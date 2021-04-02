В Нидерландах после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина
В Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.
Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.
Всего после препаратом вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
По информации Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин. Симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после прививки.
Ранее в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.
Кроме того, в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.
Тем временем, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.
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За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.
"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
точніше -від 10-ти до 30-ти разів вища..
ДЕМАГОГІЯ..
1.
20 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗАРАЗИЛИСЬ.
2.
ЛИШЕ 10 ВІДСОТКІВ З ІНФІКОВАНИХ МАЄ СИМПТОМИ.
А ДАЛІ - Є СТАТИСТИКА..
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зАРАЗ КОРОНОВІРУС ПО ДЕННІЙ КІЛЬКОСТІ ВИПЕРЕДИВ СМЕРТІ ВІД ІНСУЛЬТУ...
пробують все.
2.я стараюсь,щоб українці максимально вижили,ви-навпаки...,страннік з Лахти...(
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%5B%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%C2%AB%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB,%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, експлуатація емоцій, забобонів і невігластва простих людей, нагнітання пристрастей натовпу і відведення від мотивованого обдумування. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.
Що з того, що я кажу, можна до цього притягти? Чим я маніпулюю? Тим фактом, що Ви, наприклад, та я, та переважна більшість людей прожили у агресивному вірусному середовищі більше року без вакцин? Чи може те, що я кажу, що ці вакцини не пройшли всі повні етапи випробуваннь та є так би мовити "сирими"? Чи що ще? Чи може ті факти, що оприлюднюють щодо їх побочки? Так це теж не я - це ЗМІ таке публікують. Я тільки, на відміну від Вас ці повідомлення не ігнорую. Ну а штампи типу "лахта" та інше того ж штибу з методичок мені взагалі коментувати бажання немає.
Или можно еще такую новость: "в бельгии после вакцинации препаратом AstraZeneca погиб чернокожий мужчина от передозировки героина".
Вообще, есть общемировая статистика по смертям. Менее 20% людей в цивилизованных странах умирают от старости. Все остальные от болячек, несчастных случаев, дтп и тд. Т.е из 20млн вакцинированных, пару тысяч не доживут до нового года.
А взаимосвязь какая-то есть?