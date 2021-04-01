На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського

Центральна виборча комісія відновила підрахунок голосів на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Підрахунок зупиняли більш ніж на добу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЦВК.

На цей момент комісія опрацювала 71,79% бюлетенів.

Результати розподілені так:

- Василь Вірастюк - 31,30%;

- Олександр Шевченко - 28,83%;

- Руслан Кошулинський - 28,80%.

Також читайте: Вибори на Прикарпатті: на 87 окрузі "мінували" виборчу дільницю, - "слуга народу" Корнієнко.