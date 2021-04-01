"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, которое сейчас особенно важно. ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Также читайте: Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США