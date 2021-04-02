СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине, - Баканов

Служба безопасности Украины продолжает активную системную борьбу с контрабандой в Украине, в частности, именно по материалам СБУ будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица, попавшие 2 апреля под санкции Совета национальной безопасности и обороны, заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важной для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн. грн", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

Он отметил, что также по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов, а нарушителям было доначислено более чем 2,7 млрд грн таможенных платежей.

"Мы наблюдаем ощутимый экономический эффект от деятельности СБУ по этому направлению", - подчеркнул глава спецслужбы.

Отмечается, что всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.

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"Среди резонансных примеров: пресечена деятельность преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабное поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники; совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии прекращена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов; обнаружено 7 крупных партий кокаина в порту "Южный" и другие", - сообщают в спецслужбе.

Там уточняют, что отдельное направление работы СБУ - противодействие коррупции именно на таможенной границе, поскольку "именно здесь в течение 2020-2021 годов СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщено о подозрении, 20 - уже осуждены".

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это в первую очередь безопасность граждан", - резюмировал Баканов.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.