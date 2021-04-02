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Кабмін створив Національний фонд інвестицій

Кабмін створив Національний фонд інвестицій

За дорученням Президента України уряд створив державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд") і затвердив його статут.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня, повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі уряду.

Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

Згідно із затвердженим Статутом предметом діяльності підприємства є:

- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;

- фінансування і реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів;

- залучення інвестицій;

- підготовка інвестиційних та інших проєктів;

- управління об'єктами власності відповідно до закону;

- освіту інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;

- участь у спільній діяльності;

- участь в соціально значущих проєктах.

Також читайте: Зеленський підписав закони про податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями

Автор: 

інвестиції (2061) Кабмін (14104)


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Поздравляем, очередная коррупционная дыра.
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02.04.2021 12:27 Відповісти
очередная афера мастеров спорта по на ипалову!
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02.04.2021 12:34 Відповісти
Не назвал бы их мастерами. Все эти "схемы" по разворовыванию средств очевидны, проблемой является полное отсутствие общественного контроля за их деятельностью, а также неотвратимости наказания.
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02.04.2021 12:52 Відповісти
Куда деньги отправлять?
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02.04.2021 12:28 Відповісти
зеленский со своей сворой проходимцев миллиарды бюджетных денег вывез в офшоры. А вы лохи инвестируйте в страну из которой зеленые уже собрались валить.
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02.04.2021 12:29 Відповісти
уже "ковидный" фонд разворовали, отмыли бабло через "велике крадівницьтво", а потом янелох вообще сказал, что "ковидного" фонда и не было вовсе это следующая финансовая дыра с гламурно-креативным названием... донецких бандитов сменила криворожская гопота ...
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02.04.2021 12:34 Відповісти
Баян! Это уже создавал сывочолый гэтьман, когда некуда было пристроить уволенного Ложкинда
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02.04.2021 12:42 Відповісти
Первая инвестиция-куртка Степанова
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02.04.2021 13:25 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3257246/vpervye_s_2015_goda_natsbank_zafiksiroval_ottok_inostrannyh_investitsiyi_iz_ukrainy_chistyyi_ottok_za
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02.04.2021 13:37 Відповісти
 
 