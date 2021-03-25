РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6035 посетителей онлайн
Новости
1 197 32
закон (3144) Зеленский (19042) инвестиции (1155) налоги (3204)

Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями

Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора" № 1294-IX, который парламент принял 2 марта текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно этому документу, временно, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не произведены в государстве-оккупанте, либо государстве-агрессоре, либо на оккупированной территории Украины.

При этом предполагается, что перечень и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабинетом Министров Украины вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Сообщается, что Зеленский также подписал инициированный им Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями в Украине" № 1293-IX, который Верховная Рада также приняла 2 марта.

Читайте также: Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующим его для приготовления пищи

Согласно этому закону, временно, до 1 января 2035 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оснащения (оборудования), комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.

"Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору", - объясняют в пресс-службе ОПУ.

Кроме того сообщается, что закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 8885
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08
+6
Зеля вже привіз мільярди інвестицій із Британії, Еміратів, Японії здається...Канада щось обіцяла..
Живемо на інвестиціях, шо зашибісь
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07
+6
А инвестиции из Омана не освоят и три поколения украинцев.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Бубочка трудится аки пчела! Я аж соскучился по его дибильноватым видосикам
показать весь комментарий
25.03.2021 16:06 Ответить
Це неконституційно давати пільги тільки окремій касті інвесторів! Взагалі все обладнання має бути звільнене від ПДВ при ввезенні в Україну і взагалі ПДВ має бути відмінено як податок, бо він не працює!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:09 Ответить
Ага. Давайте поговоримо про конситуційність скоморошної економіки і блазневих указів.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:14 Ответить
Скасуйте ПДВ і буде стимул. Довбні.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:06 Ответить
краще спакуйте чумайдани і валіть геть - тоді прийдуть інвестори.
президент штатів з вофачкац не спілкується - то які інвестори прийдуть ?? пройдисвіти або кацапи.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
Та ви шо... тобто інвесторів не вабить політичні вподобання, а не відсутність правосуддя...це сильно. Завзяття вам.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:13 Ответить
Ви знаєте, що в західному суспільстві, де крутяться основні капітали, вагомою є репутація та рекомендації. На них орієнтуються інші інвестори, бо завдяки цим правилам вони і змогли нажити капітали. Тому ставлення Байдена до Зеленського можна порівняти з китайською стіною для інвестицій.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:16 Ответить
Коли захід "зхавав" війну у Грузії,переніс виробництва у КНР,зхавав напад орди на Україну - то про що мова?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:21 Ответить
А при чому тут ПДВ? Як воно пов'язано з кривосуддям?
показать весь комментарий
26.03.2021 04:49 Ответить
я про простий стимул, що не передбачає заґратування та аніхіляцію більшості "еліти".
показать весь комментарий
26.03.2021 11:26 Ответить
Зеля вже привіз мільярди інвестицій із Британії, Еміратів, Японії здається...Канада щось обіцяла..
Живемо на інвестиціях, шо зашибісь
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07 Ответить
А инвестиции из Омана не освоят и три поколения украинцев.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:09 Ответить
І не кажіть !
Пруть ті гроші і пруть... .Вже не маю де складати !
показать весь комментарий
25.03.2021 16:13 Ответить
Зараз по ТВ ..брифінг ф(сбу) ...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07 Ответить
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 8885
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
няня, няня
где же кружка))
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
Далі слів "президет Зельонський" читати досі не можу...ржач дусить... комік від Бога...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:10 Ответить
лол. янукович под фирташа такую хрень уже вводил. мы заплатили за его теплицы
показать весь комментарий
25.03.2021 16:11 Ответить
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для проектов со значительными инвестициями - Цензор.НЕТ 2251
показать весь комментарий
25.03.2021 16:12 Ответить
Стимул (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) - у Стародавньому Римі загострений ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:13 Ответить
А це що таке "загострений ліска"? Якийсь місцевий вираз?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:16 Ответить
А это к ВИКИ вопрос. Можешь исправить.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:17 Ответить
Особисто мені байдуже. Написане там - лише зайве підтвердження того, що до інформації з інтернет-джерел варто ставитися критично...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:36 Ответить
Но за дрючок верно. Можешь проверить
показать весь комментарий
25.03.2021 16:39 Ответить
Та вроді ні. На Поділлі ліска, лозина, різка, прутик, в окацаплених місцинах пруток, на лівобережжі , здається, ціпок. По великому рахунку це одне і те ж. Ну , якщо по вумному, то деяка різниця є. Ліска (на Поділлі вона жіночого роду) з ліщини, лозина з верби (лози), різка - це вже як інструмент для виховання підростаючого покоління.
Але в Вікі таки фігня написана, якщо, звичайно, десь ліска не синонім палки.
показать весь комментарий
26.03.2021 05:23 Ответить
Або віслюків.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:17 Ответить
Ну то настоящих вiслюкiв. Этот - всего лишь кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:18 Ответить
Ги..Ги... усе для бєни
показать весь комментарий
25.03.2021 16:16 Ответить
Опять этот зеленый опарыш обдолбленный наркотой.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:16 Ответить
Зеленський підписав закони про податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями - Цензор.НЕТ 3114
показать весь комментарий
25.03.2021 16:39 Ответить
Усі в нас рівні, але де-хто "рівніший"... Податкові пільги тільки своїм, обраним ! І це ми вже проходили. Нема віри нікому. Та й не буде...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:30 Ответить
 
 