Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация

Глава СБУ Иван Баканов задекларировал за 2020 год 1,4 миллиона гривен зарплаты. Его денежные активы составляют около 5,5 миллиона.

Декларация Баканова обнародована на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

В документе он указал, что за год получил на посту главы СБУ 1,418 млн гривен зарплаты. Таким образом, заработок Баканова составляет около 118 тыс. грн в месяц.

Его жена, Оксана Лазаренко, заработала за год 360 тысяч.

Денежные активы супругов составляют 170 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.

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Также Баканов и Лазаренко владеют двумя квартирами по 56 кв. м в столице. Помимо этого, главе СБУ принадлежит треть квартиры в Кривом Роге общей площадью 86 кв. м.

Кроме этого, у супругов есть частный дом и 4 земельных участка в Ходосовке Киевской области.

Передвигаются супруги на двух автомобилях Volkswagen. В собственности Лазаренко - модель Touareg 2012 выпуска, у Баканова - 11-летний Passat.

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