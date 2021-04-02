СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов
Служба безпеки України продовжує активну системну боротьбу з контрабандою в Україні, зокрема, саме за матеріалами СБУ буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угруповань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи, які потрапили 2 квітня під санкції Ради національної безпеки та оборони, заявив глава спецслужби Іван Баканов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", - цитує Баканова пресслужба СБУ в Telegram.
Він зазначив, що також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано більш ніж 2,7 млрд гривень митних платежів.
"Ми спостерігаємо відчутний економічний ефект від діяльності СБУ за цим напрямом", - підкреслив глава спецслужби.
Зазначається, що загалом було знешкоджено 3 організовані злочинні угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.
"Серед резонансних прикладів: припинено діяльність злочинної групи на Харківщині, яка організувала масштабне постачання до РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки; спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями із Франції, Польщі та Словаччини припинено діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й контрабанді стероїдів; виявлено 7 великих партій кокаїну в порту "Південний" тощо", - повідомляють у спецслужбі.
Там уточнюють, що окремий напрям роботи СБУ - протидія корупції саме на митному кордоні, оскільки "саме тут упродовж 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 – уже засуджено".
"Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, "б’ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю - це в першу чергу безпека громадян", - додав голова СБУ.
Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України вводить персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.
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Позакрывать дела и вернули
Напомню:
"... Владимир Зеленский требует от СБУ конкретных результатов борьбы с контрабандой в виде реальных уголовных дел. Об этом стало известно на встрече Зеленского с заместителем председателя СБУ Иваном Бакановым в Администрации президента 3 июня 2019 года.
На правах старого друга президент обращался к Баканову на "ты". "Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский...
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, коррупции, безделье!
- А, так вы хотите со всем этим бороться?
- Ну что вы! Я хочу во всем этом участвовать!
И тут им попёрло...
Так от за прем'єрства Тімошенко у 2008му була оголошена компанія "Контробанда Стоп!". І надходження в скарбницю збільшились декілька разів. Сьогодні навіть корумпована таможня Насірова виглядає незайманою дівчинкою у порівнянні з тією дірою, що відбувається за Зеленського. І найцікавіше те, що СБУ Баканова всю цю контробанду контролює.
Що було за Янека - питайте з противсіхів, які його привели
А європейці тоді пішли всі у Стокгольм і виграли. Україна пішла тільки чотири роки згодом.
Лівою та правою...
Просто до вас еще не было идиотов, не знающих законодательства до такой степени..
Слюсарєв....
СБУ, вперед. Ваш час слави в боротьбі з контрабандою