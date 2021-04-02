У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка

У Нідерландах померла жінка, якій раніше ввели вакцину від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала велика тромбоемболія легеневої артерії.

Про це повідомляє дослідний центр Lareb, який спеціалізується на виявленні побічних ефектів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що смерть настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії і зниження кількості тромбоцитів.

Усього після вакцинації препаратом AstraZeneca у п'яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низьку кількість тромбоцитів.

За інформацією Lareb, ці п'ять випадків припадають на 400 тисяч вакцин. Симптоми тромбозу і зниження рівня тромбоцитів виникли між сьомим і десятим днями після щеплення.

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Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Крім того, в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.