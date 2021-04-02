Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сєнкевич

У разі, якщо в Миколаєві збережеться негативна тенденція до зростання кількості хворих на COVID-19, лікарям доведеться вибирати, кому жити, оскільки лікарні вже переповнені.

Про це миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив під час прямого ефіру в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

"Наші лікарні переповнені. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що чим більше тяжкохворих людей потраплятиме в лікарню - тим менше буде вільних ліжок, а також ліжок, обладнаних киснем. Це означає, що лікарям потрібно буде вибирати, кому жити, а кому фактично не мати можливості дихати киснем і вмирати. Для того, щоб цього не сталося, вживаються ці заходи", - сказав він.

Він повідомив, що 1 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідемічної ситуації. У Миколаївській області перевищено епідпоріг майже на 20%. Показник рівня госпіталізації становить вище 108 осіб на 100 тисяч населення за максимуму 60. Завантаженість ліжок з киснем становить майже 70% за норми 65%.

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"Якщо до 8 квітня нас не переведуть у "помаранчеву" зону, то локдаун триватиме ще щонайменше 2 тижні. Що це означає? Це означає, що у нас все дуже погано. Якщо ми говоримо про динаміку, то динаміка людей, яких госпіталізують, більша, ніж тих, яких виписують. Це означає, що наші лікарні поступово переповнюються, наш обласний тубдиспансер теж заповнюється людьми. Туди сформовані додаткові бригади, - розповів мер.