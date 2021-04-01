На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського
Центральна виборча комісія відновила підрахунок голосів на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Підрахунок зупиняли більш ніж на добу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЦВК.
На цей момент комісія опрацювала 71,79% бюлетенів.
Результати розподілені так:
- Василь Вірастюк - 31,30%;
- Олександр Шевченко - 28,83%;
- Руслан Кошулинський - 28,80%.
Топ коментарі
+34 Andy Tiger
показати весь коментар01.04.2021 01:38
+31 Bogdan_
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+28 Людмила Терещенко #135198
показати весь коментар01.04.2021 01:46
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Такі "підрахунки" плануються і на наступних виборах і на "референдумах".
Наобирали кидал, ідіоти. Жрі.Те.
Дослівно: "День 5-й. 1 квітня, але чомусь не смішно. Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко. Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства".
Деталі: За даними спостерігачів "Чесно", спершу Тищенко плутав Прикарпаття з Закарпаттям, а потім "вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", хоча це незаконно.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", - заявляють у "Чесно".
"Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили… На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - додали у русі.
А від Марадьора хто балотується ?
Еще раз
От главмородеров, нагло смародеривших Украину
Вирастюк
От имени франкивщины в Раде Вирастюк будет работать кулаками
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
ОТРЕАГИРОВАЛ НА СЛУХИ О НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ
https://antikor.com.ua/articles/444442-ja_buljterjer_zelenskogo__tishchenko_otreagiroval_na_sluhi_o_novoj_dolhnosti
Зеленые паликмахтеры и фотографы не справляются.
Теперь будет напару с колюней Оболонским бультереьером Зеленского