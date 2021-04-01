На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского

Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе №87 в Ивано-Франковской области. Подсчет останавливали более чем на сутки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЦИК.

На данный момент комиссия обработала 71,79% бюллетеней.

Результаты распределены таким образом:

- Василий Вирастюк - 31,30%;

- Александр Шевченко - 28,83%;

- Руслан Кошулинский - 28,80%.

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