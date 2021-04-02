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Россия хочет превратить Крым в военный плацдарм, - Кравчук

Россия хочет превратить Крым в военный плацдарм, - Кравчук

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что частые военные учения российской армии в аннексированном Крыму – это стремление Кремля "продемонстрировать свою силу".

Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии, отвечая на вопрос, для чего Россия проводит активную милитаризацию Крымского полуострова, передает Цензор.НЕТ.

"Ну не просто же Крым – это Украина, это Черное море, это целый бассейн. Там Турция, там сходятся нити политики, которые далеко выходят за пределы Украины. И поэтому Россия хочет превратить Крым в плацдарм военный. И поэтому, поставив такую задачу, они демонстрируют свою силу, они туда завозят войска, завозят новейшее оружие, чтобы показать, что они там присутствуют, и что у них там сильная военная база", – отметил Кравчук.

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На этой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что российские войска, которые перебрасывали в аннексированный Крым из Новороссийска и Ставрополя на учения в марте, продолжают оставаться на полуострове. Он также отметил, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной.

Глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что США готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии.

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Кравчук Леонид (1226) Крым (26411) россия (95671)


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Топ комментарии
+7
Не может быть! А все думали, они в Крыму автономию татарам делают.
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02.04.2021 12:13
+3
Вже перетворила. І планує зробити те саме зі всією Україною.
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02.04.2021 12:15
+2
У старичка позднее зажигание. В свой плацдарм Россия стала превращать Крым ещё когда Кравчук был президентом
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02.04.2021 12:30
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Не может быть! А все думали, они в Крыму автономию татарам делают.
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02.04.2021 12:13 Ответить
Добейте уже кто-нибудь этого старого маразматика
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02.04.2021 12:49 Ответить
Вже перетворила. І планує зробити те саме зі всією Україною.
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02.04.2021 12:15 Ответить
черное море - бассейн. просто капитан очевидность ))) из этого бассейна - один выход, контейнеровозом перекрыть можно.
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02.04.2021 12:23 Ответить
та ну!)
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02.04.2021 12:26 Ответить
У старичка позднее зажигание. В свой плацдарм Россия стала превращать Крым ещё когда Кравчук был президентом
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02.04.2021 12:30 Ответить
В связи с этим нужно закрыть проезд, проход из Украины в Крым. Перекопать перешеек и пустить туда воды Сиваша, вдоль линии с оккупированным Крымом устроить сплошные минные поля и фортификационные сооружения. Превратив Крым на время оккупации в " остров". Тем более что на всех переговорах, обсуждениях и т.д. Крым остается " за скобками", и учитывая не сопоставимые военные возможности Раши и Украины этот вопрос может быть " зависшим" на десятилетия , десятилетия. ( не зависимо от возможной смены власти в РФ) Мы помним что " русский либерализм и демократия заканчивается там , где начинается украинский вопрос". Но опять таки,, мы же не менее гибридны и поэтому это " не наши методы" отношений с врагом, агрессором и оккупантом.
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02.04.2021 12:38 Ответить
та пляць облийте вже його хто-небуть безіном
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02.04.2021 13:35 Ответить
ДО НЬОГО ТІЛЬКИ ДІЙШЛО. А ПУТІН ПОЧАВ ТАМ СТВОРЮВАТИ БАЗУ ЩЄ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА КРАВЧУКА. І КРИМ БУВ АНЕКСОВАНИЙ ПІД ВІЙСЬКОВУ БАЗУ , ЩО АКТИВНО РОЗБУДОВУЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИЛІТЬ , ОСОБЛИВО НИНІ ,
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02.04.2021 16:27 Ответить
 
 