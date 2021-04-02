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Новини Коронавірус і карантин
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У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка

У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка

У Нідерландах померла жінка, якій раніше ввели вакцину від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала велика тромбоемболія легеневої артерії.

Про це повідомляє дослідний центр Lareb, який спеціалізується на виявленні побічних ефектів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що смерть настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії і зниження кількості тромбоцитів.

Усього після вакцинації препаратом AstraZeneca у п'яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низьку кількість тромбоцитів.

За інформацією Lareb, ці п'ять випадків припадають на 400 тисяч вакцин. Симптоми тромбозу і зниження рівня тромбоцитів виникли між сьомим і десятим днями після щеплення.

Також читайте: Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована

Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Крім того, в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Нідерланди (1570) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+13
А якби її не вакцинували,вона б була безсмертна?Люди вмирають і без вакцинації,якось так було завжди,чи ні?
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02.04.2021 16:28
+13
І мабуть саме тому Канада, Німеччина і Британія вирішили обмежити використання АстраЗенеки...
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02.04.2021 16:33
+6
Степанов говорит, что смерть после вакцинации это естественно, а вот от вакцинации никто в мире не умер.
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02.04.2021 16:44
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будет ли - после вакцинации женщина родила после четвёртой недели..
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02.04.2021 16:27 Відповісти
родила 4-х недельного рыцаря в доспехах или принцессу? переднеприводный. что ты мелешь?
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02.04.2021 16:32 Відповісти
А якби її не вакцинували,вона б була безсмертна?Люди вмирають і без вакцинації,якось так було завжди,чи ні?
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02.04.2021 16:28 Відповісти
Перефразуючи - люди помирають і без ковіду, якось так було завжди чи ні?
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02.04.2021 16:49 Відповісти
Саме так.Порівняйте смертність від інших хвороб,та від ковіду.
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02.04.2021 16:56 Відповісти
Зараз це не модно. Зараз інших хвороб немає. Зараз хворіють та помирають тільки від ковіду.
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02.04.2021 17:11 Відповісти
Ну, зовсім недавно Странник Виртуальний порівнював смертність від ковіда-19 і смертність від усіх видів онкології. А тепер чомусь не порівнює ... Бо не модно.
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03.04.2021 12:55 Відповісти
У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини

За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.

