Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующим его для приготовления пищи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установки потребителям счетчиков природного газа" № 1338-IX, который Рада приняла 5 марта 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Целью документа является улучшение работы по введению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи.
В частности, документ предусматривает продление до 1 января 2023 года установки компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.
Газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа либо прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.
НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.
В свою очередь Кабинет Министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
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"газ используется только для приготовления пищи"
Закон пока не читал, но чувствую, что накручено
Это ж не отопление.
Поэтому в каждую квартиру индивидуальный счетчик они ставить не заинтересованы.
И эта песня будет вечной. Пройдет срок они опять пересмотрят.
Это ж сколько надо заносить в офис президента, чтобы крутить такую схему который год подряд и на ура?