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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі

Реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі забита. Лікарі намагаються врятувати батька семимісячного малюка і жінку після кесаревого.

Про це повідомив на своїй сторінці головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

""Щасливий, що живу..." надряпав ручкою 43-річний чоловік з Кривого Рогу на листку призначень. Ураження легень 100%. Кисень подаємо під великим тиском. Його вдалося стабілізувати. Життєві функції підтримувалися ліками (артеріальний тиск, серцевий ритм). Вдома у нього дружина і семимісячна дитина.

Поруч жінка, якій зробили кесарів. Легені уражені більш ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", - написав він.

COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі 01

Риженко зазначив, що COVID-реанімація Мечникова перевантажена втричі, а присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує.

Читайте також: Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко

COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі 02
Фото: Риженко/Facebook

"Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата-медсестри непритомніють від перегріву. Добу треба вистояти. Шкода, що цього не бачать усі, хто на дивані пише нісенітницю.

Усі медпрацівники, які рятують від COVID-19-пневмоній, - жертвують собою. Здоровим це не зрозуміти ... Нещадний тиждень триває.

P.S .: Емоції свіжі, 15 хвилин після обходу... ", - додав лікар.

COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі 03

Автор: 

карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Зе-слугам некогда этой "фигней" заниматься! у них сейчас битва за выборы в Буковеле с Вирастюком и Беней на 87 округе!!! аж 30 депутатов туда отправили во главе с Колей-котлетой!!!
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01.04.2021 15:12
+15
Был год чтобы нормально подготовится, но вместо этого из ковидного фонда строили дороги и тп.
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01.04.2021 15:17
+12
А у нас в Одессе в Метро, Сильпо полно посетителей с масками на подбородке. Охрана и работники не реагируют, даже на кассе могут обслужить. Вот такие дела.
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01.04.2021 15:15
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Зе-слугам некогда этой "фигней" заниматься! у них сейчас битва за выборы в Буковеле с Вирастюком и Беней на 87 округе!!! аж 30 депутатов туда отправили во главе с Колей-котлетой!!!
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01.04.2021 15:12 Відповісти
Ну как бы этот Рыженко и сам из "слуг", ведь от их партии баллотировался... Вообще не понятно зачем он в эту политику полез.
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01.04.2021 16:01 Відповісти
А у нас в Одессе в Метро, Сильпо полно посетителей с масками на подбородке. Охрана и работники не реагируют, даже на кассе могут обслужить. Вот такие дела.
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01.04.2021 15:15 Відповісти
В небольших городах полный треш, маски "по приколу", всем пофиг.

