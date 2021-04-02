РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5501 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 214 71

В Нидерландах после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина

В Нидерландах после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина

В Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.

Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

Всего после препаратом вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

По информации Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин. Симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после прививки.

Ранее в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Также читайте: 30 случаев тромбозов выявили в Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca, - Reuters

Кроме того, в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

Тем временем, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.

Также читайте: В Германии рекомендуют людям моложе 60 лет не делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

вакцина (3815) карантин (16729) Нидерланды (1586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
А якби її не вакцинували,вона б була безсмертна?Люди вмирають і без вакцинації,якось так було завжди,чи ні?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:28
+13
І мабуть саме тому Канада, Німеччина і Британія вирішили обмежити використання АстраЗенеки...
показать весь комментарий
02.04.2021 16:33
+6
Степанов говорит, что смерть после вакцинации это естественно, а вот от вакцинации никто в мире не умер.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будет ли - после вакцинации женщина родила после четвёртой недели..
показать весь комментарий
02.04.2021 16:27 Ответить
родила 4-х недельного рыцаря в доспехах или принцессу? переднеприводный. что ты мелешь?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:32 Ответить
А якби її не вакцинували,вона б була безсмертна?Люди вмирають і без вакцинації,якось так було завжди,чи ні?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:28 Ответить
Перефразуючи - люди помирають і без ковіду, якось так було завжди чи ні?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:49 Ответить
Саме так.Порівняйте смертність від інших хвороб,та від ковіду.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:56 Ответить
Зараз це не модно. Зараз інших хвороб немає. Зараз хворіють та помирають тільки від ковіду.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:11 Ответить
Ну, зовсім недавно Странник Виртуальний порівнював смертність від ковіда-19 і смертність від усіх видів онкології. А тепер чомусь не порівнює ... Бо не модно.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:55 Ответить
У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини

За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.

