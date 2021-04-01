Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області прийняла протоколи з усіх 93 дільниць. Бюлетені з 20 ДВК відправили на перерахунок, протоколи з 4 дільниць - на уточнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Бюлетені мають перерахувати до третьої години ночі. Голова ОВК пообіцяв, що до завтрашнього вечора оголосять результат довиборів.

Нагадаємо, 28 березня в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради. Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову та трьох членів.

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31 березня Центральна виборча комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії і задовольнила його, оскільки призначені 30 березня члени комісії так і не змогли приступити до роботи. Загалом робота комісії була заблокована понад дві доби.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними й оголосити перевибори в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк.