Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація

Глава СБУ Іван Баканов задекларував за 2020 рік 1,4 мільйона гривень зарплати. Його грошові активи становлять близько 5,5 мільйона.

Декларацію Баканова оприлюднено на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

У документі він вказав, що за рік отримав на посаді глави СБУ 1,418 млн гривень зарплати. Таким чином, заробіток Баканова становить близько 118 тис. грн на місяць.

Його дружина, Оксана Лазаренко, заробила за рік 360 тисяч.

Грошові активи подружжя становлять 170 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.

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Також Баканов і Лазаренко володіють двома квартирами по 56 кв. м у столиці. Крім цього, главі СБУ належить третина квартири у Кривому Розі загальною площею 86 кв. м.

Крім цього, у подружжя є приватний будинок і 4 земельні ділянки в Ходосівці Київської області.

Пересуваються подружжя на двох автомобілях Volkswagen. У власності Лазаренка - модель Touareg 2012 року випуску, у Баканова - 11-річний Passat.