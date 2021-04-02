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Новини Коронавірус і карантин
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Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сєнкевич

Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сєнкевич

У разі, якщо в Миколаєві збережеться негативна тенденція до зростання кількості хворих на COVID-19, лікарям доведеться вибирати, кому жити, оскільки лікарні вже переповнені.

Про це миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив під час прямого ефіру в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

"Наші лікарні переповнені. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що чим більше тяжкохворих людей потраплятиме в лікарню - тим менше буде вільних ліжок, а також ліжок, обладнаних киснем. Це означає, що лікарям потрібно буде вибирати, кому жити, а кому фактично не мати можливості дихати киснем і вмирати. Для того, щоб цього не сталося, вживаються ці заходи", - сказав він.

Він повідомив, що 1 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідемічної ситуації. У Миколаївській області перевищено епідпоріг майже на 20%. Показник рівня госпіталізації становить вище 108 осіб на 100 тисяч населення за максимуму 60. Завантаженість ліжок з киснем становить майже 70% за норми 65%.

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"Якщо до 8 квітня нас не переведуть у "помаранчеву" зону, то локдаун триватиме ще щонайменше 2 тижні. Що це означає? Це означає, що у нас все дуже погано. Якщо ми говоримо про динаміку, то динаміка людей, яких госпіталізують, більша, ніж тих, яких виписують. Це означає, що наші лікарні поступово переповнюються, наш обласний тубдиспансер теж заповнюється людьми. Туди сформовані додаткові бригади, - розповів мер.

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Миколаїв (1809) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
За то бабло, что Вавы раскрал из ковидного ыонда, можно было 40 000 000 населения дважды привить Пфайзером и построить кислородные станции во всех сельских амбулаториях, не говоря уже о больницах.
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02.04.2021 10:45
+6
Николаевцы сами выбрали этот путь. 70% ходят без масок и не соблюдают дистанцию, хотя бы минимальную.
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02.04.2021 11:05
+4
Выбирать просто, кто тголосовал за вот это чмо и его шоблу с разного рода голосящими жопами старух и "бравых" самосебя удовлетворяющих полковников в пенсне с мешком, в 2019 году, тех сразу в м.....г, остальных лечить.
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02.04.2021 10:44
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это после того как растратили ковидный фонд, а больниц построить ума не хватило...
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02.04.2021 10:42 Відповісти
За то бабло, что Вавы раскрал из ковидного ыонда, можно было 40 000 000 населения дважды привить Пфайзером и построить кислородные станции во всех сельских амбулаториях, не говоря уже о больницах.
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02.04.2021 10:45 Відповісти
авжеж, саме час заробляти... багато заробляти

Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 11:08 Відповісти
То же мне, "открыли" Америку. Про это не знают и в это не поверят только прихожане секты "Святого Янелоха".
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 9621Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 6082Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 2398
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02.04.2021 11:41 Відповісти
"Королевство кривых зеркал", а правит им сказочный Йагупоп в нашем случае дятел.- псевдо Голобородько
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 7298
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02.04.2021 10:54 Відповісти
Выбирать просто, кто тголосовал за вот это чмо и его шоблу с разного рода голосящими жопами старух и "бравых" самосебя удовлетворяющих полковников в пенсне с мешком, в 2019 году, тех сразу в м.....г, остальных лечить.
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02.04.2021 10:44 Відповісти
Согласен с тобой, престарелую вату вообще сразу за порог выставлять нужно, а не лечить, а то:
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 4076
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02.04.2021 11:04 Відповісти
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 147
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02.04.2021 11:04 Відповісти
Ну, скопом то престарелых не надо. Только любителей совка и выше мной перечисленных.
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02.04.2021 11:34 Відповісти
И какова цена "вопроса" быть или не быть?
Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 2707
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02.04.2021 10:46 Відповісти
Наче до цього вони цього не робили?! От вже ж цинічні виродки, Богами себе уявляють...
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02.04.2021 10:57 Відповісти
Кто больше даст, тот и выживет.
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02.04.2021 11:03 Відповісти
Николаевцы сами выбрали этот путь. 70% ходят без масок и не соблюдают дистанцию, хотя бы минимальную.
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02.04.2021 11:05 Відповісти
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 9192
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02.04.2021 11:08 Відповісти
Короновирус закінчиться тоді, коли перестануть виділяти бабло за ковідних.
Коли лікар напряму пропонує тобі гроші, щоб поставити тобі ковід діагноз))
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02.04.2021 11:15 Відповісти
В подтверждение ваших слов есть https://censor.net/ru/comments/locate/3257183/01921467-556e-73ae-b75e-300a1642a006 !
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02.04.2021 20:47 Відповісти
Всем второй год сидеть по домам. Здоровье оно такое, жрите, спите и не двигайтесь, никакого воздуха. Кровь должна застаиваться. Обмен веществ остановится. На улицу выходить в футболках, что бы надуло во все дыры
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02.04.2021 11:17 Відповісти
А що там обирати їм... їм не звикати - живе той родичі кого більше грошей зібрати можуть. Наче перший раз.
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02.04.2021 11:17 Відповісти
О! Эти ***** всегда выбирают, кому жить, кому нет, по одной и той же схеме: платишь - живешь, не плашь - умираешь. Даже когда больницы полупустые.
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02.04.2021 11:37 Відповісти
А чому не лікують? Це ж елементарно просто.
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія, а в разі гострого залення легенів з високою Т зробити декілкьа укутувань за Севастьяном Кнейпом. Названі заходи на 100% виліковуть хворих. А чому в лікарні помирають? Може до таких лікарень не варто і їздити?
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02.04.2021 11:28 Відповісти
А чому не лікують? Це ж елементарно просто.
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія...\ головне лазером добре прицілитись у клятий вірус
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 4298
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02.04.2021 11:35 Відповісти
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич
так було в Італії.
тих,у кого було менше шансів-вже не підключали до ШВЛ..
у нас трохи інше.
до багатьох будуть призначені лікарями стоматологи,травматологи..масажисти...(
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02.04.2021 11:32 Відповісти
Не сците... А просто прочтите https://censor.net/ru/comments/locate/3257183/01921467-556e-73ae-b75e-300a1642a006 он о НИКОЛАЕВЕ !
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02.04.2021 20:49 Відповісти
Я думал, что "мэр" - это про делать, а не описывать то, что и так все знают. С таким же успехом мог и про погоду в Николаеве рассказать. Ну и нах такой мэр, который не знает и не понимает что делать?
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02.04.2021 11:50 Відповісти
Синкевич ,ну если бы ты не был ДУРАКОМ ,то всего этого можно было избежать ...
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02.04.2021 11:56 Відповісти
Для тех кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНо интересно НАСКОЛЬКО "плохо" в Николаеве в инфекционнках (ковидных больница) СОВЕТУЮ почитать https://news.pn/ru/politics/251649 ТУТ (https://news.pn/ru/politics/251649 Федорова опять просит у облсовета денег на зарплаты... )
и https://news.pn/ru/money/251705
ТУТ (https://news.pn/ru/money/251705 Зарплаты директоров николаевских «ковидных» больниц - больше всех за год получила Федорова ) !!!
Я думаю... вы поймёте откуда ноги растут об "УЖАСАХ ковида" И насколько это кое кому ВЫГОДНО ... !
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02.04.2021 20:46 Відповісти
https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#

https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#



У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини

За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.

"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
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02.04.2021 21:13 Відповісти
Я в силу своих служебных обязанностей был часто связан с "моргом"... Так вот... эта контора достаточно "не самостоятельная" в своих заключениях... Им как скажут - то и напишут ...
А если не скажут, но как то будет выгодно им лично - то так то же напишут ...
Там правду сложно искать... Сто в СМЭ, что у паталогоанатомичке...
По этому я не верю официальной статистике !
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02.04.2021 21:21 Відповісти
 
 