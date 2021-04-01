Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація
Глава СБУ Іван Баканов задекларував за 2020 рік 1,4 мільйона гривень зарплати. Його грошові активи становлять близько 5,5 мільйона.
Декларацію Баканова оприлюднено на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
У документі він вказав, що за рік отримав на посаді глави СБУ 1,418 млн гривень зарплати. Таким чином, заробіток Баканова становить близько 118 тис. грн на місяць.
Його дружина, Оксана Лазаренко, заробила за рік 360 тисяч.
Грошові активи подружжя становлять 170 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.
Також Баканов і Лазаренко володіють двома квартирами по 56 кв. м у столиці. Крім цього, главі СБУ належить третина квартири у Кривому Розі загальною площею 86 кв. м.
Крім цього, у подружжя є приватний будинок і 4 земельні ділянки в Ходосівці Київської області.
Пересуваються подружжя на двох автомобілях Volkswagen. У власності Лазаренка - модель Touareg 2012 року випуску, у Баканова - 11-річний Passat.
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Окончил Киевский Национальный экономический университет им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006)
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95"
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
22 мая 2019 года Указом президента Украины Владимира Зеленского № 316/2019 был назначен первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
27 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ
28 мая 2019 года назначен членом СНБО Украины
Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 16 июля 2019)
29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ).Воинское звание - лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
на каких счетах?