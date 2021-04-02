Кабмин создал Национальный фонд инвестиций
По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") и утвердило его устав.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе правительства.
Целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.
Согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:
- привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;
- привлечение инвестиций;
- подготовка инвестиционных и других проектов;
- управление объектами собственности в соответствии с законом;
- образование инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;
- участие в совместной деятельности;
- участие в социально значимых проектах.
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