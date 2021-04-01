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На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского

На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского

Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе №87 в Ивано-Франковской области. Подсчет останавливали более чем на сутки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЦИК.

На данный момент комиссия обработала 71,79% бюллетеней.

Результаты распределены таким образом:

- Василий Вирастюк - 31,30%;

- Александр Шевченко - 28,83%;

- Руслан Кошулинский - 28,80%.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы на Прикарпатье: на 87 округе "минировали" избирательный участок, - "слуга народа" Корниенко.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24733) ЦИК (3644) Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327)


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Топ комментарии
+34
після того, як зграя зебілів припхалась на дільницю, результати васі почали зростати (совпадєніє?)
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01.04.2021 01:38
+31
нужно пересчитывать до тех пор, пока у васька не станет 73%
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01.04.2021 01:37
+28
Ну я еще понимаю, как можно проголосовать за Шевченко, он уже был депутатом от этой области, люди что-то могут о нём знать.
Но проголосовать за за Вирастюка! Неужели им не достаточно тех поваров, грузчиков и шоменов, которых уже навыбирали в Раду.
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01.04.2021 01:46
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В західній Украіні повбивали більшість воінів УПА і тому голосує одне продажне бидлою
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01.04.2021 09:30 Ответить
Те що три кандидата набирають дуже близьку кількість голосів, говорить про те що виборці голосують спонтанно без використання серйозних критеріїв. А якщо врахувати й те, що 65% виборців взагалі не прийшли голосувати говорить про те, що величезна криза в якості кандидатів і депутатів.
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01.04.2021 09:41 Ответить
Можете підтеритись тими "результатами". Це не вибори, а відверте фуфло від беніних слуг.
Такі "підрахунки" плануються і на наступних виборах і на "референдумах".
Наобирали кидал, ідіоти. Жрі.Те.
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01.04.2021 10:36 Ответить
http://sokalinfo.com/01-25356-04.html Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який приїхав із групою нардепів на 87-й округ, чіплявся до журналістів і до кандидата в нардепи від "За майбутнє" Олександра Шевченка, домігся його видалення з окружкому, повідомляє у у Facebook рух "Чесно"

Дослівно: "День 5-й. 1 квітня, але чомусь не смішно. Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко. Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства".
Деталі: За даними спостерігачів "Чесно", спершу Тищенко плутав Прикарпаття з Закарпаттям, а потім "вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", хоча це незаконно.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", - заявляють у "Чесно".
"Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили… На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - додали у русі.
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01.04.2021 12:15 Ответить
Перевибори.
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01.04.2021 12:26 Ответить
А від Марадьора хто балотується ?
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01.04.2021 12:22 Ответить
два Зе!біла- це вже сила та майже повноцінний сапієнс.
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01.04.2021 13:10 Ответить
Виктор N зелемойская моська
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01.04.2021 14:55 Ответить
Халуенышь мародера?
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13.04.2021 17:18 Ответить
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01.04.2021 13:39 Ответить
Вирастюк
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01.04.2021 14:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/485617

А від Марадьора хто балотується ?
Еще раз
От главмородеров, нагло смародеривших Украину
Вирастюк
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01.04.2021 15:04 Ответить
А хто сумнівався, що українці ніяких висновків із обрання Клоуна не зроблять?
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01.04.2021 13:23 Ответить
більше про франківщину не треба знати нічого... тьху!
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01.04.2021 13:31 Ответить
сумно
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01.04.2021 13:40 Ответить
Ну, теперь заживьот франкивщина.
От имени франкивщины в Раде Вирастюк будет работать кулаками
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
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01.04.2021 14:58 Ответить
Я БУЛЬТЕРЬЕР ЗЕЛЕНСКОГО, -ТИЩЕНКО

ОТРЕАГИРОВАЛ НА СЛУХИ О НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ
https://antikor.com.ua/articles/444442-ja_buljterjer_zelenskogo__tishchenko_otreagiroval_na_sluhi_o_novoj_dolhnosti
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01.04.2021 14:45 Ответить
А Вирастюк с зелеными будет трибуну блокировать. Для этого его туда, видать и пристроили.
Зеленые паликмахтеры и фотографы не справляются.
Теперь будет напару с колюней Оболонским бультереьером Зеленского
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01.04.2021 15:02 Ответить
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