В Нидерландах после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина

В Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.

Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

Всего после препаратом вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

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По информации Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин. Симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после прививки.

Ранее в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

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Кроме того, в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

Тем временем, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.

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