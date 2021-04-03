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Новини Коронавірус і карантин
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Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков

Спостерігаємо ігнорування карантину.

Для ефективної протидії COVID-19 в Україні необхідно об'єднати зусилля центральної і місцевої влади, суспільства і ЗМІ.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в п'ятницю в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми всі маємо займати єдину позицію про необхідність співпрацювати і розуміти відповідальність кожного. Я говорю і про себе, як про людину, політика, голову Верховної Ради, і про вас, як журналістів, і про суспільство в цілому", - сказав він.

Глава парламенту наголосив, що питання боротьби з коронавірусом має бути позбавлене політичної складової. Він зазначив, що депутатським фракціям і групам у Верховній Раді вдається, відклавши політику, приймати консенсусом і за скороченою процедурою необхідні рішення, пов'язані з протистоянням епідемії.

"Повинна бути швидка реакція Кабінету Міністрів, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, міністерства фінансів. Повинно бути об'єднання зусиль, як на рівні центру, так і регіонів. Якщо кожен буде рухатися в своєму напряму, це працювати не буде", - зазначив Разумков.

За його словами, тільки у взаємодії центру і місцевих органів влади можна ефективно протистояти викликам епідемії.

Також читайте: Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень

Разумков також наголосив, що в питанні дотримання карантину необхідна також відповідальна позиція бізнесу і громадян.

"На жаль, сьогодні ми з вами спостерігаємо, що карантин ігнорується. Часто і громадяни не дотримуються елементарних вимог, які захистили б, насамперед, їх і їх близьких", - пояснив він.

На думку Разумкова, важливо визнавати помилки, які були допущені в боротьбі з COVID-19. Він додав, що є питання до комунікаційної стратегії вакцинації.

"Не треба намагатися перекласти відповідальність один на одного. Тому що за таким "пінг-понгом" ми можемо втратити найголовніше, що є в нашій державі, - життя людей", - зазначив голова парламенту.

ВР (14999) карантин (18172) Разумков Дмитро (1527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
а кто первый игнорил карантин: Не Зеля и Ко?
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 8012
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03.04.2021 10:31
+13
А мы как в Израиле хотим! Привился нормальной вакциной и живи себе, работай. Мы не хотим локдаун и кабздец экономики. В ковидном фонде на прошлый год было 66 миллиардов, хватило бы всем и на все: и на вакцинации, и на кислород с концентраторами. И не бегали бы Порох с волонтерами по больницам, людей спасая.
Где деньги, Зин?!
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03.04.2021 10:19
+9
Так возьми ответственность на себя, сплошное забалтывание и бла-бла-бла
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03.04.2021 10:20
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Правила форума Рада форумчан
А мы как в Израиле хотим! Привился нормальной вакциной и живи себе, работай. Мы не хотим локдаун и кабздец экономики. В ковидном фонде на прошлый год было 66 миллиардов, хватило бы всем и на все: и на вакцинации, и на кислород с концентраторами. И не бегали бы Порох с волонтерами по больницам, людей спасая.
Где деньги, Зин?!
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03.04.2021 10:19 Відповісти
Епте матхерфацкерЫ. зеля он жеж почти как форест гамп!!!
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 6069
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03.04.2021 10:29 Відповісти
действительно .. то ж был зеля..по больницам.. с концентраторами... и его слуги туда же ..да?
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03.04.2021 10:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/371210 - ".....то ж был зеля..по больницам.. с концентраторами..."

