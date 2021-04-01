НАПК возобновило госфинансирование "Слуги народа"
Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа" после проверки уточняющих отчетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26.03.2021 № 190/21)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".
Позже глава партии Корниенко заявил, что в "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования
Позже глава НАПК Александр Новиков заявил, что политсила не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет.
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