"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
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02.04.2021 21:14 Відповісти
Якщо людина помирає від пневмонії, але в неї тест виявляє антитела від ковіду - куди цю людину запишуть? Вірно - до комид хворих. Хоча людина могла переболіти на ковід кілька місяців тому, а пневмонію підхопила щойно. Чи Ви вважаєте, що так не може бути?
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03.04.2021 15:43 Відповісти
текст прочитати не зміг..Забагато помилок для перекладача.
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03.04.2021 16:15 Відповісти
А Ви трошки самі пробуйте. Ви ж українською переважно робите дописи. А людина, як відомо, може робити помилки. Ми тут з Вами не на іспиті української мови знаходимось.
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03.04.2021 16:59 Відповісти
индивидульные реакции возможны как на вакцину, так и на молоко... такие метаморфозы иногда случаются в природе... вакцина тут не причем, тут виновен организм.
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02.04.2021 16:28 Відповісти
І мабуть саме тому Канада, Німеччина і Британія вирішили обмежити використання АстраЗенеки...
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02.04.2021 16:33 Відповісти
В случае смерти от ковид тоже кстати организм виновен. Ну не справился с осложнениями, вызванными ковидом. Причем тут вирус.
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02.04.2021 16:50 Відповісти
есть причина и следствие...организм в данном случае не виновен, он не нападал на вирус... в случай индивидуальной реакции организма на вещества, це прикри аномалии организма... все вопросы к нашей природе.
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02.04.2021 16:57 Відповісти
Так организм и на вакцину не нападал. Просто владелец организма сам по собственному желанию решил сделать ровно то же что и вирус делает. Заразить его. Правда ослабленным штаммом в надежде, что организм справится. А он, этот самый организм, не справился зараза. Так что тут все вопросы к производителю и тому кто вакцинировал предварительно не проверив на аллергические реакции, Господи - да даже тест не проведя и не проверив не болеет ли сейчас человек ковидом в скрытой форме. А-а-а-а-а. Запамятовал. Есть же закон, что производитель не несет ответственности за качество произведенного им продукта. Тогда да. Тогда все объяснимо.
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02.04.2021 17:04 Відповісти
ты слышал про анафилактический шок? и смерть от него? смерть от молока, меда, даже от воды.... и вируса не было... так среагиовал организм, увы... почитай статистику, сколько таких случаев на миллион. женщине не повезло...
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02.04.2021 17:26 Відповісти
Почитал - в статье сказано пять случаев на 400000. Подожду малость - посмотрю какие последствия будут на длительном отрезке времени. Это только сейчас те, которые сразу вылезли. На длительное воздействие на организм вакцины вообще никто не проверял.
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02.04.2021 18:22 Відповісти
Із 400000 за місяць бeз всяких коронавірусів і вакцинацій з ріхних причин має помeрти 400.
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02.04.2021 18:56 Відповісти
Так це тих, що визнали і що оприлюднили. Які справи дійсно з цим ми не знаємо напевне.
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02.04.2021 19:02 Відповісти
короче, она умерла одна на миллионы. ты без прививки дашь дуба один на 30-40... и то не факт, что будет такая благопрятность на жизнь.
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02.04.2021 17:40 Відповісти
Можно пару вопросов? Первый - Вы уже привились? Второй- как Вы без прививки продержались целый 2020-й год? Ведь их не было. И как бы достаточно посмотреть на статистику на текущий день за все время,то на 2 апреля 2021 в Украине 1711630 заразившихся, из них умерших - 33679. Нетрудные подсчеты как бы говорят, что один на 50. Опять же заразившихся. Но это так - занудство с цифирью. Главное то, что Вам в даже в случае прививки никто абсолютно не гарантирует, что Вы не заразитесь ковидом и не загнетесь от него. Мало того - даже ответственность за побочку от самой прививки с производителей снята и, как всегда у нас, удивительным образом ни на кого больше не возложена. Разве что кабмин Вам компенсацию ущерба здоровья выделит какую-то. Да и то, если Вы докажете, что это последствия от прививки (а проверять это будут те кто эту прививку и колол), ну и сумма на усмотрение кабмина. Слабое такое утешение получается.
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02.04.2021 18:14 Відповісти
Зеленые бездари не предоставили вакцину, я бы с радостью привился.... ваш оптимизм по поводу % смертности от ковида и радует, пока не клюнуло... и огорчает... есть наука и есть ковид... раньше не было науки... и была оспа.... и были миллионы смертей. сколько вам нужно еще аргументов? прививайтесь - будете жить!!!!!
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02.04.2021 18:31 Відповісти
Я хотя и не врач, но подозреваю, что между оспой и ковид или грипп все таки есть некая разница. Хотя бы в том, что возбудитель оспы на столько не мутирует как вирус ковид. Не находите. Корректнее сравнивать ковид и грипп. Это будет более правильным как на мой взгляд. Вот и еще вопрос - когда лично Вы крайний раз от гриппа прививались? Вакцин против гриппа, в отличие от вакцины против ковида, предостаточно. Грипп также опасен своими осложнениями, грипп также активно мутирует по крайней мере каждый год. Так вот - когда Вы делали прививку от гриппа и делали ли в прошлом или в этом году?
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02.04.2021 18:39 Відповісти
Лeтальність ковіду в 30 разів вища, ніж лeтальність грипу.
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02.04.2021 18:48 Відповісти
Звісно, якщо частину смертей списати на пневмонію, а частину на так зване ГРВІ. Так можна як завгодно цифри розкладати. Ніхто ж не досліджує чим викликана пневмонія, бо до грипу вже давно всі звикли. Ми з ним живемо не один десяток років. Мені ось цікаво буде розглянути офіційну статистику смертності від хвороб коли та зʼявиться (чи може вже зʼявилася а я проґавив) . Побачити чи суттєво зменшилася смертність від пневмонії та ГРВІ в порівнянні з іншими роками. Якщо так, то можна сміливо казати, що частину смертей від цих хвороб приписали ковіду хоча б тому, що симптоматика дуже схожа. Я не кажу звісно що саме так і буде, але для аналізу хотілося б подивитися. Ну і летальність від грипу в нас нижча хоча б завдяки тому, що від нього ліки є, та людина починає одразу лікуватись, а не чекає коли її в важкому стані в лікарню заберуть з пневмонією.
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02.04.2021 18:59 Відповісти
рано казати цифру..
точніше -від 10-ти до 30-ти разів вища..
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03.04.2021 16:16 Відповісти
понятно... вы не мясник, зато спец по колбасным гнилуватым остаткам...
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02.04.2021 19:22 Відповісти
Очень весомый аргумент. Я аж проникся.
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03.04.2021 15:44 Відповісти
Второй- как Вы без прививки продержались целый 2020-й год? Ведь их не было.