"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
показать весь комментарий
02.04.2021 21:14 Ответить
Якщо людина помирає від пневмонії, але в неї тест виявляє антитела від ковіду - куди цю людину запишуть? Вірно - до комид хворих. Хоча людина могла переболіти на ковід кілька місяців тому, а пневмонію підхопила щойно. Чи Ви вважаєте, що так не може бути?
показать весь комментарий
03.04.2021 15:43 Ответить
текст прочитати не зміг..Забагато помилок для перекладача.
показать весь комментарий
03.04.2021 16:15 Ответить
А Ви трошки самі пробуйте. Ви ж українською переважно робите дописи. А людина, як відомо, може робити помилки. Ми тут з Вами не на іспиті української мови знаходимось.
показать весь комментарий
03.04.2021 16:59 Ответить
индивидульные реакции возможны как на вакцину, так и на молоко... такие метаморфозы иногда случаются в природе... вакцина тут не причем, тут виновен организм.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:28 Ответить
І мабуть саме тому Канада, Німеччина і Британія вирішили обмежити використання АстраЗенеки...
показать весь комментарий
02.04.2021 16:33 Ответить
В случае смерти от ковид тоже кстати организм виновен. Ну не справился с осложнениями, вызванными ковидом. Причем тут вирус.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:50 Ответить
есть причина и следствие...организм в данном случае не виновен, он не нападал на вирус... в случай индивидуальной реакции организма на вещества, це прикри аномалии организма... все вопросы к нашей природе.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:57 Ответить
Так организм и на вакцину не нападал. Просто владелец организма сам по собственному желанию решил сделать ровно то же что и вирус делает. Заразить его. Правда ослабленным штаммом в надежде, что организм справится. А он, этот самый организм, не справился зараза. Так что тут все вопросы к производителю и тому кто вакцинировал предварительно не проверив на аллергические реакции, Господи - да даже тест не проведя и не проверив не болеет ли сейчас человек ковидом в скрытой форме. А-а-а-а-а. Запамятовал. Есть же закон, что производитель не несет ответственности за качество произведенного им продукта. Тогда да. Тогда все объяснимо.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:04 Ответить
ты слышал про анафилактический шок? и смерть от него? смерть от молока, меда, даже от воды.... и вируса не было... так среагиовал организм, увы... почитай статистику, сколько таких случаев на миллион. женщине не повезло...
показать весь комментарий
02.04.2021 17:26 Ответить
Почитал - в статье сказано пять случаев на 400000. Подожду малость - посмотрю какие последствия будут на длительном отрезке времени. Это только сейчас те, которые сразу вылезли. На длительное воздействие на организм вакцины вообще никто не проверял.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:22 Ответить
Із 400000 за місяць бeз всяких коронавірусів і вакцинацій з ріхних причин має помeрти 400.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:56 Ответить
Так це тих, що визнали і що оприлюднили. Які справи дійсно з цим ми не знаємо напевне.
показать весь комментарий
02.04.2021 19:02 Ответить
короче, она умерла одна на миллионы. ты без прививки дашь дуба один на 30-40... и то не факт, что будет такая благопрятность на жизнь.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:40 Ответить
Можно пару вопросов? Первый - Вы уже привились? Второй- как Вы без прививки продержались целый 2020-й год? Ведь их не было. И как бы достаточно посмотреть на статистику на текущий день за все время,то на 2 апреля 2021 в Украине 1711630 заразившихся, из них умерших - 33679. Нетрудные подсчеты как бы говорят, что один на 50. Опять же заразившихся. Но это так - занудство с цифирью. Главное то, что Вам в даже в случае прививки никто абсолютно не гарантирует, что Вы не заразитесь ковидом и не загнетесь от него. Мало того - даже ответственность за побочку от самой прививки с производителей снята и, как всегда у нас, удивительным образом ни на кого больше не возложена. Разве что кабмин Вам компенсацию ущерба здоровья выделит какую-то. Да и то, если Вы докажете, что это последствия от прививки (а проверять это будут те кто эту прививку и колол), ну и сумма на усмотрение кабмина. Слабое такое утешение получается.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:14 Ответить
Зеленые бездари не предоставили вакцину, я бы с радостью привился.... ваш оптимизм по поводу % смертности от ковида и радует, пока не клюнуло... и огорчает... есть наука и есть ковид... раньше не было науки... и была оспа.... и были миллионы смертей. сколько вам нужно еще аргументов? прививайтесь - будете жить!!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 18:31 Ответить
Я хотя и не врач, но подозреваю, что между оспой и ковид или грипп все таки есть некая разница. Хотя бы в том, что возбудитель оспы на столько не мутирует как вирус ковид. Не находите. Корректнее сравнивать ковид и грипп. Это будет более правильным как на мой взгляд. Вот и еще вопрос - когда лично Вы крайний раз от гриппа прививались? Вакцин против гриппа, в отличие от вакцины против ковида, предостаточно. Грипп также опасен своими осложнениями, грипп также активно мутирует по крайней мере каждый год. Так вот - когда Вы делали прививку от гриппа и делали ли в прошлом или в этом году?
показать весь комментарий
02.04.2021 18:39 Ответить
Лeтальність ковіду в 30 разів вища, ніж лeтальність грипу.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:48 Ответить
Звісно, якщо частину смертей списати на пневмонію, а частину на так зване ГРВІ. Так можна як завгодно цифри розкладати. Ніхто ж не досліджує чим викликана пневмонія, бо до грипу вже давно всі звикли. Ми з ним живемо не один десяток років. Мені ось цікаво буде розглянути офіційну статистику смертності від хвороб коли та зʼявиться (чи може вже зʼявилася а я проґавив) . Побачити чи суттєво зменшилася смертність від пневмонії та ГРВІ в порівнянні з іншими роками. Якщо так, то можна сміливо казати, що частину смертей від цих хвороб приписали ковіду хоча б тому, що симптоматика дуже схожа. Я не кажу звісно що саме так і буде, але для аналізу хотілося б подивитися. Ну і летальність від грипу в нас нижча хоча б завдяки тому, що від нього ліки є, та людина починає одразу лікуватись, а не чекає коли її в важкому стані в лікарню заберуть з пневмонією.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:59 Ответить
рано казати цифру..
точніше -від 10-ти до 30-ти разів вища..
показать весь комментарий
03.04.2021 16:16 Ответить
понятно... вы не мясник, зато спец по колбасным гнилуватым остаткам...
показать весь комментарий
02.04.2021 19:22 Ответить
Очень весомый аргумент. Я аж проникся.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:44 Ответить
Второй- как Вы без прививки продержались целый 2020-й год? Ведь их не было.

