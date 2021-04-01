Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса
Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области приняла протоколы со всех 93 участков. Бюллетени с 20 УИК отправили на перерасчет, протоколы с 4 участков - на уточнение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
Бюллетени должны пересчитать к трем часам ночи. Председатель ОИК пообещал, что до завтрашнего вечера объявят результат довыборов.
Напомним, 28 марта в округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы
31 марта Центральная избирательная комиссия вторично получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные 30 марта члены комиссии так и не смогли приступить к работе. В целом работа комиссии была заблокирована более двух суток.
Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк.
Также на Цензор.НЕТ: На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився - Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", - йдеться у повідомленні.
"Тищенко кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе, і його таки вилучили. На відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", - зазначають у "Чесно".
Раніше нардеп Тищенко довів кількох членів окружкому до такої істерики, що довелося викликати швидку.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vibori-sproba-zrivu-viboriv-tishchenko-provodiv-obshuki-i-vimagav-stati-pered-nim-na-kolina-novini-ukrajina-11373286.html
суть статьи - зеленые идут на такие фальсификации которых небыло с 2004 года
"Виборча комісія у 87-му окрузі нарешті розпочала роботу після втручання народних депутатів від «Слуги народу».
Однак вночі до приміщення ОВК, де зберігаються бюлетені виборців та протоколи підрахунку з дільниці, відбулося незаконне проникнення та маніпуляції з виборчою документацією.
Зранку, перед відновленням роботи, члени ОВК зафіксували зміщення пломб на вході до серверної та зміну положення пакунків із бюлетенями.
Це підтверджують фото, які були зроблені вчора представниками комісії після опломбування приміщення.
Інформація про злочин направлена до правоохоронних органів.
Однак голова окружної комісії та представники «Слуги народу» жодним чином не відреагували на зауваження про можливі фальсифікації і продовжили роботу.
Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» закликає Центральну виборчу комісію та правоохоронні органи вжити заходів, щоб попередити спотворення результатів, яке відбувається у 87-му окрузі!"
https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/285896159799131
https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114
https://censor.net/ua/n3257114