ДЕМАГОГІЯ..
1.
20 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗАРАЗИЛИСЬ.
2.
ЛИШЕ 10 ВІДСОТКІВ З ІНФІКОВАНИХ МАЄ СИМПТОМИ.
А ДАЛІ - Є СТАТИСТИКА..
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02.04.2021 21:22 Відповісти
А в чому саме демагогія? В тому що наприклад я, та Ви мабуть так само вже більше року без усілякої вакцини обходилися? Так це не демагогія - це ФАКТ, який щонайменше безглуздо заперечувати.
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03.04.2021 15:37 Відповісти
заднепроводной, а что промычать то хотел??
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02.04.2021 16:39 Відповісти
Степанов говорит, что смерть после вакцинации это естественно, а вот от вакцинации никто в мире не умер.
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02.04.2021 16:44 Відповісти
пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин
no comments
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02.04.2021 16:44 Відповісти
Ну как бы мы еще не в курсе длительных воздействий вакцин на организм. Этот момент вообще никто не исследовал.
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02.04.2021 16:52 Відповісти
Зато мы в курсе, как воздействовал вирус на организм 433 украинцев только за вчерашний один день.
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02.04.2021 17:30 Відповісти
Ну если бы Вы были в курсе как другие болезни на скольких украинцев подействовали за это же самое время - вот тогда статистика была бы адекватная. А так у меня к примеру складывается впечатление, что сейчас вообще все болезни куда-то ушли и остался один ковид.
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02.04.2021 18:17 Відповісти
А ОТ ПІ..ЄТЬ НЄ НАДА...
У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка - Цензор.НЕТ 8837 зАРАЗ КОРОНОВІРУС ПО ДЕННІЙ КІЛЬКОСТІ ВИПЕРЕДИВ СМЕРТІ ВІД ІНСУЛЬТУ...
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02.04.2021 21:19 Відповісти
Меня не мир интересует. Меня интересует Украина вообще-то. Фоточку сфотошопите про Украину? На лайф ру, где Вы ее взяли, там наверное тоже имеется. Очень авторитетный источник знаете ли. И согласно Вашей фотке с лайф сру что-то не видно чтобы ковид опередил смерти от инсульта да и почти вдвое смертям от рака уступает. Что-то по раку незаметно статистики в режиме онлайн подобно ковиду.
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03.04.2021 15:26 Відповісти
У ЧАС РОЗВИТКУ СМЕРТЕЛЬНОЇ ЕПІДЕМІЇ НЕ ЗАМОРОЧУЮТЬСЯ дАЛЕКИМИ НАСЛІДКАМИ.
пробують все.
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02.04.2021 21:24 Відповісти
По-перше навищо капсом волати? Ваги сабжу це не надасть. По-друге - ну якщо пробують все, яки Ви кажите, то мабуть найдієвішим буде цианістий калій. Людину правда напевно згубить, ну та то таке. Головне що під час смертельної пандемії таки все спробував.
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03.04.2021 15:34 Відповісти
1.демагогія..
2.я стараюсь,щоб українці максимально вижили,ви-навпаки...,страннік з Лахти...(
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03.04.2021 16:18 Відповісти
Нажаль виживання українців не від Вас, не від мене не залежить. Не беріть на себе того чого потягнути не в змозі. Ну а відносно демагогії ось з вікі визначення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%5B%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%C2%AB%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB,%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, експлуатація емоцій, забобонів і невігластва простих людей, нагнітання пристрастей натовпу і відведення від мотивованого обдумування. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.

