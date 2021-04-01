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НАЗК відновило держфінансування "Слуги народу"

НАЗК відновило держфінансування

Національне агентство із запобігання корупції відновило державне фінансування партії "Слуга народу" після перевірки уточнювальних звітів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"За результатами перевірки уточнювальних звітів партії "Слуга народу" за I і II квартали 2020 НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії (наказ від 26.03.2021 № 190/21)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу".

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Пізніше глава партії Корнієнко заявив, що в "Слугу народу" вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування

Пізніше глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що політсила не отримає державне фінансування, поки не подасть виправлений звіт.

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01.04.2021 15:00 Відповісти
НАЗК відновило держфінансування "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5445
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01.04.2021 15:36 Відповісти
 
 