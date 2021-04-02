Проблему з нелегальними автостанціями мають вирішувати Мінінфраструктури та профільний комітет ВР, — експерт

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій разом із комітетом Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури мають працювати над вирішенням проблеми нелегальних автостанцій і "сірих" перевізників.

Таку думку висловив профільний експерт, голова Асоціації вільних профспілок автомобілістів України (АВПАУ) Андрій Корчинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Укртрансбезпека — контролюючий орган, наділений певними повноваженнями. У нас є профільне міністерство, є міністр Криклій, який повинен би був займатися цим, наводити лад в автомобільних перевезеннях — і регулярних, і нерегулярних", — впевнений Корчинський.

Напередодні у ЗМІ розгорівся скандал: на тлі посилення карантинних обмежень, у Києві біля Центрального автовокзалу та кінцевих станцій метрополітену сірі перевізники, влаштовуючи стихійні автостанції, заповнюють маршрутки людьми на 100% та не дотримуються правил безпеки, чим посилюють епідеміологічну загрозу у країні. Експерти наголошують , що в даній ситуації винна корупція в "Укртрансбезпеці". Адже стихійні автостанції, всупереч законодавству, існують у столиці та інших містах країни без жодних перешкод. Однак у самому відомстві кажуть, що не мають вирішувати цієї проблеми.

"Службу звинувачують у відсутності з нашого боку покарання перевізників за порушення карантинних обмежень. Мовляв, ми маємо штрафувати перевізників та позбавляти їх ліцензій за те, що беруть більше пасажирів ніж дозволено, та не слідкують за тим, чи мають вони засоби індивідуального захисту. Під час рейду наші інспектори можуть перевіряти лише наявність документів, які визначені статтями 39 та 48 Закону України "Про автомобільний транспорт". Відповідно до чинного законодавства інспектори Укртрансбезпеки не можуть складати протоколи про порушення карантинних норм", — зазначили в Укртрансбезпеці.

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Проте згідно постанови комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованій на сайті КМДА, контролювати дотримання обмежень будуть Національна та патрульна поліція, управління Держпродспоживслужби в Києві, КП "Муніципальна охорона", міжрегіональне управління "Укртрансбезпека", а також районні адміністрації столиці. Ці заходи контролю мають стосуватися і стихійних автостанцій, виявити які не становить проблеми – адже на центральному автовокзалі відправлення "нелегалів" відбувається безпосередньо з-під мосту біля будівлі автовокзалу, притому без дотримання жодних карантинних заходів.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, у Києві посиляться карантинні заходи. На роботу метро та наземного громадського транспорту вводяться обмеження: користуватися ними можна буде лише за спеціальними перепустками.