Кажуть, що Порох купував концентратори для піару. Зовсім інша річ - зеЛенін. Він сцить у очі від щирого серця, від душі!
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03.04.2021 10:59 Відповісти
так!
та від душонки багато не нассить...все залежить від міці сечового міхура ))) а там - мащя!))
і головне..таке начеб-то кволе...а...сердця щирого и душі...безмежна безодня )))))
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03.04.2021 11:09 Відповісти
Прежде всего люди должны соблюдать правила карантина, а не забивать на них. И Аваковские полицаи должны контролировать выполнение карантинных мер, а не крышевать подпольные залы игровых автоматов.
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03.04.2021 11:00 Відповісти
Возможно для того что бы жить как в Израиле необходимо не голосовать за колунов. Возможно необходимо перестать давать взятки на бытовом уровне а не винить во всем политиков и в то же самое время давать деньги мусорам, врачам, учителям и мелким чинушам. Возможно что бы жить как в Израиле во время локдауна необходимо ограничить себя в передвижении и отнестись к этому с пониманием а не устраивать в парках столпотворения с пивом и шашлыками?!
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03.04.2021 11:12 Відповісти
Хотим жить как в Израиле, но делать для этого ничего не будем, во всем политики виноваты и я буду жить так как мне удобно. Я на пять минут. Я никому не мешаю.
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03.04.2021 11:15 Відповісти
Так возьми ответственность на себя, сплошное забалтывание и бла-бла-бла
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03.04.2021 10:20 Відповісти
Не можуть. Порошенко недаж. Тримається за владу. 😊 А його партія ЄС, скориставшись озвірілими ветеранами АТО і патріотами залякуєдіючу владу, смертельно розмальовуючи двері. 😁 У таких надскладниз умовах допомогти може тільки Байден. Або пуцин за версією декого з нинішньої влади.
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03.04.2021 11:08 Відповісти
Это он про сцыкуна?
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03.04.2021 10:21 Відповісти
Я плачу, Барин о народе печется перед обедом.
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03.04.2021 10:21 Відповісти
всі ригі в кінці ланцюга зав*язані на московію,кацапи розкручують бренд разумков,потім зроблять партію разумкова замість своїх забанених
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03.04.2021 10:21 Відповісти
Какая власть -- такой и карантин.
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03.04.2021 10:22 Відповісти
Власть запрещает тебе маску носить, руки мыть?
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03.04.2021 11:01 Відповісти
и как намордник защищает от вируса? от комаров на окна тоже сетку 50 на 50 мм вешаем?
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03.04.2021 11:12 Відповісти
А ти не пробував якісну маску одягти замість собачого намордника?
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03.04.2021 12:23 Відповісти
напомнить, как Вова ЗЕлупа подавал пример поведения при пандемии, катаясь в Буковели без маски и без соблюдения дистанции?
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03.04.2021 11:25 Відповісти
А ты попугай или мыслящий человек, ты же не застрелился и не прыгнул с крыши дома следуя примеру некоторых политиков.
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03.04.2021 12:19 Відповісти
так полудурки и попугаи - как раз вы, ЗЕбилы. вам баранам показали кино про Говнобородька, и вы, стадо баранов, поверили. И да, съехать с темы у вас не выйдет, Если уж сам ********** подат пример ложения болта на карантин, то чего ожидать от баранов, которые за него голосовали? Напомнить, какое столпотворение было в Буковели в те дни,. когда там каталась ваша ЗЕлёная ЗЕлупа, и какая вспышка заболевания последовала за этим?
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03.04.2021 12:42 Відповісти
Хотел сказать, что бы ты лечилось, но увы, тупость не лечится.
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03.04.2021 13:06 Відповісти
та я знаю, что ваша тупость не лечится. Нахрена ты повторяешь очевидные вещи, ЗЕбил?
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03.04.2021 13:33 Відповісти
Власть не закупила вакцину, не финансирует медиков, не закрывает принадлежащие ей курорты и увеселительные заведения, подает пример своим тупым поведением, перекладывает нагрузку на местные советы, играется с правилами карантина, меняя их на ходу и врет, врет и еще раз врет. Надеюсь я достаточно понятно объяснил?
Вот тебе наглядный образец поведения высшего должностного лица, которое кладет болт на самим же подписанные законы и постановления.

Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6531
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03.04.2021 11:27 Відповісти
Не ходи по ресторанам, не езди по курортам, не ходи без маски, мой руки, ... . И не вали с больной головы на здоровую. Надеюсь я достаточно понятно объяснил?
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03.04.2021 12:07 Відповісти
У такому випадку представники влади, що перша ігнорує протиепідемічні вимоги, не мають ніякого права розповідати людям, як слід боротися з пандемією.
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03.04.2021 12:26 Відповісти
то есть З/Елёный ********, который подавал пример ложения болта на карантин - это ЗДОРОВАЯ ГОЛОВА??? что творится в тупых бошках подлых ЗЕбилов?
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03.04.2021 12:44 Відповісти
Нет. Абсолютно. Тогда логично возникает самый главный вопрос -- нахрена нам такая тупая власть воров? Если люди должны выживать брошенные сами. Нахрена мы платим этим зеленым ворам налоги и содержим этого великовозрастного дебила если оно не в состоянии организовать даже карантин, финансировать врачей и закупить лекарства?

