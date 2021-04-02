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СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов

СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов

Служба безпеки України продовжує активну системну боротьбу з контрабандою в Україні, зокрема, саме за матеріалами СБУ буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угруповань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи, які потрапили 2 квітня під санкції Ради національної безпеки та оборони, заявив глава спецслужби Іван Баканов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", - цитує Баканова пресслужба СБУ в Telegram.

Він зазначив, що також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано більш ніж 2,7 млрд гривень митних платежів.

"Ми спостерігаємо відчутний економічний ефект від діяльності СБУ за цим напрямом", - підкреслив глава спецслужби.

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Зазначається, що загалом було знешкоджено 3 організовані злочинні угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

"Серед резонансних прикладів: припинено діяльність злочинної групи на Харківщині, яка організувала масштабне постачання до РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки; спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями із Франції, Польщі та Словаччини припинено діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й контрабанді стероїдів; виявлено 7 великих партій кокаїну в порту "Південний" тощо", - повідомляють у спецслужбі.

Там уточнюють, що окремий напрям роботи СБУ - протидія корупції саме на митному кордоні, оскільки "саме тут упродовж 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 – уже засуджено".

"Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, "б’ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю - це в першу чергу безпека громадян", - додав голова СБУ.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України вводить персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Автор: 

контрабанда (1823) СБУ (12857) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+12
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02.04.2021 21:26
+8
Это, конечно, наиважнейший вопрос сьогодення! Война и КОВИД подоланi.
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02.04.2021 21:26
+6
Как тупо врет. Тебе Зеля еще в 2019 году давал две недели, чтобы победить всю контрабанду.
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02.04.2021 21:28
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02.04.2021 21:26 Відповісти
Тоже интересно у кого они тарятся? )))
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02.04.2021 21:28 Відповісти
с их баблом и должностями, скорее всего чартерные рейсы напрямую в афганистан гоняют
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02.04.2021 21:30 Відповісти
Это, конечно, наиважнейший вопрос сьогодення! Война и КОВИД подоланi.
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02.04.2021 21:26 Відповісти
Хз кого они там возбудили, если на таможню возвращаются кадры уволенные за коррупцию.
Позакрывать дела и вернули
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02.04.2021 21:28 Відповісти
Как тупо врет. Тебе Зеля еще в 2019 году давал две недели, чтобы победить всю контрабанду.
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02.04.2021 21:28 Відповісти
И даже брал это под личный контроль.
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02.04.2021 21:29 Відповісти
то не йому а такому федорову!!!!!!! та все одно одна шайка!!!!!
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02.04.2021 21:32 Відповісти
Именно СБУ. Ну а если контрабанду победили еще в 2019 году, то с чем сейчас борется СБУ.?