Я понимаю, что зеленые педофилы провалили борьбу с вирусом по полной, но это не повод класть хрен по полной, хотя наверное если бы у нас народу не было пофиг на карантин, то и хваталобы мозгов не выбрать зелень во власть
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01.04.2021 15:47 Відповісти
Зришь в корень. Если б у людей были мозги, они бы и маски носили, и за зелю не голосовали. И назывались бы "порохоботами".
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01.04.2021 16:22 Відповісти
Хаааа ... Ностальжи))) все уже на Брайтоне и Маями)))
https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U
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01.04.2021 17:34 Відповісти
в одессе метро вырыли лол))я в ашане был 2 года назад мы нищие по таким злачным местам шлятся и эпицентрам..
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01.04.2021 18:56 Відповісти
кто-то падает в обморок. Кто-то оттопыривается в Египте,Турции, Мальдивах. ДОминикане или висит на дискотеках. Контрасты бытия
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01.04.2021 15:16 Відповісти
И в Буковеле. Вы буковель забыли!!!
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01.04.2021 15:25 Відповісти
Был год чтобы нормально подготовится, но вместо этого из ковидного фонда строили дороги и тп.
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01.04.2021 15:17 Відповісти
Этот Рыженко год назад уже хлопал крыльями, орал, что ему ковидных складывать некуда и про обмороки, и прочую художественную херню, пока его публично носом в его россказни не ткнули.
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01.04.2021 15:17 Відповісти
belge, это не ты с нашим президентом в Буковеле фотографировался? Тогда все понятно с твоими размышлениями. Интересно, а почему Зеленского не ткнут носом и публично за Буковель? Хотя, с него, как с гуся вода.
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01.04.2021 15:40 Відповісти
Тупой ватный длбб,это ты расклеиваешь бигборды вакцинация-чипизация !
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01.04.2021 15:46 Відповісти
А это у нас Татьяна-Е.анутая выскочила? Которая читает сказки и обсерается? Так не читай, дорогая. Меньше вонять будешь.
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01.04.2021 15:53 Відповісти
Если ты за Украину, то сделай доброе дело, иди на рос. сайты и рассказывай русским что ковида не существует, что маски носить не нужно, а вакцинация это вообще смертный грех! Это реально поможет Украине!
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01.04.2021 15:59 Відповісти
Почему это? Существует. И статистическая накрутка существует. От масок, действительно, толку нет, как и от вакцинации (а как он может быть, если переболевшие повторно заболевают?), которая никогда не угонится за мутацией..
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01.04.2021 16:14 Відповісти
Паралізувати страхом країну і можна брати її голими руками, поки ті, хто з такими симптомами раніше дома хворів, зараз швидку викликають після 2-х днів температури і одного єдиного аналізу. У нас, цікаво, можна здати тест на аденовірус, наприклад? Теж дрянь рідка, та чомусь про нього забули.
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01.04.2021 16:46 Відповісти
Або на який-небудь респираторно-синцитіальный вірус. Яких тіки не існує.
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01.04.2021 17:20 Відповісти
Прошу, иди и рассказывай это русским оккупантам!
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01.04.2021 16:58 Відповісти
Скорей бы ты умер и перестал молоть чушь, спицыалист сранный!
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01.04.2021 17:11 Відповісти
Ты не гавном плюйся, убогий, а по существу возражай. По существу ответить нечего. значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
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01.04.2021 17:16 Відповісти
Тибе, существу, по сути вазражать? ОК!
Вирус распространяется не лучами смерти, а находится а каплях, вылетающих из человека. При прохождении воздуха с каплями через маску часть капель при столкновении с её волокнами прилипает к ним, таким образом концентрация вируса в воздухе, прошедшем через маску, понижается.
Тибе понятно, мыслящий картофель?
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01.04.2021 17:30 Відповісти
А то, что на маску прилипло. ты со своими соплями не вдыхаешь? А с оставшейся частью, которая не задержалась, что происходит, академик?
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01.04.2021 17:41 Відповісти
Ты, насекомое, знаешь что такое поверхностное натяжение? Нет?
Значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
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01.04.2021 17:55 Відповісти
Давай-давай, говноплюй. Про поверхностное натяжение он где-то слышал.. Про больное воображение лучше расскажи, перепуганный...
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01.04.2021 18:16 Відповісти
Совету тебе жопу хорошенько к дивану приклеить, дабы ты случайно не свалился с края плоской Земли!
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01.04.2021 18:45 Відповісти
Рыженко вообще Героя Украины надо дать. Они там еще и раненных солдат с Донбасса спасают а тут такая нагрузка.
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01.04.2021 16:39 Відповісти
Но дорогому товарищу Зеленскому все равно верят!
Даже сам доктор Рыженко, который шел в мэры Днепра от "слуг зеленского".
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01.04.2021 15:17 Відповісти
да харош дрочит на своего парашенка, все нет его, и не будет он больше ни президентом ни премьером никогда, ******* порохоботы тупые, в каждом посте свой высер срут, ненужен ни этот ни тот, нужен НОРМАЛЬНЫЙ президент
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01.04.2021 17:29 Відповісти
Но Днепр почему-то не закрывают. Дают барыгам поработать.
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01.04.2021 15:18 Відповісти
Зараз Меркава нам розкаже про рептилоїдів з Нубіру і Гейтса та чіпи.
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01.04.2021 15:21 Відповісти
Есть ещё один пэдуард силенко
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01.04.2021 15:57 Відповісти
Лучше бі єтот Ріженко писал где єти люди цепанули вирус, а я уверен что:
1. шастал без маски
2. дите принесло из школы
3.просто не верил в ковид
4. да ви достали со своим ковидом, мне работать надо!
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01.04.2021 15:23 Відповісти
а это идея вести статистику среди умерших от короны: кто из них ковид-диссидент, а кто коронабесец
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01.04.2021 15:27 Відповісти
А в чём разница?
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01.04.2021 15:55 Відповісти
Тут в двух словах не расскажешь...
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, это обман»: Житель Техаса умер от коронавируса, побывав на «COVID-вечеринке»

https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус. Об этом сообщает Mirror. Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
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01.04.2021 16:51 Відповісти
А як це реанімація перегружена втрое? Можна показати великим планом. Бо бачимо два ліжка і ті одноярусні...
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01.04.2021 15:24 Відповісти
А які інші ліжка мають бути в реанімації на Вашу думку?
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01.04.2021 15:32 Відповісти
Я не знаю Слава Богу от і тому питаю, щоб лікар трохи уточнив....
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01.04.2021 15:38 Відповісти
..если до Днепра далеко , то приезжай в 17-ю Киева , 2 корпуса под ковидников -даже подежурить оставлю на ночь -всё увидишь и прочувствуешь от первого лица....
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01.04.2021 16:17 Відповісти
Я так зрозумів ви лікар? Дайте тоді відповідь на питання, що я запитав нижче. Воно виділене жирним шрифтом. І ще одне до вас, як до лікаря. Ви зараз вже практикуєте в лікарській практикі всім хворим з порога заявляти, що ви безнадійно хворі і завтра вмрете? Так чи ні?
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01.04.2021 16:32 Відповісти
останне - просто маячня , де ви такого наслухались ?
P.S. Вы вообще представляете себе что значит для лечащего врача потерять пациента ?? -это рубец на душе на всю жизнь , это вылечить невозможно ...
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01.04.2021 17:25 Відповісти
Кстати, деньги за всё подряд в Мечникова тоже собирают не слабо. Кто-то может и падает в обморок, а вот некоторым карманов на халатиках не хватает. Что Рыженко думает по этому поводу или исправно заносят и норм?
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01.04.2021 15:24 Відповісти
как мне сказал один главврач "это добровольные пожертвования, можете и не платить".
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01.04.2021 15:30 Відповісти
рыженко не думает, он новые карманы пришивает... такой убогости в реанимационной одной из самых обеспечиваемых больниц можно найти разве что у зулусов. а что с этим в богадельнях районных масштабов даже в страшном сне никому не пожелаю.
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01.04.2021 15:43 Відповісти
COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9031
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01.04.2021 15:29 Відповісти
Зато у нас половину моста построили в Запорожье и аэропорт.
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01.04.2021 15:42 Відповісти
І развє вам нє пріятно по етому масту прабіжацца?)))
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01.04.2021 15:51 Відповісти
Лично я его в глаза не видел ни разу - живу в совсем другом конце города. И такой вопрос про мост лучше задавать в реанимации как пациентам, так и персоналу.
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01.04.2021 16:01 Відповісти
От навіщо робиться цей інформаційний терор? Давайте дамо відповідь на це питання. Кому це вигідно і навіщо потрібно? Є ще ті хто може здраво мислити?
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01.04.2021 15:43 Відповісти
В самі тяжкі часи в історію людства, ті хто сіє паніку та хаос їх розстрілювали, бо коли залякане стадо починає метатися в загоні, то воно починає давити один одного і про конструктив в його діях тоді сподіватися годі. Ви мені скажіть Китай, монголія Бірма, Чад вся Африка Індія Чілі Колумбія, Ісландія, Австралія і т.д. вимерли вже? Бо щось від них ніяких новин? Люди що зараз мандрують, ви прилітаєте там ще хтось живий залишився?
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01.04.2021 15:52 Відповісти
А ты тоже*думаешь*,что это все вранье ,никакого ковида и 4 сотни смертей в день неправда, что вакцинация - это чипизация, что земля плоская и Тупин еще не нападал ,правда,ватник хитрожопый ?
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01.04.2021 15:52 Відповісти
Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска тебе не врятує....
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01.04.2021 15:54 Відповісти
І мені цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.

Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 за сьогоднішній день, а потім за півтора роки.......
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01.04.2021 15:56 Відповісти
Як думаєте, яка була б добова смертність, в Україні, яки такий наказ дійсно був?
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01.04.2021 16:31 Відповісти
Такого наказу не має бути взагалі, як і заключень таких не має. А інформаційний терор є для нагнітання психозу та паніки є. І це в державі, де економіка і так наладом дихає і де війна і де державні інститути вражені корупцією, як раковою пухлиною. То ж не задавайте дурних питань.
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01.04.2021 16:37 Відповісти
Так, нагнітання психозу та паніки дійсно є. Наприклад, Ви вже раз третій чи четвертий раз на різних гілках Цензора цю маячню жирним шрифтом постите.
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01.04.2021 16:45 Відповісти
Щоб такі як ти не писали дурню для нагнітанні психозу та паніки. На мої питання просто давай конкретні відповіді. І все. А не крутися, як вюн на сковорідці. І що поганого я говорю? Вірно нічого. А вас полудурків наплодилося стільки, що це вже дійсно має ознаки пандемії з безнадійним ураженням вашого головного мозку.
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01.04.2021 16:49 Відповісти
Дурню тут пишеш ти. Родичі тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає. І навіть, коли вони їх одержать то не факт, що для твоїх забаганок хтось захоче виставляти їх скан.
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01.04.2021 17:06 Відповісти
Не маніпулюй! Це в тебе виходить дуже примітивно. Відповідай ти на мої питання за інших не розписуйся.
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01.04.2021 17:17 Відповісти
Відповідаю
1. Наказу такого нема і бути не може.
2. Ні в кого з родичів тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає.
3. Придумати такі питання та постити їх по всіх гілках воруму міг тільки ідіот.
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01.04.2021 17:24 Відповісти
форуму
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01.04.2021 17:41 Відповісти
Та нема ніякого ковіду.. сам 2 рази перехворів і не вірю що він є)))
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01.04.2021 15:49 Відповісти
Срачка теж є і в тяжкій формі є. То може тебе провакцинувати? Навряд чи допоможе, ну зате менше може трусів будеш засирати )))
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01.04.2021 16:04 Відповісти
Кому про шо , а удмурду о сакравєннам.. а жопє))
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01.04.2021 16:10 Відповісти
Жопа це те, що в тебе замість голови.
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01.04.2021 16:12 Відповісти
а в это время зэбыдло грабит ковид-фонд отнимая у людей шанс спастись ...просто паразительные паразиты конченая мразь -эти зэ уроды
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01.04.2021 15:53 Відповісти
Для власти главное дороги сделать пока есть средства а то пилить будет нечего если на больных потратить
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01.04.2021 15:53 Відповісти
Да, судя по-всему, нынешняя власть рассуждает, как попечитель богоугодных заведений Земляника из "Ревизора" : " Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет".
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01.04.2021 16:20 Відповісти
Ужас..... Бедные люди и бедные врачи..... Памятник медикам поставить надо.....
Но почему Филатов допустил такой коллапс? Помнится, как он ямы рыл перед сектой РПЦ, чтоб туда не ходили. А после что? Опустил руки? Слился?
Дай Бог здоровья и сил больным и врачам......
А вы- те, кому маску на своё рыло нацепить не комильфо- ЧИТАЙТЕ и СМОТРИТЕ!!!
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01.04.2021 16:03 Відповісти
Поражение легких 100%.=це 100%.смерть.\ я сам перехворів. І знання хто приніс і де я підхопив корону - не допомогло.
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01.04.2021 16:05 Відповісти
2 раз сиджу на дурантінє.. сімптомовв нєт.. ну нюх пропав.. то таке.. жити ж можна))
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01.04.2021 16:08 Відповісти
Ну да, носки полгода не стирать. Удобно, чо.
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01.04.2021 16:52 Відповісти
Это только начало, обычно кризис наступает на 5-7-9 сутки,дай бог, чтобы в такой легкой форме и прошло
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01.04.2021 17:32 Відповісти
тебе в запорожье тут нетковида
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01.04.2021 18:57 Відповісти
Всех в одну свезли? Сейчас за чихающими семейники гонки устроили и сразу скорую вызывают
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01.04.2021 16:27 Відповісти
Хоч дітей не чіпають, бо так швидких не напасешся, не то шо - лікарень.
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01.04.2021 16:51 Відповісти
Усім хто тут пише що через карантин не вистачає грошей марш волонтерами в лікарні!!!
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01.04.2021 18:08 Відповісти
А чому волонтерити? Лікарі там по 12 тисяч здирають, про менші суми і не чути, це - по-перше. А по-друге - випишіть усіх кашляючих істеричок, які не потребують кисню тощо, розвезіть всіх з бакпневмоніями і міокардитами-інфарктами по спецвідділенням, як раніше, і роботи у ковідних лікарів поменшає, але й гроші втечуть, а вони на це піти ну ніяк не можуть. І не надо про падаючих медиків, один з родичів зараз в лікарні, гроші до виписки готує.
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01.04.2021 18:49 Відповісти
ну судя с того что смотрю в окно птицы дети люди все щебечет то ковиды не в наших местах....
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01.04.2021 18:53 Відповісти
 
 