И нахрена ты тогда за такого дебила голосовал? Я надеюсь достаточно понятно ответил?
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03.04.2021 13:23 Відповісти
Зебильё занимается чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Зеля дороги "пилит", Разумков с ковидом "борется", а тем временем Степанов курточку примеряет...
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03.04.2021 10:22 Відповісти
эти трое только вершина айсберга. там вся партия такая
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03.04.2021 10:35 Відповісти
Так действуй же тормоз пятилетки
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03.04.2021 10:23 Відповісти
а оно ему надо?
он красиво гавкнул (с намеками на кандидатство на следующие выборы...тем более центр разумкова - карманный по соц опросам (т.е. по зомбированию лохтората)
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03.04.2021 10:57 Відповісти
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.04.2021 10:23 Відповісти
Померлим від коронавірусу на рішення конституційного суду начхати і накашляти.
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03.04.2021 12:29 Відповісти
померлим начхати на все
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03.04.2021 12:44 Відповісти
Ти живий поки що? То на хріна ти сприяєш збільшенню кількості померлих своїми недоречними цитатами з Конституції? На кремль працюєш?
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04.04.2021 13:03 Відповісти
живий, а чого вмирати? від вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%?
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04.04.2021 14:59 Відповісти
Як вже задовбали дебіли, які повторюють чиїсь слова, не розуміючи їхнього сенсу. Ти ж ні фіга не знаєш, що таке летальність і чим вона відрізняється від смертності. І що таке 0,2% взагалі. І яким є відсоток людей, які вижили, але отримали такі важкі ускладнення, що можуть ніколи повністю не відновитися...
На 05.04.21 в Україні на ковід-19 захворіло 1755888 людей, померло 34587 хворих, а це виходить 100*34587/1755888 = 1,97%. Тобто летальність становить по факту 2 відсотка, 2(!), а не 0,2, як вже рік пишуть різні ідіоти.
Аналогічно по світу 100*2855121/131561113 = 2,17%, а не те, що пишуть брехуни на кшталт тебе.
Але абсолютна дурня говорити виключно про летальність, не враховуючи контагеозність. У віруса ***** летальність 43%, але за 23 роки після виявлення в результаті 11 епідемій померло від 12 до 40 тисяч людей. Тобто при в 20 разів меншій летальності від ковід всього за рік померло в 100 разів більше людей, ніж від ***** за 23 роки!
Це порівняння говорить само за себе, але цифри, факти та логіку довбні не сприймають, бо вони або ідіоти, або тролі, або те і інше.
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06.04.2021 01:37 Відповісти
"На 05.04.21 в Україні на ковід-19 захворіло 1755888 людей, померло 34587 хворих"

Звідки ти взяв ці брехливі показники?
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10.04.2021 15:09 Відповісти
Тобі весняне сонечко зовсім залишки мізків розплавило? Чи в тебе вже ковід у важкій формі?
Це офіційна статистика.
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11.04.2021 13:56 Відповісти
"Офіційна статистика" - не є істиною в останній інстанції. Тим більше, що вона спирається на результати фальшивих тестів, які видають хибнопозитивні результати ліворуч і праворуч.
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11.04.2021 14:30 Відповісти
Можна сперечатися щодо її адекватності, але все інше, окрім даних МОЗ - це розмазування лайна по тарілці. Точну картину можна отримати лише в тому випадку, якщо щоденно тестувати УСЕ населення тестами з достовірністю 100%. Жодна країна світу такого не має. Тестують, як правило, людей з ознаками захворення та людей, стосовно яких є підозри про можливе зараження. В Україні тестування відбувається переважно за ознаками захворення. Тож ті, хто хворіє в легкій формі, залишаються не тестованими. Але таким чином занижується не лише кількість хворих, але й кількість померлих від ковід, бо якщо людині в тяжкому стані роблять тест, і через 3 дні вона помирає, а позитивний результат приходить лише за 1-2 тижні, то такий померлий від ковід не потрапляє в жодну статистику померлих від коронавірусу. І так само, якщо помирає від чогось там самотня бабця на селі після того, як її відвідали онуки з міста, то ніхто їй навіть теста не робить, а просто тихенько ховає.
І таким чином, можна впевнено стверджувати, що кількість захворілих та померлих від КОВІД можуть бути заниженими, але співвідношення між ними приблизно відповідає дійсності і збігається з показниками в інших країнах. Усі інші фантазії на цю тему - порожній π3тьож.
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11.04.2021 14:57 Відповісти
Це твоя суб''єктивна дуже некомпетентна точка зору.
Офіційна статистика - і є повне лайно. Кількість смертей від ковіду завищено принаймні разів у 20.
https://jamesfetzer.org/2021/02/researchers-uncover-how-the-cdc-illegally-inflated-covid-19-death-statistics

Ось, наприклад, про те, як це відбувається в США завдяки наспіх зміненим протоколам визначення причини смерті.

"навіть теста не робить"

А навіщо взагалі його робити? Раніше робили тести на аденовірус чи грип? Ні. Люди "спокійно" вмирали від інсульту та пневмонії. А тепер це "ускладнення ковіду".

