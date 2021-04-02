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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") и утвердило его устав.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе правительства.

Целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ

Согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:

- привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;
- привлечение инвестиций;
- подготовка инвестиционных и других проектов;
- управление объектами собственности в соответствии с законом;
- образование инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;
- участие в совместной деятельности;
- участие в социально значимых проектах.

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инвестиции (1164) Кабмин (14029)


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Поздравляем, очередная коррупционная дыра.
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02.04.2021 12:27 Ответить
очередная афера мастеров спорта по на ипалову!
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02.04.2021 12:34 Ответить
Не назвал бы их мастерами. Все эти "схемы" по разворовыванию средств очевидны, проблемой является полное отсутствие общественного контроля за их деятельностью, а также неотвратимости наказания.
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02.04.2021 12:52 Ответить
Куда деньги отправлять?
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02.04.2021 12:28 Ответить
зеленский со своей сворой проходимцев миллиарды бюджетных денег вывез в офшоры. А вы лохи инвестируйте в страну из которой зеленые уже собрались валить.
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02.04.2021 12:29 Ответить
уже "ковидный" фонд разворовали, отмыли бабло через "велике крадівницьтво", а потом янелох вообще сказал, что "ковидного" фонда и не было вовсе это следующая финансовая дыра с гламурно-креативным названием... донецких бандитов сменила криворожская гопота ...
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02.04.2021 12:34 Ответить
Баян! Это уже создавал сывочолый гэтьман, когда некуда было пристроить уволенного Ложкинда
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02.04.2021 12:42 Ответить
Первая инвестиция-куртка Степанова
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02.04.2021 13:25 Ответить
https://censor.net/ru/news/3257246/vpervye_s_2015_goda_natsbank_zafiksiroval_ottok_inostrannyh_investitsiyi_iz_ukrainy_chistyyi_ottok_za
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02.04.2021 13:37 Ответить
 
 