Напомню:
"... Владимир Зеленский требует от СБУ конкретных результатов борьбы с контрабандой в виде реальных уголовных дел. Об этом стало известно на встрече Зеленского с заместителем председателя СБУ Иваном Бакановым в Администрации президента 3 июня 2019 года.
На правах старого друга президент обращался к Баканову на "ты". "Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский...
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02.04.2021 22:01 Відповісти
Они её по чётным числам долають, по нечётным возглавляють. Сегодня чётное.
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02.04.2021 21:31 Відповісти
Если не можешь победить какой то процесс - нужно его возглавить, благодарностей за подсказку не нужно.
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02.04.2021 21:28 Відповісти
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, коррупции, безделье!
- А, так вы хотите со всем этим бороться?
- Ну что вы! Я хочу во всем этом участвовать!
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02.04.2021 21:37 Відповісти
введением санкций? это он мощно задвинул!
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02.04.2021 21:29 Відповісти
поки афєріст баканов краде на контрабасі мертвечуки, мураєви і прочая сєпарня успішно продовжують руйнувати країну.
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02.04.2021 21:30 Відповісти
Ну то що ти кришуєш цю контрабанду вже всім відомо!!!! Ой вибачаюсь разом з своїм сусідом зелєпукіним!!!!!! Так що контрабас в надійних руках!!!!!!!
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02.04.2021 21:31 Відповісти
Это основной источник их заработка последние 25 лет. Конечно они будут за него бороться. 🙉
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02.04.2021 21:31 Відповісти
Баклан пытается сохранить за собой хоть часть давления на комерсов.
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02.04.2021 21:33 Відповісти
Теперь представьте какие потоки пошли чтобы отмазаться.
И тут им попёрло...
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02.04.2021 21:35 Відповісти
Простые украинцы должны видеть результаты! Всех служб .... А не только подорожания всего и сразу!
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02.04.2021 21:35 Відповісти
подорожание всего - это и есть результат борьбы с контрабандой
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02.04.2021 21:44 Відповісти
95й квартал продолжает смешить.
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02.04.2021 21:36 Відповісти
плохо
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02.04.2021 21:39 Відповісти
Боротьба з контробандою вимірюється кількістю надходжень в бюджет з таможених зборів. Бо потік товарів однаковий, але мито за проходження можна платити в кишеню керівнику таможні, а можна в державу.
Так от за прем'єрства Тімошенко у 2008му була оголошена компанія "Контробанда Стоп!". І надходження в скарбницю збільшились декілька разів. Сьогодні навіть корумпована таможня Насірова виглядає незайманою дівчинкою у порівнянні з тією дірою, що відбувається за Зеленського. І найцікавіше те, що СБУ Баканова всю цю контробанду контролює.
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02.04.2021 21:40 Відповісти
Ну ще розкажи нам що Вана Багіня Всесвіту, а ти її апостол. Ну а літінант бакланов всаднік апокаліпсу.
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02.04.2021 21:50 Відповісти
СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов - Цензор.НЕТ 4155
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03.04.2021 10:11 Відповісти
і підписала кабальний газовий договір, пограбувавши Україну на 50 мільярдів доларів.
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02.04.2021 21:51 Відповісти
Ціна російського газу для України у 2009му була в середньому 232 долари за тисячу кубів. А це найменьша ціна серед усіх європейців, бо їх ціна почаналась з 300дол. за тисячу.
Що було за Янека - питайте з противсіхів, які його привели
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02.04.2021 22:12 Відповісти
це ти розкажи суддям Стокгольмського арбітражного суду, які дослідили Договір воровки Жульки
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02.04.2021 22:23 Відповісти
Так арбітраж зайвий раз доводить, що Пєця крав. Бо він переплачував у 2012му росіянам за газ на посаді мінекономіки в уряді Азірова. Це за безкоштовно Пєця робив?
А європейці тоді пішли всі у Стокгольм і виграли. Україна пішла тільки чотири роки згодом.
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02.04.2021 22:37 Відповісти
ЧИЙ ПІДПИС СТОЇТЬ ПІД БАНДИТСЬКИМ ДОГОВОРОМ між Нафтогазом і Газпромом? Воровки Жульки, чи "Пєті"???
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02.04.2021 23:47 Відповісти
Договір уклала ВОРОВКА Жулька, а винуватий у цьому - ПЄТЯ? Лікуй бошку . І по друге, європейці пішли у суд ПІСЛЯ УКРАЇНИ! Це після того, як під керівництвом Пороха, було отримано перемогу над Газпромом, в суд пішла Полдьща. Брехло ти старе безстиже!
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02.04.2021 23:48 Відповісти
Ванятко, а давай я ще у одному аспекті тебе засмучу? Бачиш, яка річ - МінЕкономіки НЕ РОБИТЬ ПРОПЛАТ за газ. Цим займається МінФін і Казначейство! Яким боком Порох до МінФіну, алло??? І що ми маємо у сухому залишку? Грабіжницький Договір, підписала ВОРОВКА Жуолька, чим пограбувала Україну на 50 МІЛЬЯРДІВ доларів. А Петро - ніяким боком до цього. От непруха - не получається у тебе ніяк прив"язати Петра до злочинів твоєї Бахіні, правда?
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03.04.2021 10:26 Відповісти
Короче решили просто "контрабандистов" на бабки развести для того и фамилии напечатали что бы чемоданы готовили с баблом. Помните рейд в Харькове против евробляхеров? Пошумели,кого то расчехлили,собрали дань с остальных и снова все евробляхеры ездят как ни в чём не бывало. Самое прикольное что потрусили только харьковских а остальных не трогали. Думаю что харьковские вовремя бабло не собрали или мало вот их и поставили на правило. Скорее всего харьковская "АвтоЕвроСила" скрысятничала. Примерно такая же акция будет и против контрабаса с той лишь разницей что тогда авакян дань снимал а сейчас Ванька-лейтенант.
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02.04.2021 22:20 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом.
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02.04.2021 22:39 Відповісти
Боротьба з кишенями..
Лівою та правою...
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02.04.2021 21:46 Відповісти
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Просто до вас еще не было идиотов, не знающих законодательства до такой степени..
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02.04.2021 21:48 Відповісти
СБУ продолжает борьбу с контрабандой.... получается, Украину от российской армии защищать снова придется добровольцам, все остальные - заняты
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02.04.2021 21:54 Відповісти
Не СБУ а Байден! Вы только симулировать можете.
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02.04.2021 21:57 Відповісти
С контрабандой могут бороться и МВД с прокуратурой и ГБР впридачу а тебе лейтенант Баканов лучше бы заняться безопасностью страны и борьбой с вражеской агентурой и сепаратистами которых в Украине как вшей у цыгана. Например сепаратистом Аксёновым который проводил "референдумы" в 2014 о отсоединении от Украины Донбасса а сегодня стал депутатом ВР Украины. Вот чем тебе нужно заниматься в первую очередь а здесь и без сопливых разберутся Или делёжку бабок от контрабандистов боишься упустить? Вообще то какая то хрень происходит,вместо того что бы арестовывать и на ПМЖ на нары определять у нас какие то "санкции" вводят. Явное очковтирательство,лохотрон какой то .Например вернули типа трубопровод Медведчука в госсобственность а оказалось что этого трубопровода уже и нет,вырезали его на металлолом,говорят ещё в 2017 но тогда нах*я вы "возвращали" то чего уже нет? Неужели не видели что этого трубопровода уже просто не существует? Клоунада? Безусловно!!!!.
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02.04.2021 22:06 Відповісти
Давай ще по грамулє і в люлю. Взавтра буде день. Зєля обіцяє
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02.04.2021 22:18 Відповісти
Павлюк....
Слюсарєв....

