониторинг продолжается или они забили на это?если забили это тревожный сигнал,не понятно что они там мутят.
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01.04.2021 13:24 Ответить
Они зделали вид,что ничего не случилось .
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01.04.2021 13:56 Ответить
Кулеба, ти бачиш до чого веде твоя рабська дипломатія від "что ізволітє" Єрмаку?
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01.04.2021 13:26 Ответить
Ну да...зедегенератаи все обязаны,т к их главный лох озвучил :"яникомуничегонедолжен"....выкуси те ,зедебильо)
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01.04.2021 13:30 Ответить
ОБСЕ абсолютно тупая, бесполезная, ни на что не способная организация.

Разговаривать с ними нужно заранее зная, что толку с них 0.

Их можно и нужно использовать, как туалетную бумагу.

Чего-то хотеть от них могут разве что клоуны.
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01.04.2021 13:31 Ответить
А ще потрібно реформи системи якщо Стерненко засудженний, а Семенченко, Антоненко та інші патріоти у СІЗО
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01.04.2021 13:38 Ответить
Обсе за собственными задницами не уследят.
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01.04.2021 13:46 Ответить
З 9 до 18.00 год. Обід з 13 до 15.00 год. День за 3.
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01.04.2021 14:16 Ответить
Ок проследят, оставим тот факт что они повсеместно там слепоглухонемые анацефалы, так вот... Проследили и дальше что? Какие действия, какие санкции? какие ответные меры? А ну может попросят Европарламент выразить озабоченность. Бесполезная организация, которая только транши проедает, да ещё и русней наполнена.
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01.04.2021 15:21 Ответить
априори прорашистские слуги с обсе не могут следить за своим мацковским хозяином .Они могут только докладывать о дислокации украинских войск .
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01.04.2021 15:21 Ответить
Это за ОБСЕ надо пристально следить
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01.04.2021 16:39 Ответить
За чужим військом має "пристально слідкувати" своя Армія і Розвідка. А не н і н а щ о н е з д а л а, н і к о м у н е п о т р і б н а обсє. "Превести стрілки" і вручити безпеку і жииття свого народу, майбутнє своєї країни якійсь шоблі бездарних дармоїдів - то так думає ця міністерська кулеба? Дебільність, пане Кулебо, - то легка форма розумової відсталості. Але то нічого - ви зможете носити цеглу, копати шанці, підносити патрони, прати форму, мити техніку... прибирати дороги, - бодай якась користь.
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01.04.2021 17:30 Ответить
 
 