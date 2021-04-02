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Росія хоче перетворити Крим на військовий плацдарм, - Кравчук

Росія хоче перетворити Крим на військовий плацдарм, - Кравчук

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що часті військові навчання російської армії в анексованому Криму - це прагнення Кремля "продемонструвати свою силу".

Про це він заявив у коментарі Крим.Реалії, відповідаючи на питання, для чого Росія проводить активну мілітаризацію Кримського півострова, передає Цензор.НЕТ.

"Ну не просто ж Крим - це Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки політики, які далеко виходять за межі України. І тому Росія хоче перетворити Крим на плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу, вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні, і що у них там сильна військова база", - зазначив Кравчук.

На цьому тижні начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак повідомив, що російські війська, які перекидали в анексований Крим з Новоросійська і Ставрополя на навчання в березні, продовжують залишатися на півострові. Він також зазначив, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною.

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Глава американського Міноборони Ллойд Остін заявив, що США готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Крим (14175) росія (65379)


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Топ коментарі
+7
Не может быть! А все думали, они в Крыму автономию татарам делают.
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02.04.2021 12:13
+3
Вже перетворила. І планує зробити те саме зі всією Україною.
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02.04.2021 12:15
+2
У старичка позднее зажигание. В свой плацдарм Россия стала превращать Крым ещё когда Кравчук был президентом
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02.04.2021 12:30
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Не может быть! А все думали, они в Крыму автономию татарам делают.
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02.04.2021 12:13 Відповісти
Добейте уже кто-нибудь этого старого маразматика
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02.04.2021 12:49 Відповісти
Вже перетворила. І планує зробити те саме зі всією Україною.
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02.04.2021 12:15 Відповісти
черное море - бассейн. просто капитан очевидность ))) из этого бассейна - один выход, контейнеровозом перекрыть можно.
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02.04.2021 12:23 Відповісти
та ну!)
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02.04.2021 12:26 Відповісти
У старичка позднее зажигание. В свой плацдарм Россия стала превращать Крым ещё когда Кравчук был президентом
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02.04.2021 12:30 Відповісти
В связи с этим нужно закрыть проезд, проход из Украины в Крым. Перекопать перешеек и пустить туда воды Сиваша, вдоль линии с оккупированным Крымом устроить сплошные минные поля и фортификационные сооружения. Превратив Крым на время оккупации в " остров". Тем более что на всех переговорах, обсуждениях и т.д. Крым остается " за скобками", и учитывая не сопоставимые военные возможности Раши и Украины этот вопрос может быть " зависшим" на десятилетия , десятилетия. ( не зависимо от возможной смены власти в РФ) Мы помним что " русский либерализм и демократия заканчивается там , где начинается украинский вопрос". Но опять таки,, мы же не менее гибридны и поэтому это " не наши методы" отношений с врагом, агрессором и оккупантом.
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02.04.2021 12:38 Відповісти
та пляць облийте вже його хто-небуть безіном
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02.04.2021 13:35 Відповісти
ДО НЬОГО ТІЛЬКИ ДІЙШЛО. А ПУТІН ПОЧАВ ТАМ СТВОРЮВАТИ БАЗУ ЩЄ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА КРАВЧУКА. І КРИМ БУВ АНЕКСОВАНИЙ ПІД ВІЙСЬКОВУ БАЗУ , ЩО АКТИВНО РОЗБУДОВУЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИЛІТЬ , ОСОБЛИВО НИНІ ,
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02.04.2021 16:27 Відповісти
 
 