ДЕМАГОГІЯ..
1.
20 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗАРАЗИЛИСЬ.
2.
ЛИШЕ 10 ВІДСОТКІВ З ІНФІКОВАНИХ МАЄ СИМПТОМИ.
А ДАЛІ - Є СТАТИСТИКА..
показать весь комментарий
02.04.2021 21:22 Ответить
А в чому саме демагогія? В тому що наприклад я, та Ви мабуть так само вже більше року без усілякої вакцини обходилися? Так це не демагогія - це ФАКТ, який щонайменше безглуздо заперечувати.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:37 Ответить
заднепроводной, а что промычать то хотел??
показать весь комментарий
02.04.2021 16:39 Ответить
Степанов говорит, что смерть после вакцинации это естественно, а вот от вакцинации никто в мире не умер.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:44 Ответить
пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин
no comments
показать весь комментарий
02.04.2021 16:44 Ответить
Ну как бы мы еще не в курсе длительных воздействий вакцин на организм. Этот момент вообще никто не исследовал.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:52 Ответить
Зато мы в курсе, как воздействовал вирус на организм 433 украинцев только за вчерашний один день.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:30 Ответить
Ну если бы Вы были в курсе как другие болезни на скольких украинцев подействовали за это же самое время - вот тогда статистика была бы адекватная. А так у меня к примеру складывается впечатление, что сейчас вообще все болезни куда-то ушли и остался один ковид.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:17 Ответить
А ОТ ПІ..ЄТЬ НЄ НАДА...
У Нідерландах після вакцинації препаратом AstraZeneca померла жінка - Цензор.НЕТ 8837 зАРАЗ КОРОНОВІРУС ПО ДЕННІЙ КІЛЬКОСТІ ВИПЕРЕДИВ СМЕРТІ ВІД ІНСУЛЬТУ...
показать весь комментарий
02.04.2021 21:19 Ответить
Меня не мир интересует. Меня интересует Украина вообще-то. Фоточку сфотошопите про Украину? На лайф ру, где Вы ее взяли, там наверное тоже имеется. Очень авторитетный источник знаете ли. И согласно Вашей фотке с лайф сру что-то не видно чтобы ковид опередил смерти от инсульта да и почти вдвое смертям от рака уступает. Что-то по раку незаметно статистики в режиме онлайн подобно ковиду.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:26 Ответить
У ЧАС РОЗВИТКУ СМЕРТЕЛЬНОЇ ЕПІДЕМІЇ НЕ ЗАМОРОЧУЮТЬСЯ дАЛЕКИМИ НАСЛІДКАМИ.
пробують все.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:24 Ответить
По-перше навищо капсом волати? Ваги сабжу це не надасть. По-друге - ну якщо пробують все, яки Ви кажите, то мабуть найдієвішим буде цианістий калій. Людину правда напевно згубить, ну та то таке. Головне що під час смертельної пандемії таки все спробував.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:34 Ответить
1.демагогія..
2.я стараюсь,щоб українці максимально вижили,ви-навпаки...,страннік з Лахти...(
показать весь комментарий
03.04.2021 16:18 Ответить
Нажаль виживання українців не від Вас, не від мене не залежить. Не беріть на себе того чого потягнути не в змозі. Ну а відносно демагогії ось з вікі визначення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%5B%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%C2%AB%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB,%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, експлуатація емоцій, забобонів і невігластва простих людей, нагнітання пристрастей натовпу і відведення від мотивованого обдумування. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.

Що з того, що я кажу, можна до цього притягти? Чим я маніпулюю? Тим фактом, що Ви, наприклад, та я, та переважна більшість людей прожили у агресивному вірусному середовищі більше року без вакцин? Чи може те, що я кажу, що ці вакцини не пройшли всі повні етапи випробуваннь та є так би мовити "сирими"? Чи що ще? Чи може ті факти, що оприлюднюють щодо їх побочки? Так це теж не я - це ЗМІ таке публікують. Я тільки, на відміну від Вас ці повідомлення не ігнорую. Ну а штампи типу "лахта" та інше того ж штибу з методичок мені взагалі коментувати бажання немає.
показать весь комментарий
03.04.2021 16:56 Ответить
запретите это говно уже да и все
показать весь комментарий
02.04.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2021 17:25 Ответить
Что значит "после"? Где связь между событием А и Б? Может она после того, как выпила стакан воды умерла?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:52 Ответить
Я еще одну новость придумал из этой серии: "в Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca погибла женщина под колесами автобуса".

