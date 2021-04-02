Кабмін створив Національний фонд інвестицій

За дорученням Президента України уряд створив державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд") і затвердив його статут.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня, повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі уряду.

Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

Згідно із затвердженим Статутом предметом діяльності підприємства є:

- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;

- фінансування і реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів;

- залучення інвестицій;

- підготовка інвестиційних та інших проєктів;

- управління об'єктами власності відповідно до закону;

- освіту інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;

- участь у спільній діяльності;

- участь в соціально значущих проєктах.

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