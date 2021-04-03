Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков

Для ефективної протидії COVID-19 в Україні необхідно об'єднати зусилля центральної і місцевої влади, суспільства і ЗМІ.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в п'ятницю в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми всі маємо займати єдину позицію про необхідність співпрацювати і розуміти відповідальність кожного. Я говорю і про себе, як про людину, політика, голову Верховної Ради, і про вас, як журналістів, і про суспільство в цілому", - сказав він.

Глава парламенту наголосив, що питання боротьби з коронавірусом має бути позбавлене політичної складової. Він зазначив, що депутатським фракціям і групам у Верховній Раді вдається, відклавши політику, приймати консенсусом і за скороченою процедурою необхідні рішення, пов'язані з протистоянням епідемії.

"Повинна бути швидка реакція Кабінету Міністрів, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, міністерства фінансів. Повинно бути об'єднання зусиль, як на рівні центру, так і регіонів. Якщо кожен буде рухатися в своєму напряму, це працювати не буде", - зазначив Разумков.

За його словами, тільки у взаємодії центру і місцевих органів влади можна ефективно протистояти викликам епідемії.

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Разумков також наголосив, що в питанні дотримання карантину необхідна також відповідальна позиція бізнесу і громадян.

"На жаль, сьогодні ми з вами спостерігаємо, що карантин ігнорується. Часто і громадяни не дотримуються елементарних вимог, які захистили б, насамперед, їх і їх близьких", - пояснив він.

На думку Разумкова, важливо визнавати помилки, які були допущені в боротьбі з COVID-19. Він додав, що є питання до комунікаційної стратегії вакцинації.

"Не треба намагатися перекласти відповідальність один на одного. Тому що за таким "пінг-понгом" ми можемо втратити найголовніше, що є в нашій державі, - життя людей", - зазначив голова парламенту.