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Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси

Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області прийняла протоколи з усіх 93 дільниць. Бюлетені з 20 ДВК відправили на перерахунок, протоколи з 4 дільниць - на уточнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Бюлетені мають перерахувати до третьої години ночі. Голова ОВК пообіцяв, що до завтрашнього вечора оголосять результат довиборів.

Нагадаємо, 28 березня в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради. Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову та трьох членів.

Читайте також: На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського

31 березня Центральна виборча комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії і задовольнила його, оскільки призначені 30 березня члени комісії так і не змогли приступити до роботи. Загалом робота комісії була заблокована понад дві доби.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними й оголосити перевибори в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Автор: 

вибори (6694) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+7
Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса - Цензор.НЕТ 4396
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01.04.2021 21:15
+4
Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса - Цензор.НЕТ 350
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01.04.2021 21:26
+3
На помощь Вирастюку в 87 округ отправили спецподразделения СБУ. Видимо банда Тищенко уже не справляется ...(с)
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01.04.2021 21:21
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Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса - Цензор.НЕТ 4396
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01.04.2021 21:15 Відповісти
Этапы "Большого пути".
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02.04.2021 06:29 Відповісти
На помощь Вирастюку в 87 округ отправили спецподразделения СБУ. Видимо банда Тищенко уже не справляется ...(с)
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01.04.2021 21:21 Відповісти
Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса - Цензор.НЕТ 8942
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01.04.2021 21:25 Відповісти
Як пhttps://www.facebook.com/chesno.movement/posts/4084071734965837 овідомляє громадський рух "Чесно", до Надвірної прибув народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. За словами очевидців, він щосили намагається зірвати підрахунок голосів. Політик, який славиться своєю скандальною поведінкою, відрізнився і цього разу. Зокрема, він тиснув на членів виборчої комісії та журналістів, розповідають у русі.
"Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився - Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", - йдеться у повідомленні.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе, і його таки вилучили. На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - зазначають у "Чесно".
Раніше нардеп Тищенко довів кількох членів окружкому до такої істерики, що довелося викликати швидку.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vibori-sproba-zrivu-viboriv-tishchenko-provodiv-obshuki-i-vimagav-stati-pered-nim-na-kolina-novini-ukrajina-11373286.html
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01.04.2021 21:24 Відповісти
та ладно? шевченко "святий"? чи таке саме гуано як велюр?
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01.04.2021 22:33 Відповісти
это с чего такой вывод?
суть статьи - зеленые идут на такие фальсификации которых небыло с 2004 года
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01.04.2021 22:47 Відповісти
Жаль, що там не було тих двох жінок, від яких він просив захисту в поліціі під час протестів ФОПів осінню 2019 року або ж хоч тієї чернівчанки, яка "роз*яснювала" ЗЕ вартість "безкоштовного " лікування коронавіруса.
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02.04.2021 06:37 Відповісти
Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса - Цензор.НЕТ 350
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01.04.2021 21:26 Відповісти
"На окрузі №87 що на Івано-Франківщині вже пораховано майже 90% бюлетенів, лідерами перегонів є представник "Слуги народу" Василь Вірастюк і Олександр Шевченко з "За майбутнє", між ними різниця складає менш як 900 голосів." Це станом на 19 годину. Слуги уродца костями ложатся чтобы натянуть победу вирастюку.https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/1/7288692/ Наразі пораховано 89,74% з усіх бюлетенів.
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01.04.2021 23:58 Відповісти
МАЛЕ УТОЧНЕНЯ НЕ ВИГРАЄ ЙОМУ НАПИШУТЬ.
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01.04.2021 21:37 Відповісти
Звичайно.

"Виборча комісія у 87-му окрузі нарешті розпочала роботу після втручання народних депутатів від «Слуги народу».

Однак вночі до приміщення ОВК, де зберігаються бюлетені виборців та протоколи підрахунку з дільниці, відбулося незаконне проникнення та маніпуляції з виборчою документацією.

Зранку, перед відновленням роботи, члени ОВК зафіксували зміщення пломб на вході до серверної та зміну положення пакунків із бюлетенями.

Це підтверджують фото, які були зроблені вчора представниками комісії після опломбування приміщення.

Інформація про злочин направлена до правоохоронних органів.

Однак голова окружної комісії та представники «Слуги народу» жодним чином не відреагували на зауваження про можливі фальсифікації і продовжили роботу.

Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» закликає Центральну виборчу комісію та правоохоронні органи вжити заходів, щоб попередити спотворення результатів, яке відбувається у 87-му окрузі!"

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/285896159799131
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01.04.2021 21:56 Відповісти
Законный итог украинской электоральной демократии: купленные выборы местным олигархом или нарисованные властью результаты этих выборов!
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01.04.2021 21:37 Відповісти
Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.

https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114
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01.04.2021 22:29 Відповісти
декілька лаз була спостерігачем.Після закінчення виборів,двері в кімнату зачиняли.Всі бюлетені висипали на столи і розкладали по кандидатам.Члени комісії перераховували і записували в протокол.У невикористаних бюлетенів відрізали один кут.Всі бюлетені запаковували окремо----використані,невикористана та зіпсовані.Всім спостерігачам роздавали підписані протоколи з мокрими печатками.Всю документацію складали у мішки,перев'язували і голова комісії після 24 -ї година відвозив все у районну комісію.Тут фальсифікацій не було.Наглядачі від усіх партій.
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01.04.2021 23:08 Відповісти
Це ваш досвід, а тут "кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів". Це неприпустимо.
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01.04.2021 23:30 Відповісти
Це вже відпрацьований спосіб для фальсифікації.
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02.04.2021 06:39 Відповісти
Слуги начали заранее тренироваться для фальсификации будущих през выборов
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01.04.2021 22:59 Відповісти
Та не може такого бути! За ними ж 73% виборців (не хочеться називати їх овечими словами). З такими виборцями перемога буде повна і остаточна, не те, що перемога комунізму.
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02.04.2021 06:43 Відповісти
Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси - Цензор.НЕТ 446
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02.04.2021 07:27 Відповісти
 
 