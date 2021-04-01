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Новости Е-декларации госслужащих
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Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация

Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация

Глава СБУ Иван Баканов задекларировал за 2020 год 1,4 миллиона гривен зарплаты. Его денежные активы составляют около 5,5 миллиона.

Декларация Баканова обнародована на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

В документе он указал, что за год получил на посту главы СБУ 1,418 млн гривен зарплаты. Таким образом, заработок Баканова составляет около 118 тыс. грн в месяц.

Его жена, Оксана Лазаренко, заработала за год 360 тысяч.

Денежные активы супругов составляют 170 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.

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Также Баканов и Лазаренко владеют двумя квартирами по 56 кв. м в столице. Помимо этого, главе СБУ принадлежит треть квартиры в Кривом Роге общей площадью 86 кв. м.

Кроме этого, у супругов есть частный дом и 4 земельных участка в Ходосовке Киевской области.

Передвигаются супруги на двух автомобилях Volkswagen. В собственности Лазаренко - модель Touareg 2012 выпуска, у Баканова - 11-летний Passat.

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Автор: 

декларация (1359) СБУ (19924) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+11
Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация - Цензор.НЕТ 6602
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01.04.2021 19:47
+5
Ну і чьто!? Лішь би нє Парашенка!
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01.04.2021 19:40
+5
Який ще в світі літінант має таку зарплату.
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01.04.2021 19:43
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Ну і чьто!? Лішь би нє Парашенка!
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01.04.2021 19:40 Ответить
Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация - Цензор.НЕТ 6602
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01.04.2021 19:47 Ответить
Родился в городе Кривой Рог. Друг детства Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над разными проектами, в том числе "Студия Квартал-95 "
Окончил Киевский Национальный экономический университет им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006)
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95"
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
22 мая 2019 года Указом президента Украины Владимира Зеленского № 316/2019 был назначен первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
27 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ
28 мая 2019 года назначен членом СНБО Украины
Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 16 июля 2019)
29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ).Воинское звание - лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
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01.04.2021 19:41 Ответить
и когда же он успел получить знания и опыт в таком не простом деле как разведка и контрразведка ? не иначе по вечерам читал шпионские романы ну и " Семнадцать мгновений весны " просмотрел пару раз
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01.04.2021 19:47 Ответить
Який ще в світі літінант має таку зарплату.
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01.04.2021 19:43 Ответить
Если у меня пенсия 1877,77 гр .То шо я Баканово должен в Жопу целовать????
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01.04.2021 21:58 Ответить
Норм все. 100 лет собирал и жил на оду ЗП
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01.04.2021 20:05 Ответить
на счетах хранит 5,5 млн

на каких счетах?
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01.04.2021 20:11 Ответить
а интересно, ему жена тоже дает в долг?
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01.04.2021 20:12 Ответить
Україна - найбідніша країні Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад десятикратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
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01.04.2021 20:27 Ответить
Тюю, это же пыль для матроса
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01.04.2021 20:31 Ответить
А чого СерЛєщ по півлимона щомісяця отримує ? За ШО ?
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01.04.2021 20:32 Ответить
Зарплата Баканова - 118 тис. грн, на рахунках зберігає 5,5 млн, - декларація - Цензор.НЕТ 3767
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01.04.2021 20:37 Ответить
Зелохи святкують? Епоха зубожіння скінчилась?
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01.04.2021 20:51 Ответить
Звание -лейтенант,вислуги полтора года. Янелох ему доплачивает,что ли?
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01.04.2021 20:50 Ответить
И за какие успехи то?
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01.04.2021 21:19 Ответить
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01.04.2021 21:58 Ответить
Ого! Більше мого!
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01.04.2021 22:09 Ответить
 
 