Росія хоче перетворити Крим на військовий плацдарм, - Кравчук

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що часті військові навчання російської армії в анексованому Криму - це прагнення Кремля "продемонструвати свою силу".

Про це він заявив у коментарі Крим.Реалії, відповідаючи на питання, для чого Росія проводить активну мілітаризацію Кримського півострова, передає Цензор.НЕТ.

"Ну не просто ж Крим - це Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки політики, які далеко виходять за межі України. І тому Росія хоче перетворити Крим на плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу, вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні, і що у них там сильна військова база", - зазначив Кравчук.

На цьому тижні начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак повідомив, що російські війська, які перекидали в анексований Крим з Новоросійська і Ставрополя на навчання в березні, продовжують залишатися на півострові. Він також зазначив, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною.

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