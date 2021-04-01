COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі

Реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі забита. Лікарі намагаються врятувати батька семимісячного малюка і жінку після кесаревого.

Про це повідомив на своїй сторінці головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

""Щасливий, що живу..." надряпав ручкою 43-річний чоловік з Кривого Рогу на листку призначень. Ураження легень 100%. Кисень подаємо під великим тиском. Його вдалося стабілізувати. Життєві функції підтримувалися ліками (артеріальний тиск, серцевий ритм). Вдома у нього дружина і семимісячна дитина.

Поруч жінка, якій зробили кесарів. Легені уражені більш ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", - написав він.

Риженко зазначив, що COVID-реанімація Мечникова перевантажена втричі, а присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує.

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Фото: Риженко/Facebook

"Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата-медсестри непритомніють від перегріву. Добу треба вистояти. Шкода, що цього не бачать усі, хто на дивані пише нісенітницю.

Усі медпрацівники, які рятують від COVID-19-пневмоній, - жертвують собою. Здоровим це не зрозуміти ... Нещадний тиждень триває.

P.S .: Емоції свіжі, 15 хвилин після обходу... ", - додав лікар.