Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") и утвердило его устав.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе правительства.

Целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

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Согласно утвержденному Уставу предметом деятельности предприятия является:

- привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

- финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов;

- привлечение инвестиций;

- подготовка инвестиционных и других проектов;

- управление объектами собственности в соответствии с законом;

- образование инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах;

- участие в совместной деятельности;

- участие в социально значимых проектах.

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