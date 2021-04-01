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На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського

На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського

Центральна виборча комісія відновила підрахунок голосів на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Підрахунок зупиняли більш ніж на добу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЦВК.

На цей момент комісія опрацювала 71,79% бюлетенів.

Результати розподілені так:

- Василь Вірастюк - 31,30%;

- Олександр Шевченко - 28,83%;

- Руслан Кошулинський - 28,80%.

Також читайте: Вибори на Прикарпатті: на 87 окрузі "мінували" виборчу дільницю, - "слуга народу" Корнієнко.

Автор: 

Вірастюк Василь (75) вибори (6694) ЦВК (1177) Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (952) Шевченко Олександр Леонідович (97)


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Топ коментарі
+34
після того, як зграя зебілів припхалась на дільницю, результати васі почали зростати (совпадєніє?)
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01.04.2021 01:38
+31
нужно пересчитывать до тех пор, пока у васька не станет 73%
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01.04.2021 01:37
+28
Ну я еще понимаю, как можно проголосовать за Шевченко, он уже был депутатом от этой области, люди что-то могут о нём знать.
Но проголосовать за за Вирастюка! Неужели им не достаточно тех поваров, грузчиков и шоменов, которых уже навыбирали в Раду.
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01.04.2021 01:46
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В західній Украіні повбивали більшість воінів УПА і тому голосує одне продажне бидлою
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01.04.2021 09:30 Відповісти
Те що три кандидата набирають дуже близьку кількість голосів, говорить про те що виборці голосують спонтанно без використання серйозних критеріїв. А якщо врахувати й те, що 65% виборців взагалі не прийшли голосувати говорить про те, що величезна криза в якості кандидатів і депутатів.
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01.04.2021 09:41 Відповісти
Можете підтеритись тими "результатами". Це не вибори, а відверте фуфло від беніних слуг.
Такі "підрахунки" плануються і на наступних виборах і на "референдумах".
Наобирали кидал, ідіоти. Жрі.Те.
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01.04.2021 10:36 Відповісти
http://sokalinfo.com/01-25356-04.html Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який приїхав із групою нардепів на 87-й округ, чіплявся до журналістів і до кандидата в нардепи від "За майбутнє" Олександра Шевченка, домігся його видалення з окружкому, повідомляє у у Facebook рух "Чесно"

Дослівно: "День 5-й. 1 квітня, але чомусь не смішно. Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко. Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства".
Деталі: За даними спостерігачів "Чесно", спершу Тищенко плутав Прикарпаття з Закарпаттям, а потім "вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", хоча це незаконно.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", - заявляють у "Чесно".
"Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили… На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - додали у русі.
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01.04.2021 12:15 Відповісти
Перевибори.
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01.04.2021 12:26 Відповісти
А від Марадьора хто балотується ?
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01.04.2021 12:22 Відповісти
два Зе!біла- це вже сила та майже повноцінний сапієнс.
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01.04.2021 13:10 Відповісти
Виктор N зелемойская моська
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01.04.2021 14:55 Відповісти
Халуенышь мародера?
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13.04.2021 17:18 Відповісти
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01.04.2021 13:39 Відповісти
Вирастюк
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01.04.2021 14:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485617

А від Марадьора хто балотується ?
Еще раз
От главмородеров, нагло смародеривших Украину
Вирастюк
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01.04.2021 15:04 Відповісти
А хто сумнівався, що українці ніяких висновків із обрання Клоуна не зроблять?
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01.04.2021 13:23 Відповісти
більше про франківщину не треба знати нічого... тьху!
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01.04.2021 13:31 Відповісти
сумно
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01.04.2021 13:40 Відповісти
Ну, теперь заживьот франкивщина.
От имени франкивщины в Раде Вирастюк будет работать кулаками
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
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01.04.2021 14:58 Відповісти
Я БУЛЬТЕРЬЕР ЗЕЛЕНСКОГО, -ТИЩЕНКО

ОТРЕАГИРОВАЛ НА СЛУХИ О НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ
https://antikor.com.ua/articles/444442-ja_buljterjer_zelenskogo__tishchenko_otreagiroval_na_sluhi_o_novoj_dolhnosti
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01.04.2021 14:45 Відповісти
А Вирастюк с зелеными будет трибуну блокировать. Для этого его туда, видать и пристроили.
Зеленые паликмахтеры и фотографы не справляются.
Теперь будет напару с колюней Оболонским бультереьером Зеленского
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01.04.2021 15:02 Відповісти
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