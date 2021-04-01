COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі
Реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі забита. Лікарі намагаються врятувати батька семимісячного малюка і жінку після кесаревого.
Про це повідомив на своїй сторінці головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
""Щасливий, що живу..." надряпав ручкою 43-річний чоловік з Кривого Рогу на листку призначень. Ураження легень 100%. Кисень подаємо під великим тиском. Його вдалося стабілізувати. Життєві функції підтримувалися ліками (артеріальний тиск, серцевий ритм). Вдома у нього дружина і семимісячна дитина.
Поруч жінка, якій зробили кесарів. Легені уражені більш ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", - написав він.
Риженко зазначив, що COVID-реанімація Мечникова перевантажена втричі, а присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує.
"Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата-медсестри непритомніють від перегріву. Добу треба вистояти. Шкода, що цього не бачать усі, хто на дивані пише нісенітницю.
Усі медпрацівники, які рятують від COVID-19-пневмоній, - жертвують собою. Здоровим це не зрозуміти ... Нещадний тиждень триває.
P.S .: Емоції свіжі, 15 хвилин після обходу... ", - додав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
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Я понимаю, что зеленые педофилы провалили борьбу с вирусом по полной, но это не повод класть хрен по полной, хотя наверное если бы у нас народу не было пофиг на карантин, то и хваталобы мозгов не выбрать зелень во власть
https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U
Вирус распространяется не лучами смерти, а находится а каплях, вылетающих из человека. При прохождении воздуха с каплями через маску часть капель при столкновении с её волокнами прилипает к ним, таким образом концентрация вируса в воздухе, прошедшем через маску, понижается.
Тибе понятно, мыслящий картофель?
Значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
Даже сам доктор Рыженко, который шел в мэры Днепра от "слуг зеленского".
1. шастал без маски
2. дите принесло из школы
3.просто не верил в ковид
4. да ви достали со своим ковидом, мне работать надо!
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, это обман»: Житель Техаса умер от коронавируса, побывав на «COVID-вечеринке»
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус. Об этом сообщает Mirror. Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
P.S. Вы вообще представляете себе что значит для лечащего врача потерять пациента ?? -это рубец на душе на всю жизнь , это вылечить невозможно ...
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 за сьогоднішній день, а потім за півтора роки.......
1. Наказу такого нема і бути не може.
2. Ні в кого з родичів тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає.
3. Придумати такі питання та постити їх по всіх гілках воруму міг тільки ідіот.
Но почему Филатов допустил такой коллапс? Помнится, как он ямы рыл перед сектой РПЦ, чтоб туда не ходили. А после что? Опустил руки? Слился?
Дай Бог здоровья и сил больным и врачам......
А вы- те, кому маску на своё рыло нацепить не комильфо- ЧИТАЙТЕ и СМОТРИТЕ!!!