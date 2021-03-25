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Газ (9404) закон (3144) Зеленский (19042) счетчик (22)

Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующим его для приготовления пищи

Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующим его для приготовления пищи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установки потребителям счетчиков природного газа" № 1338-IX, который Рада приняла 5 марта 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Целью документа является улучшение работы по введению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи.

В частности, документ предусматривает продление до 1 января 2023 года установки компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

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Газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа либо прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.

В свою очередь Кабинет Министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

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Топ комментарии
+4
"Каких реформ вам еще не хватает?" (с)
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25.03.2021 15:44
+3
Если бы счётчики устанавливали люди, то никакого продления не было бы. Наоборот, ввели бы штрафы. А так все делается для бедолаг упырей
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25.03.2021 15:51
+2
Гуманно.
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25.03.2021 15:42
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Гуманно.
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25.03.2021 15:42 Ответить
очереди за счетчиками не наблюдается...
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25.03.2021 15:43 Ответить
"Каких реформ вам еще не хватает?" (с)
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25.03.2021 15:44 Ответить
Тенденції підказують, що слово "їжа" доволі скоро стане синонімом слова "багатство". Та нічого, скоро крапива піде в рост. Не перший раз.
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25.03.2021 15:47 Ответить
Если бы счётчики устанавливали люди, то никакого продления не было бы. Наоборот, ввели бы штрафы. А так все делается для бедолаг упырей
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25.03.2021 15:51 Ответить
В том и дело что без счетчика, просто на плиту, списывают 12 кубов газа в месяц потребления.
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25.03.2021 16:47 Ответить
"газ используется, в частности, для приготовления пищи"
"газ используется только для приготовления пищи"
Закон пока не читал, но чувствую, что накручено
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25.03.2021 15:53 Ответить
Бойлер относится к "только для приготовления пищи"?
Это ж не отопление.
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25.03.2021 15:55 Ответить
якщо би ставили такі лічильники,як у Азербайджані,то комірне коштувало б в рази!!! меньше...не стало б прокладок олігархівських! Дивіться у ЮТ про це!!!
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25.03.2021 15:56 Ответить
аха ...ха... лишь бі фирташу не растрачиваться..лохи заплатят
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25.03.2021 16:36 Ответить
А толку с того. Рівнегаз например явочным порядком установил газовые счетчики на многоэтажных домах (один счетчик на весь дом). А показания этого счетчик раскидывают по всем квартирам дома. А там что ты использовал на самом деле никого не волнует.
Поэтому в каждую квартиру индивидуальный счетчик они ставить не заинтересованы.
И эта песня будет вечной. Пройдет срок они опять пересмотрят.
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25.03.2021 16:56 Ответить
Отсутствие учета в СССР называлось "приписками" и строго каралось

Это ж сколько надо заносить в офис президента, чтобы крутить такую схему который год подряд и на ура?
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25.03.2021 16:57 Ответить
Тільки вдумайтесь - "щоб покращити облік використання газу відкладають встановлення лічильників"...Лічильники якраз і служать для обліку газу,і якщо їх не буде,то не буде і обліку,не кажучи вже про його "покращення"...
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25.03.2021 17:17 Ответить
У меня на плиту списывают 14 кубов. Сжигаю реально 2. Понятно, что такой закон облгазам не нужен.
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25.03.2021 20:00 Ответить
 
 