Кабмін створив Національний фонд інвестицій
За дорученням Президента України уряд створив державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд") і затвердив його статут.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня, повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі уряду.
Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.
Згідно із затвердженим Статутом предметом діяльності підприємства є:
- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;
- фінансування і реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів;
- залучення інвестицій;
- підготовка інвестиційних та інших проєктів;
- управління об'єктами власності відповідно до закону;
- освіту інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;
- участь у спільній діяльності;
- участь в соціально значущих проєктах.
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