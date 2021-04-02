У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка
У Нідерландах померла жінка, якій раніше ввели вакцину від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала велика тромбоемболія легеневої артерії.
Про це повідомляє дослідний центр Lareb, який спеціалізується на виявленні побічних ефектів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що смерть настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії і зниження кількості тромбоцитів.
Усього після вакцинації препаратом AstraZeneca у п'яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низьку кількість тромбоцитів.
За інформацією Lareb, ці п'ять випадків припадають на 400 тисяч вакцин. Симптоми тромбозу і зниження рівня тромбоцитів виникли між сьомим і десятим днями після щеплення.
Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.
Крім того, в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.
Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.
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За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.
"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
точніше -від 10-ти до 30-ти разів вища..
ДЕМАГОГІЯ..
1.
20 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗАРАЗИЛИСЬ.
2.
ЛИШЕ 10 ВІДСОТКІВ З ІНФІКОВАНИХ МАЄ СИМПТОМИ.
А ДАЛІ - Є СТАТИСТИКА..
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зАРАЗ КОРОНОВІРУС ПО ДЕННІЙ КІЛЬКОСТІ ВИПЕРЕДИВ СМЕРТІ ВІД ІНСУЛЬТУ...
пробують все.
2.я стараюсь,щоб українці максимально вижили,ви-навпаки...,страннік з Лахти...(
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%5B%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%C2%AB%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB,%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, експлуатація емоцій, забобонів і невігластва простих людей, нагнітання пристрастей натовпу і відведення від мотивованого обдумування. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.
Що з того, що я кажу, можна до цього притягти? Чим я маніпулюю? Тим фактом, що Ви, наприклад, та я, та переважна більшість людей прожили у агресивному вірусному середовищі більше року без вакцин? Чи може те, що я кажу, що ці вакцини не пройшли всі повні етапи випробуваннь та є так би мовити "сирими"? Чи що ще? Чи може ті факти, що оприлюднюють щодо їх побочки? Так це теж не я - це ЗМІ таке публікують. Я тільки, на відміну від Вас ці повідомлення не ігнорую. Ну а штампи типу "лахта" та інше того ж штибу з методичок мені взагалі коментувати бажання немає.
Или можно еще такую новость: "в бельгии после вакцинации препаратом AstraZeneca погиб чернокожий мужчина от передозировки героина".
Вообще, есть общемировая статистика по смертям. Менее 20% людей в цивилизованных странах умирают от старости. Все остальные от болячек, несчастных случаев, дтп и тд. Т.е из 20млн вакцинированных, пару тысяч не доживут до нового года.
А взаимосвязь какая-то есть?