Россия хочет превратить Крым в военный плацдарм, - Кравчук

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что частые военные учения российской армии в аннексированном Крыму – это стремление Кремля "продемонстрировать свою силу".

Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии, отвечая на вопрос, для чего Россия проводит активную милитаризацию Крымского полуострова, передает Цензор.НЕТ.



"Ну не просто же Крым – это Украина, это Черное море, это целый бассейн. Там Турция, там сходятся нити политики, которые далеко выходят за пределы Украины. И поэтому Россия хочет превратить Крым в плацдарм военный. И поэтому, поставив такую задачу, они демонстрируют свою силу, они туда завозят войска, завозят новейшее оружие, чтобы показать, что они там присутствуют, и что у них там сильная военная база", – отметил Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. ВИДЕО

На этой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что российские войска, которые перебрасывали в аннексированный Крым из Новороссийска и Ставрополя на учения в марте, продолжают оставаться на полуострове. Он также отметил, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной.

Глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что США готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии.

Также читайте: Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, - доклад Госдепа США