Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация
Глава СБУ Иван Баканов задекларировал за 2020 год 1,4 миллиона гривен зарплаты. Его денежные активы составляют около 5,5 миллиона.
Декларация Баканова обнародована на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
В документе он указал, что за год получил на посту главы СБУ 1,418 млн гривен зарплаты. Таким образом, заработок Баканова составляет около 118 тыс. грн в месяц.
Его жена, Оксана Лазаренко, заработала за год 360 тысяч.
Денежные активы супругов составляют 170 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.
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Также Баканов и Лазаренко владеют двумя квартирами по 56 кв. м в столице. Помимо этого, главе СБУ принадлежит треть квартиры в Кривом Роге общей площадью 86 кв. м.
Кроме этого, у супругов есть частный дом и 4 земельных участка в Ходосовке Киевской области.
Передвигаются супруги на двух автомобилях Volkswagen. В собственности Лазаренко - модель Touareg 2012 выпуска, у Баканова - 11-летний Passat.
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Окончил Киевский Национальный экономический университет им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006)
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95"
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
22 мая 2019 года Указом президента Украины Владимира Зеленского № 316/2019 был назначен первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
27 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ
28 мая 2019 года назначен членом СНБО Украины
Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 16 июля 2019)
29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ).Воинское звание - лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
на каких счетах?