СБУ, вперед. Ваш час слави в боротьбі з контрабандою
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02.04.2021 22:09 Відповісти
агов СБУ!!!

СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов - Цензор.НЕТ 673
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02.04.2021 22:23 Відповісти
Баканов зараз не може. Він з'ясував, що митниця тупо не доплачує долю ОП. Уявляєте, які щюри???
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02.04.2021 22:33 Відповісти
ох ты как громко кукарекает этот петушок.. если бы боролись то не было бы контрабанды, а так она цветет и пахнет..
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03.04.2021 06:58 Відповісти
Зеленський так бореться з котрабандою,як Степанов вакцинує...
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03.04.2021 10:09 Відповісти
А почему не ловят тех,кому они дань платят в высших эшелонах власти!Кому-то же они дань платят и кто-то же их крышует....Рыба гниет с головы!!!!
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03.04.2021 12:06 Відповісти
Такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант БакЛанов уверенной поступью шёл по зданию Службы безопасности Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка с двуглавым петухом на голове, и кумачовая рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая "Камаринскую", - ничто не могло его выдать, абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - БакЛанов шёл руководить украинской спецслужбой.
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03.04.2021 12:13 Відповісти
ХА-ХА-ХА
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03.04.2021 13:00 Відповісти
 
 