Що з того, що я кажу, можна до цього притягти? Чим я маніпулюю? Тим фактом, що Ви, наприклад, та я, та переважна більшість людей прожили у агресивному вірусному середовищі більше року без вакцин? Чи може те, що я кажу, що ці вакцини не пройшли всі повні етапи випробуваннь та є так би мовити "сирими"? Чи що ще? Чи може ті факти, що оприлюднюють щодо їх побочки? Так це теж не я - це ЗМІ таке публікують. Я тільки, на відміну від Вас ці повідомлення не ігнорую. Ну а штампи типу "лахта" та інше того ж штибу з методичок мені взагалі коментувати бажання немає.
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03.04.2021 16:56 Відповісти
запретите это говно уже да и все
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02.04.2021 16:51 Відповісти
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02.04.2021 17:25 Відповісти
Что значит "после"? Где связь между событием А и Б? Может она после того, как выпила стакан воды умерла?
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02.04.2021 16:52 Відповісти
Я еще одну новость придумал из этой серии: "в Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca погибла женщина под колесами автобуса".

Или можно еще такую новость: "в бельгии после вакцинации препаратом AstraZeneca погиб чернокожий мужчина от передозировки героина".

Вообще, есть общемировая статистика по смертям. Менее 20% людей в цивилизованных странах умирают от старости. Все остальные от болячек, несчастных случаев, дтп и тд. Т.е из 20млн вакцинированных, пару тысяч не доживут до нового года.
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02.04.2021 16:54 Відповісти
Только допиши после своих придумок: Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.
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02.04.2021 17:03 Відповісти
Нe пара тисяч, а пара сотeнь тисяч.
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02.04.2021 18:59 Відповісти
кто побогаче те и пфайцером уколятся
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02.04.2021 16:57 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer
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02.04.2021 17:01 Відповісти
После не значит по причине вакцинации.
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02.04.2021 17:28 Відповісти
АстраСенеку переименовали. Шифруются. https://hromadske.ua/ru/posts/astrazeneca-pereimenovala-svoyu-vakcinu-teper-ona-nazyvaetsya-vaxzevria AstraZeneca переименовала свою вакцину. Теперь она называется Vaxzevria
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02.04.2021 17:26 Відповісти
потому что астразенека єто сама фабрика. возможно будут из єто фабрики другие вакциньі, раз єта глючит. назьівать их астразенека 2.0?
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02.04.2021 18:41 Відповісти
Шанс помереть от вакцины - 1:80000. Шанс помереть от вируса 1:50. Выбирайте. Напоминаю: отказ от выбора тоже выбор и тоже ваша ответственность.
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02.04.2021 17:35 Відповісти
Нужно выбирать здоровый образ жизни, тогда и прививки не нужны, и вирус не страшен
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02.04.2021 20:14 Відповісти
Увы, тут разве что жить отшельником на острове. Всё зависит от формы одного из белков иммунной системы: если она "такая", то сдохнешь от вируса за неделю и неважно какой был здоровяк.
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03.04.2021 08:05 Відповісти
В Нидерландах после плохого завтрака умерла женщина.

А взаимосвязь какая-то есть?
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02.04.2021 17:40 Відповісти
ЇЇ СУСІДА ВАКЦИНУВАЛИ..
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02.04.2021 21:15 Відповісти
Всегда думал, что тромбоз - это повышенное количество тромбоцитов. А оказывается, это пониженное?
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02.04.2021 18:27 Відповісти
А может все тромбоциты - того? (ушли на создание тромбов, а новые ещё не успели выработаться)
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02.04.2021 18:46 Відповісти
то афтар статті - інтелектуал. цензор часто подібне видає. з озоновою дірою на Антарктидою було те саме - там вона у цензора затяглася від зменшення озону.
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02.04.2021 18:47 Відповісти
даже пониженное кол-во тромбоцитов может склеиться и дать тромбоз. И наоборот, даже когда их много - тромбоза может не быть. Все сложно))
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02.04.2021 20:13 Відповісти
Та может и так, но в новости идет четкая привязка, поэтому и спросил. Просто, у меня дед из-за инсульта, вызванного тромбозом парализован был, и там четко были повышены тромбоциты.
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02.04.2021 21:16 Відповісти
Убийцы!!!
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02.04.2021 18:48 Відповісти
Дe?！
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02.04.2021 18:51 Відповісти
Эти люди живут в информационном вакууме? 2021 год на дворе. Это же не какая-то политика. Просто факт - Астразенека - реальная отрава, вызывающая тромбоз вплоть до смерти. Какие идиоты её себе колют??
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02.04.2021 20:13 Відповісти
Которые умеют считать вероятность смерти с вакциной и без.
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03.04.2021 08:06 Відповісти
Вакцитаназія..
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02.04.2021 22:16 Відповісти
после не значит вследствие.
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03.04.2021 02:34 Відповісти
 
 