Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса

Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области приняла протоколы со всех 93 участков. Бюллетени с 20 УИК отправили на перерасчет, протоколы с 4 участков - на уточнение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Бюллетени должны пересчитать к трем часам ночи. Председатель ОИК пообещал, что до завтрашнего вечера объявят результат довыборов.

Напомним, 28 марта в округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

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31 марта Центральная избирательная комиссия вторично получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные 30 марта члены комиссии так и не смогли приступить к работе. В целом работа комиссии была заблокирована более двух суток.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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