"якщо людині в тяжкому стані роблять тест, і через 3 дні вона помирає, а позитивний результат приходить лише за 1-2 тижні, то такий померлий"

Ще як потрапляє. Зараз навіть без результату тесту пишуть цей діагноз.
Ось тут показана саме така ситуація: https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0

"померлий від ковід"

Як ти встановив, що людина від ковіду померла?! Від ковіду взагалі ніхто не помирає. Це абсолютно фальшивий діагноз.
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11.04.2021 15:10 Відповісти
Не бреши, брехло брехливе.
Я наводжу дані, які публікують лікарі, що борються з пандемією, а ти мені тицяєш якусь хєрню, яку я навіть дивитися не збираюся.
Я вже зрозумів, що ти просто троляка, швидше за все - кремлівська. Тож просто йди лизати дупу свому путлеру. З московітами в мене розмова коротка - пішов - на!
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11.04.2021 17:06 Відповісти
Мене твоя маячня з дебіловізору не цікавить, педофіл. Пухом земля.
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11.04.2021 17:34 Відповісти
До речі, тести видають як хибнопозитивні, так і хибнонегативні результати. Останні навіть частіше.
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11.04.2021 14:59 Відповісти
Дурню ти пишеш повну.
Вже ці тести науковці дослідили дуже детально:
https://cormandrostenreview.com/report/

Ці тести є повністю недостовірними і не придатними для встановлення якихось діагнозів. ВЗАГАЛІ не придатні. Але продовжують використовуватися. Бо ковід - це політична проблема, а не медична.

Впевнений, що ти залишишся при своїй думці. Це твоя особиста справа, яка мене не обходить. Бо чим більше дебілів виздихає через експериментальні щеплення, тим мені краще,і тим комфортніше буде подальше життя.
Успішної вакцинації та пухом земля.
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11.04.2021 15:13 Відповісти
Эпидемия це ваш вирок, зебилы.
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03.04.2021 10:24 Відповісти
Если бы эпидемия косила только зебилов... Но болячке начхать на политические вподобайки
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03.04.2021 10:33 Відповісти
https://twitter.com/Vlad_Underwood
https://twitter.com/Vlad_Underwood

Ukraine DIY

@Vlad_Underwood

·https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1378242823749767169 16 мин

А де подивитися виставу "Сеньор Ковідомор"?Хто в головній ролі?
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03.04.2021 10:24 Відповісти
а кто первый игнорил карантин: Не Зеля и Ко?
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 8012
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03.04.2021 10:31 Відповісти
да и потом не стеснялся )))
Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4316

...
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03.04.2021 10:58 Відповісти
про карантін нічого не чули конретного...так шось десь...буковель-шмуковель
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03.04.2021 10:35 Відповісти
Только три дня назад прогремела на всю страну грандиозная вечеринка херсонских чиновников со стриптизом и без масок. Но виновны граждане )))
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03.04.2021 10:42 Відповісти
В Словакии по телику постоянно идёт реклама РУКИ МАСКИ РАСТОЯНИЕ
А В УКРАИНЕ реклама всякого непотреба
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03.04.2021 10:43 Відповісти
так потому что в Словакии борются с ковидом, а у нас с Порошенко...
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03.04.2021 10:59 Відповісти
Барыга: Наблюдаем(!) …….потере жизней / Открывать рынок земли нужно , - Разумков. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А украинцы для кодлана люди лишние, не нужные, опасные. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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03.04.2021 10:45 Відповісти
Пінг-понг - це такий евфемізм для зеленої імпотентної безвідповідальності
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03.04.2021 10:55 Відповісти
Дебілков ти а не Разумков - вже приводить!!!
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03.04.2021 10:58 Відповісти
Цей "лохдаун" нівелює цілковита відсутність лікування від коронавірусу та вакцинації. Який сенс запроваджувати якийсь "карантин" коли хворі змушені їздити до медзакладів для здачі тестів? Потім їздити по аптеках і самостійно шукати ліки.
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03.04.2021 11:05 Відповісти
Карантин вводити і утримувати потрібно було тоді коли почалася пандемія і карантинні методи могли принести реальну користь, так як це зробили усі розвинуті і не дуже країни. а зараз потрібно було б з максимальною швидкістю проводити вакцінацію та виходити з карантину. але в уряді України навпаки. кеди вони одягяють зимою а валянки літом, а відповідальність намагаються перекласти на нетаких українців.
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03.04.2021 11:22 Відповісти
зелені такі.... Кмітливі Винахідливі Набридливі ))))
Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8178

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03.04.2021 11:22 Відповісти
Поток общих заезженных фраз и никаких конкретных действий.
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03.04.2021 12:06 Відповісти
пучєглазе гламурне чьмо наблюдає, краде і нічого не вміє, і не робе.
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03.04.2021 12:17 Відповісти
Хватит бредить этой простудой
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03.04.2021 13:07 Відповісти
 
 