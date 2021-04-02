Співпраця ЗСУ з НАТО продовжує зміцнюватися, - Генштаб

Співпраця Сил України з НАТО продовжує зміцнюватися. В рамках цієї співпраці ЗСУ реалізують два ключові завдання.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації Збройних Сил України полковник Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні у співпраці з Альянсом Збройні Сили України мають на меті виконання двох ключових завдань. Це, по-перше, реформування Збройних Сил України відповідно до сучасних стандартів та нарощування їх спроможностей з відбиття збройної агресії проти України. По-друге - досягнення сумісності визначених сил та засобів Збройних Сил України з військовими формуваннями країн-членів НАТО та партнерів для забезпечення здатності діяти спільно під час проведення операцій з підтримання миру та безпеки та заходів підготовки військ, а також досягнення військових критеріїв для членства в Альянсі", - зазначив Павелко.

Підкреслюється, що реалізуючи ці завдання, Збройні Сили України використовують увесь спектр існуючих на сьогодні механізмів та програм співробітництва з Альянсом. В першу чергу це - військовий діалог на стратегічному рівні шляхом участі керівництва Збройних Сил України у щорічних засіданнях Військового комітету НАТО. Також, українські військовослужбовці активно залучаються до реалізації програм НАТО.

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"Це, зокрема, Програми удосконалення військової освіти, Програми професійного розвитку та Ініціативи з розбудови доброчесності, прозорості та зниження корупційних ризиків у діяльності оборонних та безпекових інституцій шляхом участі у відповідних семінарах, курсах, стажуваннях, корабельній практиці тощо. Важливим аспектом є набуття ЗС України сумісності та здатності діяти спільно з військовими формуваннями НАТО", - випливає з повідомлення.

"З використанням механізму Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО оцінюється готовність підрозділів Збройних Сил України до спільних дій з союзниками у складі багатонаціональних формувань. На цей час участь в Концепції оперативних можливостей беруть 13 підрозділів та військових частин Збройних Сил України. Нашим вагомим досягненням стала сертифікація НАТО у 2019 році оперативно-тактичної групи спеціального призначення. Вперше за всю історію Сил спеціальних операцій НАТО група ССпО держави-партнера пройшла відповідну сертифікацію та була включена до складу додаткового комплекту сил і засобів Сил реагування НАТО", - додав Павелко.

Він нагадав, що з 2008 року Збройні Сили України беруть участь у Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку. Сьогодні організовано регулярний обмін інформацією в межах західного та південного позиційних районів. Планами на перспективу передбачено перехід на вищий рівень взаємодії – обмін класифікованими даними.