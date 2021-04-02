СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине, - Баканов
Служба безопасности Украины продолжает активную системную борьбу с контрабандой в Украине, в частности, именно по материалам СБУ будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица, попавшие 2 апреля под санкции Совета национальной безопасности и обороны, заявил глава спецслужбы Иван Баканов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важной для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн. грн", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.
Он отметил, что также по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов, а нарушителям было доначислено более чем 2,7 млрд грн таможенных платежей.
"Мы наблюдаем ощутимый экономический эффект от деятельности СБУ по этому направлению", - подчеркнул глава спецслужбы.
Отмечается, что всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.
"Среди резонансных примеров: пресечена деятельность преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабное поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники; совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии прекращена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов; обнаружено 7 крупных партий кокаина в порту "Южный" и другие", - сообщают в спецслужбе.
Там уточняют, что отдельное направление работы СБУ - противодействие коррупции именно на таможенной границе, поскольку "именно здесь в течение 2020-2021 годов СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщено о подозрении, 20 - уже осуждены".
"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это в первую очередь безопасность граждан", - резюмировал Баканов.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.
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Позакрывать дела и вернули
Напомню:
"... Владимир Зеленский требует от СБУ конкретных результатов борьбы с контрабандой в виде реальных уголовных дел. Об этом стало известно на встрече Зеленского с заместителем председателя СБУ Иваном Бакановым в Администрации президента 3 июня 2019 года.
На правах старого друга президент обращался к Баканову на "ты". "Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский...
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, коррупции, безделье!
- А, так вы хотите со всем этим бороться?
- Ну что вы! Я хочу во всем этом участвовать!
И тут им попёрло...
Так от за прем'єрства Тімошенко у 2008му була оголошена компанія "Контробанда Стоп!". І надходження в скарбницю збільшились декілька разів. Сьогодні навіть корумпована таможня Насірова виглядає незайманою дівчинкою у порівнянні з тією дірою, що відбувається за Зеленського. І найцікавіше те, що СБУ Баканова всю цю контробанду контролює.
Що було за Янека - питайте з противсіхів, які його привели
А європейці тоді пішли всі у Стокгольм і виграли. Україна пішла тільки чотири роки згодом.
Лівою та правою...
Просто до вас еще не было идиотов, не знающих законодательства до такой степени..
Слюсарєв....
СБУ, вперед. Ваш час слави в боротьбі з контрабандою