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НАПК возобновило госфинансирование "Слуги народа"

НАПК возобновило госфинансирование

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа" после проверки уточняющих отчетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26.03.2021 № 190/21)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".

Позже глава партии Корниенко заявил, что в "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования

Позже глава НАПК Александр Новиков заявил, что политсила не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет.

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01.04.2021 15:00 Ответить
НАЗК відновило держфінансування "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5445
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01.04.2021 15:36 Ответить
 
 