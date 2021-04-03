Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков
Для ефективної протидії COVID-19 в Україні необхідно об'єднати зусилля центральної і місцевої влади, суспільства і ЗМІ.
Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в п'ятницю в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми всі маємо займати єдину позицію про необхідність співпрацювати і розуміти відповідальність кожного. Я говорю і про себе, як про людину, політика, голову Верховної Ради, і про вас, як журналістів, і про суспільство в цілому", - сказав він.
Глава парламенту наголосив, що питання боротьби з коронавірусом має бути позбавлене політичної складової. Він зазначив, що депутатським фракціям і групам у Верховній Раді вдається, відклавши політику, приймати консенсусом і за скороченою процедурою необхідні рішення, пов'язані з протистоянням епідемії.
"Повинна бути швидка реакція Кабінету Міністрів, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, міністерства фінансів. Повинно бути об'єднання зусиль, як на рівні центру, так і регіонів. Якщо кожен буде рухатися в своєму напряму, це працювати не буде", - зазначив Разумков.
За його словами, тільки у взаємодії центру і місцевих органів влади можна ефективно протистояти викликам епідемії.
Разумков також наголосив, що в питанні дотримання карантину необхідна також відповідальна позиція бізнесу і громадян.
"На жаль, сьогодні ми з вами спостерігаємо, що карантин ігнорується. Часто і громадяни не дотримуються елементарних вимог, які захистили б, насамперед, їх і їх близьких", - пояснив він.
На думку Разумкова, важливо визнавати помилки, які були допущені в боротьбі з COVID-19. Він додав, що є питання до комунікаційної стратегії вакцинації.
"Не треба намагатися перекласти відповідальність один на одного. Тому що за таким "пінг-понгом" ми можемо втратити найголовніше, що є в нашій державі, - життя людей", - зазначив голова парламенту.
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Где деньги, Зин?!
Кажуть, що Порох купував концентратори для піару. Зовсім інша річ - зеЛенін. Він сцить у очі від щирого серця, від душі!
та від душонки багато не нассить...все залежить від міці сечового міхура ))) а там - мащя!))
і головне..таке начеб-то кволе...а...сердця щирого и душі...безмежна безодня )))))
Вот тебе наглядный образец поведения высшего должностного лица, которое кладет болт на самим же подписанные законы и постановления.
И нахрена ты тогда за такого дебила голосовал? Я надеюсь достаточно понятно ответил?
он красиво гавкнул (с намеками на кандидатство на следующие выборы...тем более центр разумкова - карманный по соц опросам (т.е. по зомбированию лохтората)
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
На 05.04.21 в Україні на ковід-19 захворіло 1755888 людей, померло 34587 хворих, а це виходить 100*34587/1755888 = 1,97%. Тобто летальність становить по факту 2 відсотка, 2(!), а не 0,2, як вже рік пишуть різні ідіоти.
Аналогічно по світу 100*2855121/131561113 = 2,17%, а не те, що пишуть брехуни на кшталт тебе.
Але абсолютна дурня говорити виключно про летальність, не враховуючи контагеозність. У віруса ***** летальність 43%, але за 23 роки після виявлення в результаті 11 епідемій померло від 12 до 40 тисяч людей. Тобто при в 20 разів меншій летальності від ковід всього за рік померло в 100 разів більше людей, ніж від ***** за 23 роки!
Це порівняння говорить само за себе, але цифри, факти та логіку довбні не сприймають, бо вони або ідіоти, або тролі, або те і інше.
Звідки ти взяв ці брехливі показники?
Це офіційна статистика.
І таким чином, можна впевнено стверджувати, що кількість захворілих та померлих від КОВІД можуть бути заниженими, але співвідношення між ними приблизно відповідає дійсності і збігається з показниками в інших країнах. Усі інші фантазії на цю тему - порожній π3тьож.
Офіційна статистика - і є повне лайно. Кількість смертей від ковіду завищено принаймні разів у 20.
https://jamesfetzer.org/2021/02/researchers-uncover-how-the-cdc-illegally-inflated-covid-19-death-statistics
Ось, наприклад, про те, як це відбувається в США завдяки наспіх зміненим протоколам визначення причини смерті.
"навіть теста не робить"
А навіщо взагалі його робити? Раніше робили тести на аденовірус чи грип? Ні. Люди "спокійно" вмирали від інсульту та пневмонії. А тепер це "ускладнення ковіду".
"якщо людині в тяжкому стані роблять тест, і через 3 дні вона помирає, а позитивний результат приходить лише за 1-2 тижні, то такий померлий"
Ще як потрапляє. Зараз навіть без результату тесту пишуть цей діагноз.
Ось тут показана саме така ситуація: https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0
"померлий від ковід"
Як ти встановив, що людина від ковіду померла?! Від ковіду взагалі ніхто не помирає. Це абсолютно фальшивий діагноз.
Я наводжу дані, які публікують лікарі, що борються з пандемією, а ти мені тицяєш якусь хєрню, яку я навіть дивитися не збираюся.
Я вже зрозумів, що ти просто троляка, швидше за все - кремлівська. Тож просто йди лизати дупу свому путлеру. З московітами в мене розмова коротка - пішов - на!
Вже ці тести науковці дослідили дуже детально:
https://cormandrostenreview.com/report/
Ці тести є повністю недостовірними і не придатними для встановлення якихось діагнозів. ВЗАГАЛІ не придатні. Але продовжують використовуватися. Бо ковід - це політична проблема, а не медична.
Впевнений, що ти залишишся при своїй думці. Це твоя особиста справа, яка мене не обходить. Бо чим більше дебілів виздихає через експериментальні щеплення, тим мені краще,і тим комфортніше буде подальше життя.
Успішної вакцинації та пухом земля.
https://twitter.com/Vlad_Underwood
Ukraine DIY
@Vlad_Underwood
·https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1378242823749767169 16 мин
А де подивитися виставу "Сеньор Ковідомор"?Хто в головній ролі?
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А В УКРАИНЕ реклама всякого непотреба
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