СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов

Служба безпеки України продовжує активну системну боротьбу з контрабандою в Україні, зокрема, саме за матеріалами СБУ буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угруповань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи, які потрапили 2 квітня під санкції Ради національної безпеки та оборони, заявив глава спецслужби Іван Баканов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", - цитує Баканова пресслужба СБУ в Telegram.

Він зазначив, що також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано більш ніж 2,7 млрд гривень митних платежів.

"Ми спостерігаємо відчутний економічний ефект від діяльності СБУ за цим напрямом", - підкреслив глава спецслужби.

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Зазначається, що загалом було знешкоджено 3 організовані злочинні угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

"Серед резонансних прикладів: припинено діяльність злочинної групи на Харківщині, яка організувала масштабне постачання до РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки; спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями із Франції, Польщі та Словаччини припинено діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й контрабанді стероїдів; виявлено 7 великих партій кокаїну в порту "Південний" тощо", - повідомляють у спецслужбі.

Там уточнюють, що окремий напрям роботи СБУ - протидія корупції саме на митному кордоні, оскільки "саме тут упродовж 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 – уже засуджено".

"Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, "б’ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю - це в першу чергу безпека громадян", - додав голова СБУ.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України вводить персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.