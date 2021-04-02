Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сєнкевич
У разі, якщо в Миколаєві збережеться негативна тенденція до зростання кількості хворих на COVID-19, лікарям доведеться вибирати, кому жити, оскільки лікарні вже переповнені.
Про це миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив під час прямого ефіру в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.
"Наші лікарні переповнені. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що чим більше тяжкохворих людей потраплятиме в лікарню - тим менше буде вільних ліжок, а також ліжок, обладнаних киснем. Це означає, що лікарям потрібно буде вибирати, кому жити, а кому фактично не мати можливості дихати киснем і вмирати. Для того, щоб цього не сталося, вживаються ці заходи", - сказав він.
Він повідомив, що 1 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідемічної ситуації. У Миколаївській області перевищено епідпоріг майже на 20%. Показник рівня госпіталізації становить вище 108 осіб на 100 тисяч населення за максимуму 60. Завантаженість ліжок з киснем становить майже 70% за норми 65%.
"Якщо до 8 квітня нас не переведуть у "помаранчеву" зону, то локдаун триватиме ще щонайменше 2 тижні. Що це означає? Це означає, що у нас все дуже погано. Якщо ми говоримо про динаміку, то динаміка людей, яких госпіталізують, більша, ніж тих, яких виписують. Це означає, що наші лікарні поступово переповнюються, наш обласний тубдиспансер теж заповнюється людьми. Туди сформовані додаткові бригади, - розповів мер.
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Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Коли лікар напряму пропонує тобі гроші, щоб поставити тобі ковід діагноз))
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія, а в разі гострого залення легенів з високою Т зробити декілкьа укутувань за Севастьяном Кнейпом. Названі заходи на 100% виліковуть хворих. А чому в лікарні помирають? Може до таких лікарень не варто і їздити?
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія...\ головне лазером добре прицілитись у клятий вірус
так було в Італії.
тих,у кого було менше шансів-вже не підключали до ШВЛ..
у нас трохи інше.
до багатьох будуть призначені лікарями стоматологи,травматологи..масажисти...(
и https://news.pn/ru/money/251705
ТУТ (https://news.pn/ru/money/251705 Зарплаты директоров николаевских «ковидных» больниц - больше всех за год получила Федорова ) !!!
Я думаю... вы поймёте откуда ноги растут об "УЖАСАХ ковида" И насколько это кое кому ВЫГОДНО ... !
https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#
У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини
За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.
"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
А если не скажут, но как то будет выгодно им лично - то так то же напишут ...
Там правду сложно искать... Сто в СМЭ, что у паталогоанатомичке...
По этому я не верю официальной статистике !