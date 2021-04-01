Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси
Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області прийняла протоколи з усіх 93 дільниць. Бюлетені з 20 ДВК відправили на перерахунок, протоколи з 4 дільниць - на уточнення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Бюлетені мають перерахувати до третьої години ночі. Голова ОВК пообіцяв, що до завтрашнього вечора оголосять результат довиборів.
Нагадаємо, 28 березня в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради. Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову та трьох членів.
31 березня Центральна виборча комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії і задовольнила його, оскільки призначені 30 березня члени комісії так і не змогли приступити до роботи. Загалом робота комісії була заблокована понад дві доби.
Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними й оголосити перевибори в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк.
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"Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився - Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", - йдеться у повідомленні.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе, і його таки вилучили. На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - зазначають у "Чесно".
Раніше нардеп Тищенко довів кількох членів окружкому до такої істерики, що довелося викликати швидку.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vibori-sproba-zrivu-viboriv-tishchenko-provodiv-obshuki-i-vimagav-stati-pered-nim-na-kolina-novini-ukrajina-11373286.html
суть статьи - зеленые идут на такие фальсификации которых небыло с 2004 года
"Виборча комісія у 87-му окрузі нарешті розпочала роботу після втручання народних депутатів від «Слуги народу».
Однак вночі до приміщення ОВК, де зберігаються бюлетені виборців та протоколи підрахунку з дільниці, відбулося незаконне проникнення та маніпуляції з виборчою документацією.
Зранку, перед відновленням роботи, члени ОВК зафіксували зміщення пломб на вході до серверної та зміну положення пакунків із бюлетенями.
Це підтверджують фото, які були зроблені вчора представниками комісії після опломбування приміщення.
Інформація про злочин направлена до правоохоронних органів.
Однак голова окружної комісії та представники «Слуги народу» жодним чином не відреагували на зауваження про можливі фальсифікації і продовжили роботу.
Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» закликає Центральну виборчу комісію та правоохоронні органи вжити заходів, щоб попередити спотворення результатів, яке відбувається у 87-му окрузі!"
https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/285896159799131
https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114