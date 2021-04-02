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Новости Агрессия России против Украины
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Сотрудничество ВСУ с НАТО продолжает укрепляться, - Генштаб

Сотрудничество ВСУ с НАТО продолжает укрепляться, - Генштаб

Сотрудничество Вооруженных Сил Украины с НАТО продолжает укрепляться. В рамках данного сотрудничества ВСУ реализуют две ключевые задачи.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня в сотрудничестве с Альянсом ВСУ нацелены на выполнение двух ключевых задач. Это, во-первых, реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с современными стандартами и наращивание их возможностей по отражению вооруженной агрессии против Украины. Во-вторых - достижение совместимости определенных сил и средств Вооруженных Сил Украины с военными формированиями стран-членов НАТО и партнеров для обеспечения способности действовать совместно во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, мер подготовки войск, а также достижения военных критериев для членства в Альянсе, - отметил Павелко.

Подчеркивается, что реализуя эти задачи, Вооруженные Силы Украины используют весь спектр существующих на сегодня механизмов и программ сотрудничества с Альянсом. В первую очередь это - военный диалог на стратегическом уровне путем участия руководства Вооруженных Сил Украины в ежегодных заседаниях Военного комитета НАТО. Также, украинские военнослужащие активно привлекаются к реализации программ НАТО.

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"Это, в частности, Программы совершенствования военного образования, Программы профессионального развития и Инициативы по развитию добродетели, прозрачности и снижения коррупционных рисков в деятельности оборонных учреждениях путем участия в соответствующих семинарах, курсах, стажировках, корабельной практике и тому подобное. Важным аспектом является приобретение ВС Украины совместимости и способности действовать совместно с военными формированиями НАТО", - следует из сообщения.

"С использованием механизма Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО оценивается готовность подразделений Вооруженных Сил Украины к совместным действиям с союзниками в составе многонациональных формирований. В настоящее время участие в Концепции оперативных возможностей берут 13 подразделений и воинских частей Вооруженных Сил Украины. Нашим весомым достижением стала сертификация НАТО в 2019 году оперативно-тактической группы специального назначения. Впервые за всю историю Сил специальных операций НАТО группа ССПО государства-партнера прошла соответствующую сертификацию и была включена в состав дополнительного комплекта сил и средств Сил реагирования НАТО, - добавил Павелко.

Он напомнил, что с 2008 года Вооруженные Силы Украины принимают участие в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке. Сегодня организован регулярный обмен информацией в пределах западного и южного позиционных районов. Планами на перспективу предусмотрен переход на более высокий уровень взаимодействия - обмен классифицированными данными.

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Автор: 

Генштаб ВС (6331) НАТО (10000) членство в НАТО (1515) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+5
вавану треба відкрити ще кілька кримінальних впроваджень проти Байдена, щоб це співробітництво ще більше "скріпилося" ))))
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02.04.2021 12:39
+1
ддинауй,дегенератъ.. (ничего личного)
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02.04.2021 12:48
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ддинауй,дегенератъ.. (ничего личного)
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02.04.2021 12:48 Ответить
тю,Ванятко,ті чьто,обідєлся ?
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02.04.2021 12:55 Ответить
а шо,тебя с кацапов выгнали ?
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02.04.2021 13:00 Ответить
вавану треба відкрити ще кілька кримінальних впроваджень проти Байдена, щоб це співробітництво ще більше "скріпилося" ))))
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02.04.2021 12:39 Ответить
Це дуже гарно. Самий час поміркувати про надання важких ударних озброєннь...
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02.04.2021 12:52 Ответить
Надати кому?
ВАЗеленскій- презЕдент "міра".
https://censor.net/ru/news/3255919/arestovich_rejim_prekrascheniya_ognya_prodoljaet_deyure_deyistvovat_nachinat_strelyat_tupikovyyi_put
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02.04.2021 13:08 Ответить
Да уж...даже ПДЧ не дали,хорошее укрепление отношений.
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02.04.2021 13:23 Ответить
Срочно проводите совместные учения
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02.04.2021 14:19 Ответить
Что-то заголовок навеял: "престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі"
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02.04.2021 16:11 Ответить
хорошо, правильно.
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03.04.2021 02:24 Ответить
 
 