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Новини Е-декларації держслужбовців
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Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація

Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація

Глава СБУ Іван Баканов задекларував за 2020 рік 1,4 мільйона гривень зарплати. Його грошові активи становлять близько 5,5 мільйона.

Декларацію Баканова оприлюднено на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

У документі він вказав, що за рік отримав на посаді глави СБУ 1,418 млн гривень зарплати. Таким чином, заробіток Баканова становить близько 118 тис. грн на місяць.

Його дружина, Оксана Лазаренко, заробила за рік 360 тисяч.

Грошові активи подружжя становлять 170 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.

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Також Баканов і Лазаренко володіють двома квартирами по 56 кв. м у столиці. Крім цього, главі СБУ належить третина квартири у Кривому Розі загальною площею 86 кв. м.

Крім цього, у подружжя є приватний будинок і 4 земельні ділянки в Ходосівці Київської області.

Пересуваються подружжя на двох автомобілях Volkswagen. У власності Лазаренка - модель Touareg 2012 року випуску, у Баканова - 11-річний Passat.

Автор: 

декларація (1423) СБУ (12847) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+11
Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация - Цензор.НЕТ 6602
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01.04.2021 19:47
+5
Ну і чьто!? Лішь би нє Парашенка!
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01.04.2021 19:40
+5
Який ще в світі літінант має таку зарплату.
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01.04.2021 19:43
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Ну і чьто!? Лішь би нє Парашенка!
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01.04.2021 19:40 Відповісти
Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация - Цензор.НЕТ 6602
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01.04.2021 19:47 Відповісти
Родился в городе Кривой Рог. Друг детства Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над разными проектами, в том числе "Студия Квартал-95 "
Окончил Киевский Национальный экономический университет им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006)
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95"
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
22 мая 2019 года Указом президента Украины Владимира Зеленского № 316/2019 был назначен первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
27 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ
28 мая 2019 года назначен членом СНБО Украины
Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 16 июля 2019)
29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ).Воинское звание - лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
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01.04.2021 19:41 Відповісти
и когда же он успел получить знания и опыт в таком не простом деле как разведка и контрразведка ? не иначе по вечерам читал шпионские романы ну и " Семнадцать мгновений весны " просмотрел пару раз
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01.04.2021 19:47 Відповісти
Який ще в світі літінант має таку зарплату.
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01.04.2021 19:43 Відповісти
Если у меня пенсия 1877,77 гр .То шо я Баканово должен в Жопу целовать????
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01.04.2021 21:58 Відповісти
Норм все. 100 лет собирал и жил на оду ЗП
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01.04.2021 20:05 Відповісти
на счетах хранит 5,5 млн

на каких счетах?
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01.04.2021 20:11 Відповісти
а интересно, ему жена тоже дает в долг?
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01.04.2021 20:12 Відповісти
Україна - найбідніша країні Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад десятикратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Тюю, это же пыль для матроса
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01.04.2021 20:31 Відповісти
А чого СерЛєщ по півлимона щомісяця отримує ? За ШО ?
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01.04.2021 20:32 Відповісти
Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація - Цензор.НЕТ 3767
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01.04.2021 20:37 Відповісти
Зелохи святкують? Епоха зубожіння скінчилась?
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01.04.2021 20:51 Відповісти
Звание -лейтенант,вислуги полтора года. Янелох ему доплачивает,что ли?
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01.04.2021 20:50 Відповісти
И за какие успехи то?
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01.04.2021 21:19 Відповісти
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01.04.2021 21:58 Відповісти
Ого! Більше мого!
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01.04.2021 22:09 Відповісти
 
 