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закон (2787) Зеленський (22429) інвестиції (1995) податки (3734)

Зеленський підписав закони про податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями

Зеленський підписав закони про податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним Закон "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору" № 1294-ІХ, який парламент ухвалив 2 березня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу глави держави.

Згідно з цим документом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, що ввозитиметься в Україну для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями".

Вказані податкові пільги надаються за умови, що товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України.

При цьому передбачається, що перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

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Також Глава держави підписав ініційований ним Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні" № 1293-ІХ, який Верховна Рада ухвалила також 2 березня.

Згідно з цим законом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну устаткування (обладнання), комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

"Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту протягом п'яти років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором", - пояснюють у пресслужбі ОПУ.

Крім того повідомляється, що закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються в межах реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки запровадженню державної підтримки великих інвестиційних проектів, зокрема шляхом надання податкових стимулів.

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Топ коментарі
+8
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 8885
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25.03.2021 16:08
+6
Зеля вже привіз мільярди інвестицій із Британії, Еміратів, Японії здається...Канада щось обіцяла..
Живемо на інвестиціях, шо зашибісь
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25.03.2021 16:07
+6
А инвестиции из Омана не освоят и три поколения украинцев.
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25.03.2021 16:09
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А Бубочка трудится аки пчела! Я аж соскучился по его дибильноватым видосикам
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25.03.2021 16:06 Відповісти
Це неконституційно давати пільги тільки окремій касті інвесторів! Взагалі все обладнання має бути звільнене від ПДВ при ввезенні в Україну і взагалі ПДВ має бути відмінено як податок, бо він не працює!
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25.03.2021 16:09 Відповісти
Ага. Давайте поговоримо про конситуційність скоморошної економіки і блазневих указів.
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25.03.2021 16:14 Відповісти
Скасуйте ПДВ і буде стимул. Довбні.
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25.03.2021 16:06 Відповісти
краще спакуйте чумайдани і валіть геть - тоді прийдуть інвестори.
президент штатів з вофачкац не спілкується - то які інвестори прийдуть ?? пройдисвіти або кацапи.
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25.03.2021 16:08 Відповісти
Та ви шо... тобто інвесторів не вабить політичні вподобання, а не відсутність правосуддя...це сильно. Завзяття вам.
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25.03.2021 16:13 Відповісти
Ви знаєте, що в західному суспільстві, де крутяться основні капітали, вагомою є репутація та рекомендації. На них орієнтуються інші інвестори, бо завдяки цим правилам вони і змогли нажити капітали. Тому ставлення Байдена до Зеленського можна порівняти з китайською стіною для інвестицій.
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25.03.2021 16:16 Відповісти
Коли захід "зхавав" війну у Грузії,переніс виробництва у КНР,зхавав напад орди на Україну - то про що мова?
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25.03.2021 16:21 Відповісти
А при чому тут ПДВ? Як воно пов'язано з кривосуддям?
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26.03.2021 04:49 Відповісти
я про простий стимул, що не передбачає заґратування та аніхіляцію більшості "еліти".
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26.03.2021 11:26 Відповісти
Зеля вже привіз мільярди інвестицій із Британії, Еміратів, Японії здається...Канада щось обіцяла..
Живемо на інвестиціях, шо зашибісь
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25.03.2021 16:07 Відповісти
А инвестиции из Омана не освоят и три поколения украинцев.
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25.03.2021 16:09 Відповісти
І не кажіть !
Пруть ті гроші і пруть... .Вже не маю де складати !
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25.03.2021 16:13 Відповісти
Зараз по ТВ ..брифінг ф(сбу) ...
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25.03.2021 16:07 Відповісти
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 8885
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25.03.2021 16:08 Відповісти
няня, няня
где же кружка))
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25.03.2021 16:08 Відповісти
Далі слів "президет Зельонський" читати досі не можу...ржач дусить... комік від Бога...
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25.03.2021 16:10 Відповісти
лол. янукович под фирташа такую хрень уже вводил. мы заплатили за его теплицы
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25.03.2021 16:11 Відповісти
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 2251
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25.03.2021 16:12 Відповісти
Стимул (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) - у Стародавньому Римі загострений ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
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25.03.2021 16:13 Відповісти
А це що таке "загострений ліска"? Якийсь місцевий вираз?
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25.03.2021 16:16 Відповісти
А это к ВИКИ вопрос. Можешь исправить.
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Особисто мені байдуже. Написане там - лише зайве підтвердження того, що до інформації з інтернет-джерел варто ставитися критично...
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25.03.2021 16:36 Відповісти
Но за дрючок верно. Можешь проверить
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25.03.2021 16:39 Відповісти
Та вроді ні. На Поділлі ліска, лозина, різка, прутик, в окацаплених місцинах пруток, на лівобережжі , здається, ціпок. По великому рахунку це одне і те ж. Ну , якщо по вумному, то деяка різниця є. Ліска (на Поділлі вона жіночого роду) з ліщини, лозина з верби (лози), різка - це вже як інструмент для виховання підростаючого покоління.
Але в Вікі таки фігня написана, якщо, звичайно, десь ліска не синонім палки.
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26.03.2021 05:23 Відповісти
Або віслюків.
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Ну то настоящих вiслюкiв. Этот - всего лишь кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
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25.03.2021 16:18 Відповісти
Ги..Ги... усе для бєни
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25.03.2021 16:16 Відповісти
Опять этот зеленый опарыш обдолбленный наркотой.
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25.03.2021 16:16 Відповісти
Зеленський підписав закони про податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями - Цензор.НЕТ 3114
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25.03.2021 16:39 Відповісти
Усі в нас рівні, але де-хто "рівніший"... Податкові пільги тільки своїм, обраним ! І це ми вже проходили. Нема віри нікому. Та й не буде...
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25.03.2021 17:30 Відповісти
 
 