Или можно еще такую новость: "в бельгии после вакцинации препаратом AstraZeneca погиб чернокожий мужчина от передозировки героина".

Вообще, есть общемировая статистика по смертям. Менее 20% людей в цивилизованных странах умирают от старости. Все остальные от болячек, несчастных случаев, дтп и тд. Т.е из 20млн вакцинированных, пару тысяч не доживут до нового года.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:54 Ответить
Только допиши после своих придумок: Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:03 Ответить
Нe пара тисяч, а пара сотeнь тисяч.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:59 Ответить
кто побогаче те и пфайцером уколятся
показать весь комментарий
02.04.2021 16:57 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer
показать весь комментарий
02.04.2021 17:01 Ответить
После не значит по причине вакцинации.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:28 Ответить
АстраСенеку переименовали. Шифруются. https://hromadske.ua/ru/posts/astrazeneca-pereimenovala-svoyu-vakcinu-teper-ona-nazyvaetsya-vaxzevria AstraZeneca переименовала свою вакцину. Теперь она называется Vaxzevria
показать весь комментарий
02.04.2021 17:26 Ответить
потому что астразенека єто сама фабрика. возможно будут из єто фабрики другие вакциньі, раз єта глючит. назьівать их астразенека 2.0?
показать весь комментарий
02.04.2021 18:41 Ответить
Шанс помереть от вакцины - 1:80000. Шанс помереть от вируса 1:50. Выбирайте. Напоминаю: отказ от выбора тоже выбор и тоже ваша ответственность.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:35 Ответить
Нужно выбирать здоровый образ жизни, тогда и прививки не нужны, и вирус не страшен
показать весь комментарий
02.04.2021 20:14 Ответить
Увы, тут разве что жить отшельником на острове. Всё зависит от формы одного из белков иммунной системы: если она "такая", то сдохнешь от вируса за неделю и неважно какой был здоровяк.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:05 Ответить
В Нидерландах после плохого завтрака умерла женщина.

А взаимосвязь какая-то есть?
показать весь комментарий
02.04.2021 17:40 Ответить
ЇЇ СУСІДА ВАКЦИНУВАЛИ..
показать весь комментарий
02.04.2021 21:15 Ответить
Всегда думал, что тромбоз - это повышенное количество тромбоцитов. А оказывается, это пониженное?
показать весь комментарий
02.04.2021 18:27 Ответить
А может все тромбоциты - того? (ушли на создание тромбов, а новые ещё не успели выработаться)
показать весь комментарий
02.04.2021 18:46 Ответить
то афтар статті - інтелектуал. цензор часто подібне видає. з озоновою дірою на Антарктидою було те саме - там вона у цензора затяглася від зменшення озону.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:47 Ответить
даже пониженное кол-во тромбоцитов может склеиться и дать тромбоз. И наоборот, даже когда их много - тромбоза может не быть. Все сложно))
показать весь комментарий
02.04.2021 20:13 Ответить
Та может и так, но в новости идет четкая привязка, поэтому и спросил. Просто, у меня дед из-за инсульта, вызванного тромбозом парализован был, и там четко были повышены тромбоциты.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:16 Ответить
Убийцы!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 18:48 Ответить
Дe?！
показать весь комментарий
02.04.2021 18:51 Ответить
Эти люди живут в информационном вакууме? 2021 год на дворе. Это же не какая-то политика. Просто факт - Астразенека - реальная отрава, вызывающая тромбоз вплоть до смерти. Какие идиоты её себе колют??
показать весь комментарий
02.04.2021 20:13 Ответить
Которые умеют считать вероятность смерти с вакциной и без.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:06 Ответить
Вакцитаназія..
показать весь комментарий
02.04.2021 22:16 Ответить
после не значит вследствие.
показать весь комментарий
03.04.2021 02:34 Ответить
 
 